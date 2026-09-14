Richard Hughes mindössze két év után hagyta el a Liverpoolt, a szaúdi al-Hilalnál folytatja pályafutását. A skót sportvezető már az év elején jelezte, hogy új kihívást keres, de a klubbal abban állapodott meg, hogy a nyári átigazolási időszak végéig a helyén marad.
Hughes időszaka alatt komoly átalakuláson ment keresztül a Liverpool. Részt vett Arne Slot kinevezésében, majd a holland menesztése után Andoni Iraola érkezésében is, miközben két nyár alatt több száz millió fontot költött a klub a keret átformálására. Távozása azonban egyben újabb változást jelent egy olyan vezetői struktúrában, amelyben az elmúlt években alig volt állandóság.
Michael Edwards 2022-es távozása után Julian Ward vette át a sportigazgatói feladatokat, de egy évvel később ő is leköszönt. Ezt követően Jörg Schmadtke ideiglenes megoldásként érkezett, majd 2024-ben Hughes kapta meg a pozíciót. Most ismét új embert kell találni.
A keresést Mike Gordon, a tulajdonos Fenway Sports Group elnöke irányítja. A Liverpool elsősorban házon belül nézelődhet, de külső jelölt kinevezését sem zárták ki. A klub egyik legfontosabb elvárása az lehet, hogy ezúttal olyan vezetőt találjon, aki hosszú távra tervez az Anfielden.
Korábbi sportigazgató is visszatérhet
A belső jelöltek közül Julian Ward neve emelkedik ki. A 45 éves szakember 2012-ben érkezett a Liverpoolhoz, majd több különböző pozíció után Edwards helyettese, később pedig sportigazgató lett. Az ő időszakához kötődik többek között Luis Díaz, Darwin Núnez és Cody Gakpo megszerzése, valamint Mohamed Szalah korábbi szerződéshosszabbítása. A 2022–2023-as idény végén ugyan távozott, Alexis Mac Allister átigazolását azonban még segített lezárni.
Ward 2024-ben tért vissza az FSG-hez technikai igazgatóként, jelenleg többek között a játékosfejlesztési rendszer és az akadémia működésének felügyelete tartozik hozzá. Mivel jól ismeri a klubot és szoros a kapcsolata Gordonnal, a folytonosság szempontjából logikus választás lenne. A kérdés inkább az, akarja-e ismét elvállalni azt a munkakört, amelyből egyszer már saját döntése alapján távozott.
Pedro Marques ugyancsak esélyes jelölt lehet. A portugál szakember korábban a Benfica technikai igazgatójaként dolgozott, ahol fontos szerepet vállalt a fiatal játékosok első csapatba vezető útjának kialakításában. Rúben Dias, Joao Félix, Goncalo Ramos, António Silva és Joao Neves is abban az időszakban lépett elő a lisszaboni klubnál. Marques jelenleg az FSG futballfejlesztési igazgatója.
A harmadik erős belső opció David Woodfine, Hughes eddigi helyettese. Woodfine több mint egy évtizede kötődik a Liverpoolhoz, dolgozott a játékosmegfigyelés, a kölcsönadások és a futballműveletek területén is, az elmúlt két évben pedig Hughes jobbkezeként segítette a szakmai részleg működését.
Külső jelöltként Luis Campos neve is felvetődött. A Paris Saint-Germain portugál sportvezetője papíron a legerősebb lehetőségek egyike lenne, ám nehezen elképzelhető, hogy mostanában elhagyja a Bajnokok Ligája-címvédőt.
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Szoboszlai Dominikot is érinti a Liverpool egyik legnagyobb problémája
Az egyik legsürgetőbb kérdés a védelem jobb oldala lehet. A Liverpool a nyáron végül nem igazolt klasszikus jobbhátvédet, annak ellenére, hogy Conor Bradley hosszabb ideje sérült, Jeremie Frimpong pedig az idény elején sem tudott meggyőző teljesítményt nyújtani ezen a poszton. Joe Gomez újabb sérülése tovább csökkentette Iraola lehetőségeit.
