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Pécsi Ármin remekel az osztrák labdarúgó-bajnokságban. A Liverpool kölcsönjátékosa a TSV Hartberg együttesében nagyszerű teljesítménnyel kezdte az idényt, komoly jelzést küldve ezzel az angol sztárcsapatnak.

Pécsi Ármin a Puskás Akadémiától került a Liverpoolhoz 2025 nyarán. A rendkívül tehetséges kapus az előző idényt a klub második számú csapatában töltötte, a mostani szezonra pedig kölcsönbe került az osztrák élvonalban szereplő TSV Hartberg együtteséhez.

A Liverpoolból érkezett Pécsi Ármin parádés teljesítménnyel debütált új csapatában
A Liverpoolból érkezett Pécsi Ármin parádés teljesítménnyel debütált új csapatában
Fotó: TSV Hartberg

Pécsi Ármin jelzett a Liverpoolnak

A 21 éves kapus már az első fordulóban, a Red Bull Salzburg elleni bajnokin is kezdett, az idényben pedig mind az öt találkozón ő állt a Hartberg kapujában. Pécsi debütálása jól sikerült, és azóta is remek formának örvend. 

A magyar válogatottban már bemutatkozott játékos eddig nyolc gólt kapott, de rengeteg védéssel mentette meg csapatát az újabb bekapott találatoktól. 

Az ifjú kapus rendelkezik a második legjobb mutatóval, tehát ő akadályozta meg a második legtöbb gólt (1,9) azok közül, akik legalább 400 percet játszottak az osztrák élvonal 2026/2027-es idényében.

Remek teljesítményével Pécsi komoly figyelmeztetést küldött a Liverpoolnak a jövőre nézve. Az angol csapat a nyári átigazolási időszak végén ugyan szerződtetett egy 18 éves belga kapust, de a magyar játékos jelezte, komolyan kell vele számolni, miután lejár a kölcsönszerződése Ausztriában. 

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