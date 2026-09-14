Richard Hughes mindössze két év után hagyta el a Liverpoolt, a szaúdi al-Hilalnál folytatja pályafutását. A skót sportvezető már az év elején jelezte, hogy új kihívást keres, de a klubbal abban állapodott meg, hogy a nyári átigazolási időszak végéig a helyén marad.

Lesz bőven teendője a Liverpool új sportigazgatójának

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto/AFP

Hughes időszaka alatt komoly átalakuláson ment keresztül a Liverpool. Részt vett Arne Slot kinevezésében, majd a holland menesztése után Andoni Iraola érkezésében is, miközben két nyár alatt több száz millió fontot költött a klub a keret átformálására. Távozása azonban egyben újabb változást jelent egy olyan vezetői struktúrában, amelyben az elmúlt években alig volt állandóság.

Michael Edwards 2022-es távozása után Julian Ward vette át a sportigazgatói feladatokat, de egy évvel később ő is leköszönt. Ezt követően Jörg Schmadtke ideiglenes megoldásként érkezett, majd 2024-ben Hughes kapta meg a pozíciót. Most ismét új embert kell találni.

A keresést Mike Gordon, a tulajdonos Fenway Sports Group elnöke irányítja. A Liverpool elsősorban házon belül nézelődhet, de külső jelölt kinevezését sem zárták ki. A klub egyik legfontosabb elvárása az lehet, hogy ezúttal olyan vezetőt találjon, aki hosszú távra tervez az Anfielden.

Korábbi sportigazgató is visszatérhet

A belső jelöltek közül Julian Ward neve emelkedik ki. A 45 éves szakember 2012-ben érkezett a Liverpoolhoz, majd több különböző pozíció után Edwards helyettese, később pedig sportigazgató lett. Az ő időszakához kötődik többek között Luis Díaz, Darwin Núnez és Cody Gakpo megszerzése, valamint Mohamed Szalah korábbi szerződéshosszabbítása. A 2022–2023-as idény végén ugyan távozott, Alexis Mac Allister átigazolását azonban még segített lezárni.

Ward 2024-ben tért vissza az FSG-hez technikai igazgatóként, jelenleg többek között a játékosfejlesztési rendszer és az akadémia működésének felügyelete tartozik hozzá. Mivel jól ismeri a klubot és szoros a kapcsolata Gordonnal, a folytonosság szempontjából logikus választás lenne. A kérdés inkább az, akarja-e ismét elvállalni azt a munkakört, amelyből egyszer már saját döntése alapján távozott.