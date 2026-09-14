A Liverpool ugyan még veretlen a szezonban, ám a Premier League-ben egy győzelem mellett háromszor játszott döntetlent az első négy fordulóban. A Vörösök szombaton a Fulham ellen gólképtelenek maradtak, a játékosok közül többen is kemény kritikákat kaptak, de sok idő nincs a szomorkodásra, mert kedden máris jön a Tottenham elleni Ligakupa-találkozó.
A Liverpool edzője változtatásokra készül
A Liverpool-Tottenham mérkőzés előtt Andoni Iraola vezetőedző leszögezte, hogy természetesen ezt a meccset is meg akarják nyerni. „Nincs garancia arra, hogy ha pihentetjük a játékosokat, akkor a következő mérkőzést is megnyerjük. Mi nyerni akarunk, és jól akarunk futballozni, holnap is erre fogunk törekedni” – mondta a Liverpool trénere a rotáció kapcsán, amit alaposabban is kifejtett.
Nem játszathatod ugyanazokat a játékosokat minden mérkőzésen. Az a probléma, hogy eljön egy pont, amikor nagyon elfáradnak, és megnő a sérülés kockázata.
Vannak játékosok, akik háromnaponta pályára lépnek, és nincs ezzel problémájuk, elviselik a terhelést, és a teljesítményük sem változik jelentősen. Másoknál viszont nagyobb a kockázat, és a teljesítményük is visszaeshet” – árulta el Iraola, aki nagyon elégedett a játékoskerettel, és azt is elmondta, hogy a Tottenham ellen olyanoknak is lehetőséged ad majd, akik eddig kevesebbet játszottak a szezonban.
A Liverpool edzője a szurkolóknak és a játékosainak is üzent
Iraola leszögezte, hogy megérti a szurkolók frusztrációját. A stábtagokkal és a játékosokkal azon dolgoznak, hogy az Atlético Madrid ellen mutatott teljesítmény legyen az irányadó számukra.
„Megértem a csalódottságot, hiszen mi is csalódottak voltunk.
Két olyan mérkőzésről érkeztünk, amelyeken egy lépést tettünk előre, majd most egyet visszaléptünk a Fulham elleni találkozóval. Ez előfordul a futballban. El kell fogadnunk, hogy ennek a folyamatnak lesznek hullámvölgyei és jobb időszakai is” – mondta a 44 éves szakember.
A Liverpool a középpályán az ezúttal többet kritizált Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch révén sok párharcot veszített. Iraola elmondta, mire volna szükség, ugyanakkor a védelmébe is vette a játékosait.
„A Fulham elleni meccsen a korábbi mérkőzésekhez képest sokkal mélyebben szereztük vissza a labdát.
Magasabban kell labdát szereznünk, mert ez jelentősen megkönnyíti a támadójátékunkat. Így olyan helyzeteket tudunk kialakítani, amikor egy az egyben ronthatunk rá az ellenfélre.
Amikor csapatként jól teljesítünk, a középpályásaink is sokkal jobbnak tűnnek, és több labdát szereznek vissza. Ha az előttük játszók jól végzik a dolgukat, akkor a középpályások is jobban teljesítenek” – tette hozzá Iraola.
A Liverpool-Tottenham Ligakupa-mérkőzés kedden 21 órakor kezdődik az Anfielden. Iraola együttesére utána különleges mérkőzés vár a Premier League-ben, ugyanis a Vörösök a baszk edző korábbi csapatának, a Bournemouth-nak az otthonába látogatnak majd.
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