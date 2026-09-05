A Liverpool ezen a nyáron nem csinált olyan jellegű nagybevásárlást, mint egy évvel ezelőtt, de Bradley Barcola játékjogáért 125 millió eurót fizetett, és Jérémy Jacquet is 63 millió euróért érkezett. A Vörösök legújabb szerzeménye egy 18 éves csatár, Djylian N'Guessan, aki januárban csatlakozik majd a klubhoz.

A Liverpool leigazolta a francia Djylian N'Guessant

Fotó: JAVIER TORRES / AFP

A Liverpool fiatal tehetséget igazolt

N'Guessan a Saint-Étienne akadémiáján nevelkedett, majd 2025 januárjában mutatkozott be a felnőttcsapatban. Eddig 13 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, és egy gólt szerzett. A 18 éves tehetség a francia korosztályos válogatottakban is szerepelt: a támadó hét mérkőzésen játszott a 2025-ös U20-as világbajnokságon, amelyen Franciaország a negyedik helyen végzett. N'Guessan a tavaly nyári U17-es Eb-n is kiemelkedett, négy gólt szerzett, és bekerült a torna álomcsapatába.

A hírek szerint a fiatal játékos januártól lesz a Liverpool futballistája, a 2026/2027-es idény hátralévő részét azonban kölcsönben a francia élvonalban szereplő Stade Brestois csapatánál tölti.

We have agreed a deal to sign Djylian N'Guessan from Saint-Etienne, with the French forward set to officially join the club on a permanent transfer in January 🔴



The 18-year-old will now spend the rest of the 2026-27 season on loan at Ligue 1 side Stade Brestois ℹ️ pic.twitter.com/MoXVl2oCxb — Liverpool FC (@LFC) September 4, 2026

A Liverpool új igazolása miatt hőbörögnek a szurkolók

Az 5 millió euróért igazolt tehetség nyilván a jövő szempontjából lehet jó befektetés a Liverpoolnak, a szurkolók azonban a bejelentés hallatán hőbörögni kezdtek. Sokan azt kifogásolták, hogy miért nem a hiányposztokra igazolt az angol csapat, a drukkerek szerint szélső védőre vagy középpályásra nagyobb szükség lett volna.

„Hamarosan francia csapat leszünk, igazoljunk már angolokat!” – hangzott egy kemény kritika.

„Folyamatosan támadókat igazolunk, miközben szemet hunyunk a klub legégetőbb problémái felett: a szélsőhátvédek és a védekező középpályás hiánya felett.

Komolyan, ennyire elátkozott lenne a vezetőség?” – írta egy másik dühös drukker. „Most már védekező középpályás kéne, meg jobbhátvéd és balhátvéd” – vonta felelősségre a vezetőséget egy szurkoló.

A Liverpoolnak valóban égető szüksége lenne arra, hogy a hiányposzokra igazoljon. Szoboszlai Dominiknak már az előző idényben is többször kellett jobb oldali védőt játszania, és Andoni Iraola irányítása alatt is ez várhat rá – holott a támadó középpályás az eredeti posztja.