Pécsi Ármin a Puskás Akadémiától került a Liverpoolhoz 2025 nyarán. A rendkívül tehetséges kapus az előző idényt a klub második számú csapatában töltötte, a mostani szezonra pedig kölcsönbe került az osztrák élvonalban szereplő TSV Hartberg együtteséhez.
Pécsi Ármin jelzett a Liverpoolnak
A 21 éves kapus már az első fordulóban, a Red Bull Salzburg elleni bajnokin is kezdett, az idényben pedig mind az öt találkozón ő állt a Hartberg kapujában. Pécsi debütálása jól sikerült, és azóta is remek formának örvend.
A magyar válogatottban már bemutatkozott játékos eddig nyolc gólt kapott, de rengeteg védéssel mentette meg csapatát az újabb bekapott találatoktól.
Az ifjú kapus rendelkezik a második legjobb mutatóval, tehát ő akadályozta meg a második legtöbb gólt (1,9) azok közül, akik legalább 400 percet játszottak az osztrák élvonal 2026/2027-es idényében.
Remek teljesítményével Pécsi komoly figyelmeztetést küldött a Liverpoolnak a jövőre nézve. Az angol csapat a nyári átigazolási időszak végén ugyan szerződtetett egy 18 éves belga kapust, de a magyar játékos jelezte, komolyan kell vele számolni, miután lejár a kölcsönszerződése Ausztriában.
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