A klub az átigazolási időszak utolsó szakaszában még megpróbálta kölcsönvenni a Chelsea francia válogatott védőjét, Malo Gustót, a londoniak azonban csak végleg engedték volna el, így az üzlet meghiúsult.
Azóta váratlan helyről érkezett segítség. Ronald Araújo elsősorban középhátvédként került kölcsönbe a Barcelonától, az Ipswich Town és az Atlético Madrid ellen azonban jobbhátvédként is remek teljesítményt nyújtott. Utóbbi mérkőzésen látványos gólpasszt adott Szoboszlai Dominiknak, Iraola pedig külön is dicsérte az uruguayi védekező- és támadójátékát.
Araújo teljesítménye rövid távon enyhítheti a problémát, és ennek Szoboszlai lehet az egyik legnagyobb nyertese. A magyar válogatott csapatkapitányát az előző idényben, majd Iraola érkezése után is használták jobbhátvédként, miközben egyértelműen a középpályán tudja leginkább kamatoztatni futómennyiségét, letámadását és támadóerejét.
A kérdést ugyanakkor két jó mérkőzés még nem oldotta meg hosszú távon. Araújo csak kölcsönben szerepel a Liverpoolnál, még ha a klubnak opciója is van a végleges megszerzésére, elsődleges posztja továbbra is a védelem közepe. A Liverpool új sportigazgatójának ezért előbb-utóbb el kell döntenie, szükség van-e egy klasszikus jobbhátvédre, vagy Bradley visszatérésével és Araújo sokoldalúságával elegendő lesz a jelenlegi keret.
Mi lesz Alissonnal és Van Dijkkal?
Legalább ekkora horderejű döntések várnak Hughes utódjára két rutinos kulcsjátékos ügyében: Alisson Becker szerződése az idény végén lejár. A brazil kapus iránt a nyáron a Juventus is érdeklődött, a Liverpool azonban nem akarta elengedni, Iraola pedig egyik helyettes csapatkapitányává nevezte ki. A 33 éves játékos továbbra is egyértelműen az első számú kapus.
Utódjelöltből nincs hiány, kérdőjelekből azonban annál inkább. Giorgi Mamardasvili eddig nem győzött meg mindenkit, miközben a Liverpool kötelékébe tartozó Pécsi Ármin kölcsönben remekül kezdte az idényt az osztrák Hartbergnél. A 21 éves magyar válogatott kapus jövő nyáron térhet vissza az Anfieldre, amikor a mindössze 18 éves Lucca Brughmans is csatlakozik a Genktől. Egyik fiatal kapus sem tekinthető még biztos, azonnali Alisson-utódnak, de a következő sportigazgatónak azt is el kell döntenie, hogyan építse fel a poszt hosszú távú öröklési sorrendjét.
Hasonló helyzetben van Virgil van Dijk: a csapatkapitány szerződése ugyancsak az idény végén jár le. A világbajnokság utáni hosszabb pihenőt követően a 35 éves holland minden percet végigjátszott a Liverpool bajnoki mérkőzésein, és bár már nem feltétlenül ugyanaz a játékos, mint pályafutása csúcsán, továbbra is Európa élvonalába tartozik.
Jérémy Jacquet, Giovanni Leoni, Ifeanyi Ndukwe és Mor Talla Ndiaye személyében nagy potenciállal rendelkező fiatal középhátvédek vannak a klubnál, akiknek Van Dijk ideális mentor lehet. Mohamed Szalah és Andy Robertson nyári távozása után pedig különösen kockázatos lenne, ha egy évvel később Alisson és Van Dijk személyében újabb két rutinos vezér is egyszerre hagyná el az Anfieldet.
Vékony lehet a középpálya
Andoni Iraola a nyáron azt mondta, elégedett a középpályán rendelkezésére álló létszámmal, pedig Curtis Jones Interhez igazolása után ezen a poszton nem érkezett új játékos.
