Alighogy legyőzte a Bajnokok Ligájában az Atlético Madridot, Andoni Iraola csapatára máris újabb mérkőzések várnak. A 44 éves baszk szakember a szombati Liverpool-Fulham Premier League-mérkőzésre még csak minimális változtatásokat eszközölhet – Kerkez Milos helyén Kosztasz Cimíkasz kezdhet –, a keddi, Tottenham elleni Ligakupa-mérkőzésen viszont már több játékos is pihenőt kaphat. Például Szoboszlai Dominik.

Andoni Iraola a Liverpool-Fulham Premier League-mérkőzésre még csak minimális változtatásokat eszközölhet

Fotó: Darren Staples / AFP

Liverpool-Fulham (Premier League)

szombat 16.00, tv: Spíler 1

Kerkez Milos helye kérdéses a Liverpool-Fulham mérkőzésre

Jelentős változásokat még aligha eszközöl a Fulham ellen bajnoki mérkőzésre a Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola. Ez valószínűleg majd csak a jövő héten fog bekövetkezni, amikor kedden a Tottenhamet fogadják a Ligakupában.

A This Is Anfield szerint, amennyiben a 44 éves baszk szakember már a hétvégén a változtatás mellett dönt, Kosztasz Cimíkasz erős jelölt lehet Kerkez Milos helyett a balhátvéd posztra.

A 30 éves görög labdarúgó most először kaphat helyet Iraola kezdőcsapatában.

Szoboszlai Dominik majd csak a Tottenham ellen pihenhet

A liverpooli portál szerint a Fulham ellen még megmaradhat a Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister kettős a középpályán, azzal a céllal, hogy a duó pihenőt kapjon a keddi, Tottenham elleni mérkőzésen.

Ami a két szélső pozíciót illeti, Rio Ngumoha maradhat az egyik oldalon, míg a másikon Víctor Munoz kezdhet.