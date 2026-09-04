A Liverpool két döntetlen után, az első bajnoki győzelmére készülve lépett pályára az újonc Ipswich Town otthonában. Andoni Iraola együttese előbb a Newcastle vendégeként, majd a Nottingham Forest ellen az Anfielden játszott 2–2-es döntetlent, ráadásul mindkét találkozón hátrányból kellett felállnia. Az Ipswich három ponttal várta a péntek esti mérkőzést: a Sunderland legyőzése után 5–2-re kikapott a Manchester United otthonában.
Magyar szempontból ezúttal is akadt bőven érdekesség a Liverpool kezdőcsapata körül: az elmúlt időszakban Szoboszlai Dominik szerepköre ismét bizonytalanná vált. A Nottingham Forest ellen a középpályán kezdett, a hajrában azonban jobbhátvédként játszott, és az Ipswich elleni mérkőzés előtt az is felvetődött, hogy Andoni Iraola ismét a védelem jobb oldalán számíthat rá – sőt, olyan forgatókönyvről is lehetett olvasni, amely szerint kimaradhat a kezdőből.
Végül egyik sem történt meg: Szoboszlai ott volt a kezdőben, méghozzá a középpályán – jobbhátvédként a Barcelonától kölcsönvett Ronald Araújo szerepelt –, míg a Liverpool másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos is az első perctől a pályán volt. Az átigazolási időszak végén 106 millió fontért megszerzett Bradley Barcola egyelőre a kispadon kapott helyet.
Az előző hat bajnokiján nyeretlen maradó Liverpool mellett szólt egy egészen különös statisztika is: a Vörösök 2001 októbere óta nem veszítettek olyan csapat ellen, amelynek nevében szerepel a „Town” szó. Azóta húsz ilyen mérkőzést játszottak minden sorozatot figyelembe véve, ezek közül 15-öt megnyertek, öt pedig döntetlennel zárult. Legutóbb közel 25 évvel korábban, a Grimsby Town ellen kaptak ki 2–1-re.
Remek liverpooli rajt
A Liverpool álomszerűen kezdte a mérkőzést, és már a hetedik percben megszerezte a vezetést: az akció Kerkez labdaszerzésével indult, aki Cody Gakpóhoz játszott,a holland pedig remek ütemben indította Alexander Isakot. A svéd támadó 14 méterről lőtt, Robin Scherpen beleért a labdába, de hárítani már nem tudott (0–1).
Alig két perccel később ismét Isak villant. Ezúttal Gakpo jobb külsővel játszotta meg a tizenhatos bal oldalán, a Liverpool csatára pedig Greavest becsapva teremtett magának lövőhelyzetet, majd ballal a kapuba lőtt (0–2). Isaknak mindössze kilenc percre volt szüksége a duplához, Liverpool-játékos a Premier League-ben legutóbb 2011 májusában szerzett ennél gyorsabban két gólt egy mérkőzésen: Maxi Rodríguez a Fulham ellen már a hetedik percben duplánál járt.
A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy az Ipswich kapusa alaposan benne volt mindkét kapott gólban, az elsőnél kissé mellé nyúlt, a másodiknál pedig felesleges jött ki a kapujából...
A villámrajt után az Ipswich nem zuhant össze, sőt többször is eljutott Alisson kapujáig. Fatawu a 11. percben kevéssel a kapu fölé lőtt, majd Kerkeznek is akadt dolga a védekezésben: egy veszélyes beadás után a magyar hátvéd a kapu torkából tisztázott Emersonn elől. Nem sokkal később Fatawu újabb beadásába is belelépett, az akció végén Enciso próbálkozását Alisson könnyedén fogta.
Szoboszlai Dominik háromszor is veszélyeztetett
A 150. liverpooli tétmérkőzését játszó Szoboszlai Dominik sem maradt észrevétlen. A magyar válogatott csapatkapitánya a 20. percben Mac Allister passza után 20 méterről vette célba a jobb alsó sarkot, Scherpen azonban nagy vetődéssel hárított. Mindössze három perccel később újra Szoboszlai került helyzetbe. Wirtz passza után 17 méterről vállalkozott lövésre, ám ezúttal túlságosan középre tartott a labda, így az Ipswich kapusa védeni tudott.
Az első félidő hajrájában ismét a magyar középpályás került a középpontba: a 40. percben 22 méterről óriási erővel bombázott kapura, Scherpen azonban a léc alá tartó kísérletet is hárította. Szoboszlai így már a harmadik veszélyes lövésénél járt, de egyelőre nem tudott túljárni az Ipswich kapusának eszén.
Szoboszlai a középpontban
A fordulás után az Ipswich valamivel aktívabban futballozott, Alissonnak Enciso 17 méteres tekerésénél kellett védenie, míg Kerkez Fatawu szabálytalan megállításáért kapott sárga lapot . A 64. percben Andoni Iraola pályára küldte Bradley Barcolát is, aki most mutatkozott be a Liverpoolban. A francia szélső nem sokkal később egy veszélyes kontránál is megvillant, beadása után Gakpo lőtt a kapu fölé.
Szoboszlai Dominik a második félidőben is aktívan futballozott, a 68. percben pedig főszereplővé vált: Barcola két szép csellel indított akciója után Davis a tizenhatoson belül meglökte a magyar válogatott csapatkapitányát. A játékvezető a VAR jelzésére a pálya szélén is visszanézte az esetet, ám végül nem ítélt tizenegyest, mivel az akció során korábban a magyar középpályás lesen volt.
Az eredmény ezután már nem változott, a Liverpool megszerezte első győzelmét az új Premier League-idényben, amely egyúttal Andoni Iraola első győzelme volt tétmeccsen a Vörösök kispadján.
Premier League, 3. forduló
Ipswich Town–Liverpool 0–2 (0–2)
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