A klub nagyobb szerepet szán Trey Nyoninak, aki remekül teljesített az amerikai felkészülési túrán, de a 19 éves tehetségre egyelőre veszélyes lenne túl nagy terhet rakni.
A sűrűbb időszakokban rengeteg feladat várhat Szoboszlaira, Ryan Gravenberchre és Alexis Mac Allisterre, ezért bármelyikük hosszabb kiesése jelentős problémát okozhat. Éppen ezért válik még fontosabbá, hogy a magyar középpályást ne kelljen rendszeresen a védelem jobb oldalán használni.
A Liverpool figyelte a Monaco kameruni válogatott játékosát, Lamine Camarát, de nyáron nem tervezett középpályást vásárolni. Januárban vagy jövő nyáron azonban ez könnyen prioritássá válhat.
Mac Allister jövője ugyancsak a következő sportigazgató asztalára kerülhet. Az argentin világbajnok szerződése 2028-ig érvényes, jelenleg azonban nem folynak tárgyalások a hosszabbításáról. Egy ilyen kaliberű futballistánál a Liverpool aligha akarja megvárni, hogy a szerződés utolsó éveiben csökkenjen az alkupozíciója.
A támadósor miatt kevésbé fájhat az új sportigazgató feje
Elöl jóval nyugodtabb helyzetet örököl Hughes utódja. Az előző sportigazgató időszakában Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Víctor Munoz és Bradley Barcola is Liverpoolba igazolt, így Iraola többféle módon variálhatja a támadósort.
A mindössze 18 éves Rio Ngumoha várhatóan hosszú távú szerződést ír alá, Cody Gakpo pedig annak ellenére maradt a klubnál, hogy a Manchester City nyáron szerette volna megszerezni. A holland már a szezon elején is eredményes volt, ám ha a Liverpool a jövőben új szélsőt igazol, és ismét jelentős ajánlat érkezik érte, könnyen újranyílhat a távozásának kérdése.
Hughes után Iraolának is új társat kell találnia
A következő sportigazgató személye nemcsak az átigazolások miatt lehet kulcsfontosságú. Hughes és Iraola már a Bournemouthnál is dolgozott együtt, kapcsolatuk pedig szerepet játszott abban, hogy a baszk edző júniusban megkapta a Liverpool kispadját.
Hughes részt vett Slot menesztéséről és Iraola kinevezéséről szóló döntésben is, vagyis az új sportigazgatónak nem egy saját választásával kell megkezdenie a közös munkát.
Iraola ráadásul mindössze kétéves szerződést kötött a klubbal. Érkezésekor elmondta, nem szeretne pusztán azért valahol maradni, mert köti a kontraktusa, így a sportigazgató és a vezetőedző közötti bizalom hosszabb távon is meghatározó lehet.
A Hughes távozása utáni napokban Iraola igyekezett hangsúlyozni, hogy a napi munka ettől nem állt le.
Folyamatos kapcsolatban vagyok, különösen Mike Gordonnal. Beszélünk arról, mire van szükségünk, és folytatjuk a munkát. A döntésekben részt vevő emberek közül sokan továbbra is minden nap velünk vannak
– fogalmazott a Liverpool vezetőedzője.
Ez azonban nem változtat azon, hogy az elmúlt hónapokban szinte minden szinten átalakult a klub. Új vezetőedző érkezett, megváltozott a tulajdonosi háttér, több meghatározó játékos távozott, Michael Edwards elköszönt az FSG futballrészlegének éléről, most pedig Hughes is elhagyta az Anfieldet.
A következő sportigazgatónak ezért nem egyszerűen néhány hiányposztot kell betöltenie. A Liverpoolnak olyan vezetőre van szüksége, aki hosszabb időre stabilitást adhat a szakmai struktúrának – és aki Iraolával közösen eldöntheti, milyen irányba induljon tovább a következő évek csapata.