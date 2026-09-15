A Liverpool-Tottenham mérkőzés kapcsán Andoni Iraola vezetőedző betartotta az ígéretét. A baszk szakember már a Ligakupa-találkozó előtt arról beszélt, hogy a keddi mérkőzésen olyanoknak is lehetőséget ad, akik eddig kevesebbet játszottak a szezonban. A Liverpool ennek megfelelően szokatlan összeállításban lépett pályára, a nagyobb sztárok közül Szoboszlai Dominik, Bradley Barcola, Alisson és Ryan Gravenberch is a kispadon kezdett, Virgil van Dijk és Florian Wirtz pedig még a keretben sem kapott helyet.
Liverpool-Tottenham: gyönyörű gól Mac Allistertől
Kerkez Milos viszont ott volt a kezdőben, amelybe olyan fiatalok is bekerültek, mint a 20 éves walesi támadó, Lewis Koumas, vagy a 19 éves középpályás, Trey Nyoni. A 18 éves Rio Ngumoha ugyan náluk is fiatalabb, de a tehetséges szélsőt meglehetősen gyakran játszatja Iraola, az ifjú titánt ezúttal is pályára küldte.
Egyik csapat sem kezdte jól a szezont, így a továbbjutás mindkét együttes számára javíthatott volna az eddigi összképen. A 3. percben Kerkez kezére pattant a labda, így a Spurs veszélyes helyről végezhetett el szabadrúgást, de a labdát könnyedén kifejelték a hazaiak. A 11. percben Lucas Bergvall szerezhetett volna vezetést, Giorgi Mamardasvili azonban hatalmas bravúrral védett. Nem sokkal később a túloldalon is adódott egy nagy lehetőség, de Koumas lövését védeni tudta Martin Dubravka kapus. A 21. percben aztán Alexis Mac Allister góljával vezetést szerzett a Liverpool: a jobb szélen Ngumoha cselezte be magát a 16-oson beülre, majd a második hullámban érkező
argentin középpályáshoz passzolt, aki állítgatás nélkül lőtt gyönyörűen a bal felső sarokba.
A folytatásban Mohamed Kudus előtt adódott egyenlítési lehetőség, majd megint Koumas próbálkozott hazai részről. A szünet előtt még Gakpo harcolt ki veszélyes helyről szabadrúgást, Mac Allister azonban kapu fölé tekert – maradt az 1-0-s hazai vezetés.
Liverpool-Tottenham: Gakpo is szép gólt lőtt
Iraola a szünetben egyet cserélt, Joe Gomez helyére Jérémy Jacquet állt be. Az 54. percben növelte előnyét a Liverpool, Kerkez a bal oldalon ügyesen vonta el a védők figyelmét, Gakpo pedig ellentmondást nem tűrően bombázott a hosszú sarokba.
A Tottenham egyre nagyobb bajban volt, Roberto De Zerbi az Anfieldre visszatérő Andy Robertsont is pályára küldte, a Liverpoolt 9 évig erősítő skót játékos nevét skandálni is kezdte a hazai közönség. Kudus újabb helyzeténél Mamardasvili ismét nagyot védett, majd Szoboszlait is pályára küldte Iraola. Fokozta a nyomást a Spurs, Kerkeznek kellett nagyot mentenie Omar Marmus elől a 63. percben. Hat perccel később már nem úszta meg a Liverpool, egy szöglet után Conor Gallagher fejelt közelről a kapuba.
Kerkez a hajrában sárga lapot, a vendég együttes pedig vérszemet kapott a szépítéstől, és nyomott az egyenlítésért.
A 83. percben egy labaszerzés után Szoboszlai zárhatta le volna a meccset, de kissé maga mögé kapta a labdát,
estében leadott lövését védeni tudta Dubravka.
Szoboszlai Dominik bombagólja döntött
Egyre jobban szakadt az eső, Mamardasvilinek pedig újabb nagy bravúrt kellett bemutatnia Marmus megpattanó kísérleténél. A túloldalon a becserélt Alexander Isak lövését blokkolták minden bizonnyal kézzel, ám mivel a Ligakupában nem alkalmaznak videobírót, az esetet nem lehetett ily módon visszanézni. A 89. percben Savio lövése kerülte el nem sokkal a jobb alsót, majd Szoboszlai őrületes bombagólt lőtt, eldöntve ezzel a továbbjutást.
A magyar válogatott csapatkapitánya jó 30 méterről elemi erővel bombázott a bal felső sarokba a 91. percben.
A Liverpool 3-1-es sikerrel jutott tovább a legjobb 16 közé, a Tottenham pocsék formája pedig tovább tart.
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