Pécsi Ármin a Puskás Akadémiától került a Liverpoolhoz 2025 nyarán. A rendkívül tehetséges kapus az előző idényt a klub második számú csapatában töltötte, a mostani szezonra pedig kölcsönbe került az osztrák élvonalban szereplő TSV Hartberg együtteséhez.

A Liverpoolból érkezett Pécsi Ármin parádés teljesítménnyel debütált új csapatában

Fotó: TSV Hartberg

Pécsi Ármin jelzett a Liverpoolnak

A 21 éves kapus már az első fordulóban, a Red Bull Salzburg elleni bajnokin is kezdett, az idényben pedig mind az öt találkozón ő állt a Hartberg kapujában. Pécsi debütálása jól sikerült, és azóta is remek formának örvend.

A magyar válogatottban már bemutatkozott játékos eddig nyolc gólt kapott, de rengeteg védéssel mentette meg csapatát az újabb bekapott találatoktól.

Az ifjú kapus rendelkezik a második legjobb mutatóval, tehát ő akadályozta meg a második legtöbb gólt (1,9) azok közül, akik legalább 400 percet játszottak az osztrák élvonal 2026/2027-es idényében.

🇭🇺 Liverpool loanee Ármin Pécsi has prevented the second most goals (1.9) out of goalkeepers who have played more than 400 minutes in the Austrian Bundesliga this season.



Been brilliant in his loan spell so far 🧤 pic.twitter.com/zcP7nVbV7X — Bence Bocsák (@BenBocsak) September 5, 2026

Remek teljesítményével Pécsi komoly figyelmeztetést küldött a Liverpoolnak a jövőre nézve. Az angol csapat a nyári átigazolási időszak végén ugyan szerződtetett egy 18 éves belga kapust, de a magyar játékos jelezte, komolyan kell vele számolni, miután lejár a kölcsönszerződése Ausztriában.