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Szombat délután a Liverpool a szezon eddigi leggyengébb játékát nyújtva gól nélküli döntetlent játszott a Fulham csapatával a Premier League 4. fordulójában. A találkozót Szoboszlai Dominik végigjátszotta, Kerkez Milos pedig a félidőben lépett pályára. A mérkőzés után a magyar válogatott balhátvédje az agresszivitás hiányával magyarázta a gyengébb eredményt, és arra is utalt, hogy a regenerációt sokkal komolyabban kellene venniük a Liverpool játékosainak.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik mögött felemás hét van. A Liverpool hét közben 2–1-re megnyerte az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-meccset, a találkozó legjobbjának pedig Szoboszlait választották, aki góllal vette ki a részét csapata sikeréből.

Kerkez Milost gyakran megtalálják a Liverpool-szurkolók
Kerkez Milost gyakran megtalálják a Liverpool-szurkolók 
Fotó: Paul Ellis / AFP

A magyar középpályás játékát rengetegen dicsérték, ezzel szemben Kerkez Milos nagyon sok kritikát kapott, így talán ennek is köszönhető, hogy a Fulham elleni meccsen csak a kispadon kapott helyet a 22 éves balhátvéd. 

Kerkez Milos szerint a Liverpool játékosai fejben nem voltak ott a Fulham elleni meccsen

A szombati mérkőzés után aztán fordult a kocka. A Liverpool rendkívül gyengén futballozott, Szoboszlai pedig borzalmas kritikákat kapott. Az angol lapok szerint enerváltan futballozott, amit valamelyest bizonyít, hogy tíz párharcából csak egyet nyert meg a mérkőzésen. 

Ezzel szemben a kispadról beszálló Kerkezről inkább pozitívan írtak. Kiemelték, hogy sokkal energikusabban szállt be a mérkőzésbe, mint a helyén futballozó Kosztasz Cimikász.

A Fulham elleni döntetlen után Kerkez Milos a Viaplaynek nyilatkozott. A 32-szeres magyar válogatott balhátvéd az agresszivitás hiányával magyarázta a gyengébb eredményt, és arra is utalt, hogy a regenerációt sokkal komolyabban kellene venni.

„Nehéz meccs volt, mert az Atlético ellen minden játékos komoly fizikai terhelést kapott, azon a mérkőzésen rengeteget harcoltunk. Előtte pedig ott volt az Ipswich elleni idegenbeli meccsünk is, ami szintén intenzív volt, aztán pedig a Fulham ellen kellett játszanunk, amely szeret futballozni, szereti mozgatni az ellenfelet, neked pedig rengeteget kell futnod” – idézi a This is Anfield Kerkez Milost, aki úgy érzi, a Liverpool játékosai fejben nem voltak ott a Fulham elleni meccsen. 

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (L) vies with Fulham's Norwegian midfielder #14 Oscar Bobb (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on September 12, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos küzdeni akarását nem érheti kritika 
Fotó: Paul Ellis / AFP

„Szerintem ez inkább mentális dolog, fejben dől el, és ezen a szinten nagyon komolyan kell venni a regenerációt, valamint koncentrálni kell. 

Amikor pályára lépsz, nem számít, hány percet játszol, vagy hogy kezdő vagy-e, esetleg a kispadról érkezel – harcolnod kell a klubért, a címerért, és én minden alkalommal ezt próbálom tenni, amikor pályára lépek. 

Szerintem mindenkinek ilyen mentalitással kell rendelkeznie, mert ahogy mondtam, a Liverpoolban játszunk, és százszázalékosan ugyanazon az oldalon kell állnunk, valamint egymásért kell küzdenünk” – tette hozzá a 22 éves balhátvéd. 

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