A Liverpool egykori csatára az „Owning It” című önéletrajzi könyvében azt írja, hogy az eset idején néhány italt fogyasztott, majd korán lefeküdt aludni. Arra ébredt, hogy az általa csak „celeb barátként” említett férfi bebújt mellé az ágyba, és szexuálisan bántalmazta. A futballista ezt követően kidobta a férfit a házából, majd amikor az megpróbált visszajutni, Andy Carroll saját elmondása szerint eszméletlenre verte. Ezután rendőrt hívott, majd gyermekei dadájának karjaiban folyamatosan zokogott.

Andy Carrollért (balra) korábban rekordösszeget fizetett a Liverpool

Fotó: Glyn Kirk / AFP

„Ami velem történt, az életem minden területére hatással volt” – fogalmazott Caroll a történtek hatását érzékeltetve.

Azt is elárulja, hogy az eset hosszú időn keresztül napi szinten foglalkoztatta, és még a futballra sem tudott megfelelően koncentrálni.

Minden egyes nap eszembe jutott, és emiatt nehéz volt bármi másra koncentrálnom, még a futballra is. Ami velem történt, annak a traumája nem múlt el”

– hangsúlyozza.

Szexuálisan bántalmazták a Liverpool korábbi rekordigazolását

Carroll sokáig bizonytalan volt azzal kapcsolatban, hogy nyilvánosságra hozza-e a történetet. Barátnőjével, Lou Teasdale-lel is hosszasan beszélgetett arról, hogy szerepeljen-e a könyvben. A kiadóját is kerülte, végül azonban az utolsó pillanatban úgy döntött, vállalja a történetet.

Szexuálisan bántalmaztak, tessék, kimondtam. Már belegondolni is félelmetes, és korábban csak néhány ember tudott róla”

– idézi a The Sun a kilencszeres angol válogatott támadót, aki 2011 januárjában akkori rekordnak számító 35 millió fontos összegért igazolt le a Liverpool a Newcastle Unitedtól.

A futballista szerint nem pusztán azért döntött a nyilvánosság mellett, hogy saját történetét elmondja. Abban bízik, hogy vallomása más, hasonló helyzetben lévő embereknek is segítséget jelenthet.

„És ha azzal, hogy beszélek róla, akár csak egyetlen embernek is segítek, akkor megérte” – fogalmaz.

Carroll a könyvében pályafutása és magánélete más, kevésbé súlyos fejezeteiről is őszintén ír. A Newcastle United és a Liverpool egykori támadója elismeri, hogy a pályán kívül az évek során jóval intenzívebb életet élt, mint sok más futballista. Sztriptízklubokról, bárokról, kaszinókról, fesztiválokról, alkoholról és a futballistákra jellemző kiváltságos élet árnyoldalairól is beszámol.