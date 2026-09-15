A Liverpool-Tottenham angol Ligakupa-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Andoni Iraola vezetőedző már jelezte, hogy olyan játékosoknak is lehetőséget fog adni, akik eddig kevesebbet szerepeltek az idei szezonban. A liverpooli kötődésű sportoldalak a találkozó előtt arra számítottak, hogy a baszk tréner alaposan felforgatott csapatot küldhet a pályára, így több sztár, köztük Szoboszlai Dominik is pihenőt kaphat.

A Liverpool edzője beszélt a rotációról a Tottenham elleni meccs előtt

Fotó: Paul Ellis / AFP

Liverpool-Tottenham: Szoboszlai a padon, Kerkez a kezdőben

Az előzetes várakozásoknak megfelelően Iraola alapos rotációt alkalmazott, és nem a megszokott összeállításban küldte pályára csapatát. A Vörösök edzője többek között Szoboszlait, Isakot, Alissont, Barcolát és Gravenberch-t is a kispadra ültette, Wirtz pedig a keretben sem kapott helyet.

Íme, a Liverpool kezdőcsapata: Mamardashvili – Frimpong, Gomez, Araújo, Kerkez – Mac Allister, Nyoni – Ngumoha, McConnell, Gakpo – Koumas.

Our team to take on Tottenham Hotspur 🔴 pic.twitter.com/tZSJkPpH3y — Liverpool FC (@LFC) September 15, 2026

A Tottenham a következő összeállításban lép pályára: Dubravka – Gray, Adarabioyo, Senesi, Udogie – Bentancur, Bergvall – Kudus, Gallagher, Tel – Marmus.

Érdekesség, hogy a Liverpool korábbi sztárja, Andy Robertson nem került be a kezdőbe, a skót válogatott balhátvéd csak a kispadon kapott helyet.

A Liverpool-Tottenham mérkőzés 21 órakor kezdődik az Anfielden, a találkozót Andy Madley vezeti.