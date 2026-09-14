Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik mögött felemás hét van. A Liverpool hét közben 2–1-re megnyerte az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-meccset, a találkozó legjobbjának pedig Szoboszlait választották, aki góllal vette ki a részét csapata sikeréből.

Kerkez Milost gyakran megtalálják a Liverpool-szurkolók

Fotó: Paul Ellis / AFP

A magyar középpályás játékát rengetegen dicsérték, ezzel szemben Kerkez Milos nagyon sok kritikát kapott, így talán ennek is köszönhető, hogy a Fulham elleni meccsen csak a kispadon kapott helyet a 22 éves balhátvéd.

Kerkez Milos szerint a Liverpool játékosai fejben nem voltak ott a Fulham elleni meccsen

A szombati mérkőzés után aztán fordult a kocka. A Liverpool rendkívül gyengén futballozott, Szoboszlai pedig borzalmas kritikákat kapott. Az angol lapok szerint enerváltan futballozott, amit valamelyest bizonyít, hogy tíz párharcából csak egyet nyert meg a mérkőzésen.

Ezzel szemben a kispadról beszálló Kerkezről inkább pozitívan írtak. Kiemelték, hogy sokkal energikusabban szállt be a mérkőzésbe, mint a helyén futballozó Kosztasz Cimikász.

A Fulham elleni döntetlen után Kerkez Milos a Viaplaynek nyilatkozott. A 32-szeres magyar válogatott balhátvéd az agresszivitás hiányával magyarázta a gyengébb eredményt, és arra is utalt, hogy a regenerációt sokkal komolyabban kellene venni.

„Nehéz meccs volt, mert az Atlético ellen minden játékos komoly fizikai terhelést kapott, azon a mérkőzésen rengeteget harcoltunk. Előtte pedig ott volt az Ipswich elleni idegenbeli meccsünk is, ami szintén intenzív volt, aztán pedig a Fulham ellen kellett játszanunk, amely szeret futballozni, szereti mozgatni az ellenfelet, neked pedig rengeteget kell futnod” – idézi a This is Anfield Kerkez Milost, aki úgy érzi, a Liverpool játékosai fejben nem voltak ott a Fulham elleni meccsen.

Kerkez Milos küzdeni akarását nem érheti kritika

Fotó: Paul Ellis / AFP

„Szerintem ez inkább mentális dolog, fejben dől el, és ezen a szinten nagyon komolyan kell venni a regenerációt, valamint koncentrálni kell.

Amikor pályára lépsz, nem számít, hány percet játszol, vagy hogy kezdő vagy-e, esetleg a kispadról érkezel – harcolnod kell a klubért, a címerért, és én minden alkalommal ezt próbálom tenni, amikor pályára lépek.

Szerintem mindenkinek ilyen mentalitással kell rendelkeznie, mert ahogy mondtam, a Liverpoolban játszunk, és százszázalékosan ugyanazon az oldalon kell állnunk, valamint egymásért kell küzdenünk” – tette hozzá a 22 éves balhátvéd.

Milos Kerkez med @JanAageFjortoft etter uavgjortkampen mot Fulham pic.twitter.com/zUrTyFONzS — Viaplay Fotball (@ViaplayFotball) September 12, 2026