A Liverpool ugyan még veretlen a szezonban, ám a Premier League-ben egy győzelem mellett háromszor játszott döntetlent az első négy fordulóban. A Vörösök szombaton a Fulham ellen gólképtelenek maradtak, a játékosok közül többen is kemény kritikákat kaptak, de sok idő nincs a szomorkodásra, mert kedden máris jön a Tottenham elleni Ligakupa-találkozó.

A Liverpool a Fulham elleni 0-0-val hangolt a keddi kupameccsre

Fotó: Paul Ellis / AFP

A Liverpool edzője változtatásokra készül

A Liverpool-Tottenham mérkőzés előtt Andoni Iraola vezetőedző leszögezte, hogy természetesen ezt a meccset is meg akarják nyerni. „Nincs garancia arra, hogy ha pihentetjük a játékosokat, akkor a következő mérkőzést is megnyerjük. Mi nyerni akarunk, és jól akarunk futballozni, holnap is erre fogunk törekedni” – mondta a Liverpool trénere a rotáció kapcsán, amit alaposabban is kifejtett.

Nem játszathatod ugyanazokat a játékosokat minden mérkőzésen. Az a probléma, hogy eljön egy pont, amikor nagyon elfáradnak, és megnő a sérülés kockázata.

Vannak játékosok, akik háromnaponta pályára lépnek, és nincs ezzel problémájuk, elviselik a terhelést, és a teljesítményük sem változik jelentősen. Másoknál viszont nagyobb a kockázat, és a teljesítményük is visszaeshet” – árulta el Iraola, aki nagyon elégedett a játékoskerettel, és azt is elmondta, hogy a Tottenham ellen olyanoknak is lehetőséged ad majd, akik eddig kevesebbet játszottak a szezonban.

A Liverpool edzője beszélt a rotációról a Tottenham elleni meccs előtt

Fotó: Paul Ellis / AFP

A Liverpool edzője a szurkolóknak és a játékosainak is üzent

Iraola leszögezte, hogy megérti a szurkolók frusztrációját. A stábtagokkal és a játékosokkal azon dolgoznak, hogy az Atlético Madrid ellen mutatott teljesítmény legyen az irányadó számukra.

„Megértem a csalódottságot, hiszen mi is csalódottak voltunk.

Két olyan mérkőzésről érkeztünk, amelyeken egy lépést tettünk előre, majd most egyet visszaléptünk a Fulham elleni találkozóval. Ez előfordul a futballban. El kell fogadnunk, hogy ennek a folyamatnak lesznek hullámvölgyei és jobb időszakai is” – mondta a 44 éves szakember.

A Liverpool a középpályán az ezúttal többet kritizált Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch révén sok párharcot veszített. Iraola elmondta, mire volna szükség, ugyanakkor a védelmébe is vette a játékosait.