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A labdarúgó angol Ligakupában két sztárcsapat találkozott a legjobb 32 között. A Liverpool-Tottenham mérkőzésen a hazai csapat szerzett vezetést Alexis Mac Allister gyönyörű góljával, majd Cody Gakpo növelte az előnyt, ám a Spurs visszajött a meccsbe. A mérkőzést és a továbbjutást végül a csereként beállt Szoboszlai Dominik bődületes bombagólja döntötte el, a Liverpool 3-1-es sikerrel jutott tovább.

A Liverpool-Tottenham mérkőzés kapcsán Andoni Iraola vezetőedző betartotta az ígéretét. A baszk szakember már a Ligakupa-találkozó előtt arról beszélt, hogy a keddi mérkőzésen olyanoknak is lehetőséget ad, akik eddig kevesebbet játszottak a szezonban. A Liverpool ennek megfelelően szokatlan összeállításban lépett pályára, a nagyobb sztárok közül Szoboszlai Dominik, Bradley Barcola, Alisson és Ryan Gravenberch is a kispadon kezdett, Virgil van Dijk és Florian Wirtz pedig még a keretben sem kapott helyet.

Andoni Iraola több sztárjátékosát is pihentette a Liverpool-Tottenham meccsen
Andoni Iraola több sztárjátékosát is pihentette a Liverpool-Tottenham meccsen
Fotó: Paul Ellis / AFP

Liverpool-Tottenham: gyönyörű gól Mac Allistertől

Kerkez Milos viszont ott volt a kezdőben, amelybe olyan fiatalok is bekerültek, mint a 20 éves walesi támadó, Lewis Koumas, vagy a 19 éves középpályás, Trey Nyoni. A 18 éves Rio Ngumoha ugyan náluk is fiatalabb, de a tehetséges szélsőt meglehetősen gyakran játszatja Iraola, az ifjú titánt ezúttal is pályára küldte.

Egyik csapat sem kezdte jól a szezont, így a továbbjutás mindkét együttes számára javíthatott volna az eddigi összképen. A 3. percben Kerkez kezére pattant a labda, így a Spurs veszélyes helyről végezhetett el szabadrúgást, de a labdát könnyedén kifejelték a hazaiak. A 11. percben Lucas Bergvall szerezhetett volna vezetést, Giorgi Mamardasvili azonban hatalmas bravúrral védett. Nem sokkal később a túloldalon is adódott egy nagy lehetőség, de Koumas lövését védeni tudta Martin Dubravka kapus. A 21. percben aztán Alexis Mac Allister góljával vezetést szerzett a Liverpool: a jobb szélen Ngumoha cselezte be magát a 16-oson beülre, majd a második hullámban érkező 

argentin középpályáshoz passzolt, aki állítgatás nélkül lőtt gyönyörűen a bal felső sarokba.

Liverpool's Argentinian midfielder #10 Alexis Mac Allister celebrates scoring the team's first goal during the English League Cup third round football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at Anfield stadium in Liverpool, north west England on September 15, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Alexis Mac Allister parádés gólt lőtt
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A folytatásban Mohamed Kudus előtt adódott egyenlítési lehetőség, majd megint Koumas próbálkozott hazai részről. A szünet előtt még Gakpo harcolt ki veszélyes helyről szabadrúgást, Mac Allister azonban kapu fölé tekert – maradt az 1-0-s hazai vezetés.

Liverpool-Tottenham: Gakpo is szép gólt lőtt

Iraola a szünetben egyet cserélt, Joe Gomez helyére Jérémy Jacquet állt be. Az 54. percben növelte előnyét a Liverpool, Kerkez a bal oldalon ügyesen vonta el a védők figyelmét, Gakpo pedig ellentmondást nem tűrően bombázott a hosszú sarokba

Liverpool's Dutch striker #18 Cody Gakpo runs with the ball during the English League Cup third round football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at Anfield stadium in Liverpool, north west England on September 15, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Cody Gakpo is szép gólt lőtt
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Tottenham egyre nagyobb bajban volt, Roberto De Zerbi az Anfieldre visszatérő Andy Robertsont is pályára küldte, a Liverpoolt 9 évig erősítő skót játékos nevét skandálni is kezdte a hazai közönség. Kudus újabb helyzeténél Mamardasvili ismét nagyot védett, majd Szoboszlait is pályára küldte Iraola. Fokozta a nyomást a Spurs, Kerkeznek kellett nagyot mentenie Omar Marmus elől a 63. percben. Hat perccel később már nem úszta meg a Liverpool, egy szöglet után Conor Gallagher fejelt közelről a kapuba.

Tottenham Hotspur's Scottish defender #03 Andy Robertson looks on during the English League Cup third round football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at Anfield stadium in Liverpool, north west England on September 15, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Andy Robertson ellenfélként tért vissza az Anfieldre
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kerkez a hajrában sárga lapot, a vendég együttes pedig vérszemet kapott a szépítéstől, és nyomott az egyenlítésért. 

A 83. percben egy labaszerzés után Szoboszlai zárhatta le volna a meccset, de kissé maga mögé kapta a labdát, 

estében leadott lövését védeni tudta Dubravka.

Szoboszlai Dominik bombagólja döntött

Egyre jobban szakadt az eső, Mamardasvilinek pedig újabb nagy bravúrt kellett bemutatnia Marmus megpattanó kísérleténél. A túloldalon a becserélt Alexander Isak lövését blokkolták minden bizonnyal kézzel, ám mivel a Ligakupában nem alkalmaznak videobírót, az esetet nem lehetett ily módon visszanézni. A 89. percben Savio lövése kerülte el nem sokkal a jobb alsót, majd Szoboszlai őrületes bombagólt lőtt, eldöntve ezzel a továbbjutást. 

A magyar válogatott csapatkapitánya jó 30 méterről elemi erővel bombázott a bal felső sarokba a 91. percben.

A Liverpool 3-1-es sikerrel jutott tovább a legjobb 16 közé, a Tottenham pocsék formája pedig tovább tart.

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