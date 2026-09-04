A Liverpool két döntetlen után, az első bajnoki győzelmére készülve lépett pályára az újonc Ipswich Town otthonában. Andoni Iraola együttese előbb a Newcastle vendégeként, majd a Nottingham Forest ellen az Anfielden játszott 2–2-es döntetlent, ráadásul mindkét találkozón hátrányból kellett felállnia. Az Ipswich három ponttal várta a péntek esti mérkőzést: a Sunderland legyőzése után 5–2-re kikapott a Manchester United otthonában.

Szoboszlai Dominik a 150. tétmérkőzését játszotta a Liverpool színeiben

Fotó: Henry Nicholls/AFP

Magyar szempontból ezúttal is akadt bőven érdekesség a Liverpool kezdőcsapata körül: az elmúlt időszakban Szoboszlai Dominik szerepköre ismét bizonytalanná vált. A Nottingham Forest ellen a középpályán kezdett, a hajrában azonban jobbhátvédként játszott, és az Ipswich elleni mérkőzés előtt az is felvetődött, hogy Andoni Iraola ismét a védelem jobb oldalán számíthat rá – sőt, olyan forgatókönyvről is lehetett olvasni, amely szerint kimaradhat a kezdőből.

Végül egyik sem történt meg: Szoboszlai ott volt a kezdőben, méghozzá a középpályán – jobbhátvédként a Barcelonától kölcsönvett Ronald Araújo szerepelt –, míg a Liverpool másik magyar válogatott játékosa, Kerkez Milos is az első perctől a pályán volt. Az átigazolási időszak végén 106 millió fontért megszerzett Bradley Barcola egyelőre a kispadon kapott helyet.

Az előző hat bajnokiján nyeretlen maradó Liverpool mellett szólt egy egészen különös statisztika is: a Vörösök 2001 októbere óta nem veszítettek olyan csapat ellen, amelynek nevében szerepel a „Town” szó. Azóta húsz ilyen mérkőzést játszottak minden sorozatot figyelembe véve, ezek közül 15-öt megnyertek, öt pedig döntetlennel zárult. Legutóbb közel 25 évvel korábban, a Grimsby Town ellen kaptak ki 2–1-re.

Remek liverpooli rajt

A Liverpool álomszerűen kezdte a mérkőzést, és már a hetedik percben megszerezte a vezetést: az akció Kerkez labdaszerzésével indult, aki Cody Gakpóhoz játszott,a holland pedig remek ütemben indította Alexander Isakot. A svéd támadó 14 méterről lőtt, Robin Scherpen beleért a labdába, de hárítani már nem tudott (0–1).

Alig két perccel később ismét Isak villant. Ezúttal Gakpo jobb külsővel játszotta meg a tizenhatos bal oldalán, a Liverpool csatára pedig Greavest becsapva teremtett magának lövőhelyzetet, majd ballal a kapuba lőtt (0–2). Isaknak mindössze kilenc percre volt szüksége a duplához, Liverpool-játékos a Premier League-ben legutóbb 2011 májusában szerzett ennél gyorsabban két gólt egy mérkőzésen: Maxi Rodríguez a Fulham ellen már a hetedik percben duplánál járt.