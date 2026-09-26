A Liverpool ismét egy jól ismert arcra bízta a sportigazgatói feladatokat: a klub szombaton hivatalosan is bejelentette, hogy Julian Ward lett Richard Hughes utódja, aki szeptember elején távozott az Anfieldről, majd a szaúdi al-Hilalnál vállalt hasonló munkakört.

Julian Ward a Liverpool új sportigazgatója

Fotó: liverpoolfc.com

A Liverpool visszatérője

Ward számára egyáltalán nem ismeretlen a szerep. A szakember 2022 nyarán Michael Edwards után vette át a Liverpool sportigazgatói posztját, ám már ugyanabban az évben jelezte, hogy a 2022–2023-as idény végén távozik. Az első időszakában több nagy átigazolásban is kulcsszerepet játszott, köztük Luis Díaz, Darwin Núnez és Cody Gakpo megszerzésében.

Később azonban visszatért az FSG-hez, és technikai igazgatóként ismét bekapcsolódott a klub tulajdonosi körének futballprojektjeibe. Richard Hughes szeptemberi távozása után a Liverpool külső és belső jelölteket is megvizsgált, a sajtó szerint többek között a Brentford technikai igazgatójával, Lee Dykesszal is egyeztetett, végül azonban Mike Gordon és az FSG Ward mellett döntött.

A kinevezés azért is fontos, mert a Liverpool vezetői struktúrája az elmúlt években többször átalakult. Michael Edwards júliusban távozott az FSG futballért felelős vezérigazgatói posztjáról, Hughes pedig szeptember elején hagyta el a klubot. A Guardian szerint Ward visszahozatalával az FSG egy olyan embert választott, aki jól ismeri a klub működését és a tulajdonosi struktúrát is.

Wardra ráadásul jelentős feladatok várnak: a Liverpoolnak az elmúlt hónapokban több poszton is hosszabb távú döntéseket kellett előkészítenie, miközben Andoni Iraola vezetésével új szakmai korszak kezdődött. A klub nyáron jelentősen átalakította a keretét, és a következő átigazolási időszakokban is több stratégiai kérdésben kell majd döntést hozni.