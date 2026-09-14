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Andoni Iraola komoly változásokat eszközöl a kezdőcsapatban. A Liverpool-Tottenham meccsen sosem látott összeállításban futhat ki a pályára a hazai együttes az Anfield Roadon. Szoboszlai Dominik például kimaradhat.

Andoni Iraola legalább öt változtatást hajthat végre a Liverpool kezdőcsapatában kedden este, amikor csapata a Ligakupában a Tottenhamet fogadja. A spanyol szakember olyan játékosoknak is lehetőséget adhat, akik eddig nem szerepeltek a kezdőtizenegyben, Szoboszlai Dominik például a kispadra kerülhet a Liverpool-Tottenham mérkőzésen. 

Andoni Iraolának átalakítja a kezdőcsapatot a Liverpool-Tottenham meccsen
Andoni Iraolának átalakítja a kezdőcsapatot a Liverpool-Tottenham meccsen
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool-Tottenham meccsen sosem látott kezdőcsapat szerepelhet

Az Atlético Madrid elleni győzelmet követően a szurkolók nagy várakozással tekintettek a hétvégi Fulham elleni mérkőzés elé. Azonban csalódniuk kellett, hiszen a Liverpool csak 0-0-ra végzett. Talán ezért, Andoni Iraola drasztikus átalakításra készül.

A hétfői sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy Mamardashvili váltja Alissont a kapuban, és további négy változtatásra is számíthatnak a drukkerek. 

Virgil van Dijk, Szoboszlai Dominik, Alexander Isak és Florian Wirtz eddig mind az öt tétmérkőzésen a kezdőcsapatban szerepelt, így ők valószínűleg kimaradnak a kispadra kerülnek

 - írja a This is Anfield oldal.

A lap hozzáteszi, nehéz megjósolni, kik lépnek a helyükre, de úgy vélik, Trey Nyoni, Lewis Koumas és Alexis Mac Allister valószínűleg pályára léphet. Sőt, Jeremie Frimpong is újra lehetőséget kaphat.

Andoni Iraola várható kezdőcsapata a Liverpool-Tottenham Ligakupa meccsen:

  • Ronald Araujo ismét középhátvéd lehet, miután az utóbbi időben inkább jobbhátvédként lépett pályára.
  • Ryan Gravenberch megtartja helyét a középpályán, mivel Szoboszlai pihenőt kap
  • Mac Allister kerülhet Florian Wirtz helyére

Mamardashvili - Frimpong, Araujo, Gomez, Kerkez - Nyoni, Gravenberch - Gakpo, Mac Allister, Ngumoha - Koumas.

 

 

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