Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Andoni Iraola Szoboszlai Dominikot a cserepadra ültette, Kerkez Milost pedig a kezdőbe jelölte. A Liverpool-Tottenham Ligakupa-mérkőzésen a Vörösök baszk trénere alaposan felforgatott csapatot küldött pályára.

A Liverpool-Tottenham angol Ligakupa-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Andoni Iraola vezetőedző már jelezte, hogy olyan játékosoknak is lehetőséget fog adni, akik eddig kevesebbet szerepeltek az idei szezonban. A liverpooli kötődésű sportoldalak a találkozó előtt arra számítottak, hogy a baszk tréner alaposan felforgatott csapatot küldhet a pályára, így több sztár, köztük Szoboszlai Dominik is pihenőt kaphat.

Liverpool's Spanish head coach Andoni Iraola reacts during the English Premier League football match between Liverpool and Fulham at Anfield in Liverpool, north west England on September 12, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool edzője beszélt a rotációról a Tottenham elleni meccs előtt
Fotó: Paul Ellis / AFP

Liverpool-Tottenham: Szoboszlai a padon, Kerkez a kezdőben

Az előzetes várakozásoknak megfelelően Iraola alapos rotációt alkalmazott, és nem a megszokott összeállításban küldte pályára csapatát. A Vörösök edzője többek között Szoboszlait, Isakot, Alissont, Barcolát és Gravenberch-t is a kispadra ültette, Wirtz pedig a keretben sem kapott helyet. 

Íme, a Liverpool kezdőcsapata: Mamardashvili – Frimpong, Gomez, Araújo, Kerkez – Mac Allister, Nyoni – Ngumoha, McConnell, Gakpo – Koumas.

A Tottenham a következő összeállításban lép pályára: Dubravka – Gray, Adarabioyo, Senesi, Udogie – Bentancur, Bergvall – Kudus, Gallagher, Tel – Marmus.

Érdekesség, hogy a Liverpool korábbi sztárja, Andy Robertson nem került be a kezdőbe, a skót válogatott balhátvéd csak a kispadon kapott helyet.

A Liverpool-Tottenham mérkőzés 21 órakor kezdődik az Anfielden, a találkozót Andy Madley vezeti.

  • Kapcsolódó cikkek
Szoboszlai Dominik szerepköre miatt robbant ki hatalmas vita Liverpoolban
Szoboszlai fellélegezhet? A világ egyik legnagyobb klubja lecsapna a Liverpool sztárjára
Szoboszlait támadják, Kerkez pedig kimondta a Liverpool legnagyobb problémáját

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!