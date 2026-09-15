A Liverpool-Tottenham mérkőzés kapcsán Andoni Iraola vezetőedző betartotta az ígéretét. A baszk szakember már a Ligakupa-találkozó előtt arról beszélt, hogy a keddi mérkőzésen olyanoknak is lehetőséget ad, akik eddig kevesebbet játszottak a szezonban. A Liverpool ennek megfelelően szokatlan összeállításban lépett pályára, a nagyobb sztárok közül Szoboszlai Dominik, Bradley Barcola, Alisson és Ryan Gravenberch is a kispadon kezdett, Virgil van Dijk és Florian Wirtz pedig még a keretben sem kapott helyet.

Andoni Iraola több sztárjátékosát is pihentette a Liverpool-Tottenham meccsen

Fotó: Paul Ellis / AFP

Liverpool-Tottenham: gyönyörű gól Mac Allistertől

Kerkez Milos viszont ott volt a kezdőben, amelybe olyan fiatalok is bekerültek, mint a 20 éves walesi támadó, Lewis Koumas, vagy a 19 éves középpályás, Trey Nyoni. A 18 éves Rio Ngumoha ugyan náluk is fiatalabb, de a tehetséges szélsőt meglehetősen gyakran játszatja Iraola, az ifjú titánt ezúttal is pályára küldte.

Egyik csapat sem kezdte jól a szezont, így a továbbjutás mindkét együttes számára javíthatott volna az eddigi összképen. A 3. percben Kerkez kezére pattant a labda, így a Spurs veszélyes helyről végezhetett el szabadrúgást, de a labdát könnyedén kifejelték a hazaiak. A 11. percben Lucas Bergvall szerezhetett volna vezetést, Giorgi Mamardasvili azonban hatalmas bravúrral védett. Nem sokkal később a túloldalon is adódott egy nagy lehetőség, de Koumas lövését védeni tudta Martin Dubravka kapus. A 21. percben aztán Alexis Mac Allister góljával vezetést szerzett a Liverpool: a jobb szélen Ngumoha cselezte be magát a 16-oson beülre, majd a második hullámban érkező

argentin középpályáshoz passzolt, aki állítgatás nélkül lőtt gyönyörűen a bal felső sarokba.

Alexis Mac Allister parádés gólt lőtt

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A folytatásban Mohamed Kudus előtt adódott egyenlítési lehetőség, majd megint Koumas próbálkozott hazai részről. A szünet előtt még Gakpo harcolt ki veszélyes helyről szabadrúgást, Mac Allister azonban kapu fölé tekert – maradt az 1-0-s hazai vezetés.

Liverpool-Tottenham: Gakpo is szép gólt lőtt

Iraola a szünetben egyet cserélt, Joe Gomez helyére Jérémy Jacquet állt be. Az 54. percben növelte előnyét a Liverpool, Kerkez a bal oldalon ügyesen vonta el a védők figyelmét, Gakpo pedig ellentmondást nem tűrően bombázott a hosszú sarokba.