Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péternél megint elszakadt a cérna, ezúttal Rétvári Bencéhez ment oda – élőben a parlamentből az Origón!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Andoni Iraola együttese kedd este a Tottenham Hotspur csapatát fogadja az angol Ligakupában. A Liverpool vezetőedzője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a lehetséges rotációról beszélt, üzent a szurkolóknak, és a Fulham elleni meccset követő kritikákra is reagált.

A Liverpool ugyan még veretlen a szezonban, ám a Premier League-ben egy győzelem mellett háromszor játszott döntetlent az első négy fordulóban. A Vörösök szombaton a Fulham ellen gólképtelenek maradtak, a játékosok közül többen is kemény kritikákat kaptak, de sok idő nincs a szomorkodásra, mert kedden máris jön a Tottenham elleni Ligakupa-találkozó.

Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (L) vies with Fulham's Norwegian midfielder #14 Oscar Bobb (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on September 12, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool a Fulham elleni 0-0-val hangolt a keddi kupameccsre
Fotó: Paul Ellis / AFP

A Liverpool edzője változtatásokra készül

A Liverpool-Tottenham mérkőzés előtt Andoni Iraola vezetőedző leszögezte, hogy természetesen ezt a meccset is meg akarják nyerni. „Nincs garancia arra, hogy ha pihentetjük a játékosokat, akkor a következő mérkőzést is megnyerjük. Mi nyerni akarunk, és jól akarunk futballozni, holnap is erre fogunk törekedni” – mondta a Liverpool trénere a rotáció kapcsán, amit alaposabban is kifejtett.

Nem játszathatod ugyanazokat a játékosokat minden mérkőzésen. Az a probléma, hogy eljön egy pont, amikor nagyon elfáradnak, és megnő a sérülés kockázata. 

Vannak játékosok, akik háromnaponta pályára lépnek, és nincs ezzel problémájuk, elviselik a terhelést, és a teljesítményük sem változik jelentősen. Másoknál viszont nagyobb a kockázat, és a teljesítményük is visszaeshet” – árulta el Iraola, aki nagyon elégedett a játékoskerettel, és azt is elmondta, hogy a Tottenham ellen olyanoknak is lehetőséged ad majd, akik eddig kevesebbet játszottak a szezonban. 

Liverpool's Spanish head coach Andoni Iraola reacts during the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on September 12, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool edzője beszélt a rotációról a Tottenham elleni meccs előtt
Fotó: Paul Ellis / AFP

A Liverpool edzője a szurkolóknak és a játékosainak is üzent

Iraola leszögezte, hogy megérti a szurkolók frusztrációját. A stábtagokkal és a játékosokkal azon dolgoznak, hogy az Atlético Madrid ellen mutatott teljesítmény legyen az irányadó számukra.

„Megértem a csalódottságot, hiszen mi is csalódottak voltunk. 

Két olyan mérkőzésről érkeztünk, amelyeken egy lépést tettünk előre, majd most egyet visszaléptünk a Fulham elleni találkozóval. Ez előfordul a futballban. El kell fogadnunk, hogy ennek a folyamatnak lesznek hullámvölgyei és jobb időszakai is” mondta a 44 éves szakember.

A Liverpool a középpályán az ezúttal többet kritizált Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch révén sok párharcot veszített. Iraola elmondta, mire volna szükség, ugyanakkor a védelmébe is vette a játékosait.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) controls the ball during the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on September 12, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominikék sok kritikát kaptak a Fulham elleni meccs után
Fotó: Paul Ellis/AFP / AFP

„A Fulham elleni meccsen a korábbi mérkőzésekhez képest sokkal mélyebben szereztük vissza a labdát. 

Magasabban kell labdát szereznünk, mert ez jelentősen megkönnyíti a támadójátékunkat. Így olyan helyzeteket tudunk kialakítani, amikor egy az egyben ronthatunk rá az ellenfélre. 

Amikor csapatként jól teljesítünk, a középpályásaink is sokkal jobbnak tűnnek, és több labdát szereznek vissza. Ha az előttük játszók jól végzik a dolgukat, akkor a középpályások is jobban teljesítenek” – tette hozzá Iraola.

A Liverpool-Tottenham Ligakupa-mérkőzés kedden 21 órakor kezdődik az Anfielden. Iraola együttesére utána különleges mérkőzés vár a Premier League-ben, ugyanis a Vörösök a baszk edző korábbi csapatának, a Bournemouth-nak az otthonába látogatnak majd.

  • Kapcsolódó cikkek
Szoboszlait támadják, Kerkez pedig kimondta a Liverpool legnagyobb problémáját
Szoboszlait is érinti, súlyos problémákat kell megoldania a Liverpool új sportigazgatójának
Szoboszlai aggasztóan játszott, Kerkez helyettese leszerepelt a Liverpoolban
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!