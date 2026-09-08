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Nagy bejelentést tett a Premier League sztárcsapata. A Liverpool 2027 nyarától a Turkish Airlines nevét viseli majd a mezén, az együttműködés pedig a PL történetének legértékesebb mezszponzori szerződése lesz.

Új korszak kezdődik a Liverpoolnál: a klub bejelentette, hogy a 2027/2028-as szezontól a Turkish Airlines lesz a fő szponzora, és a légitársaság logója kerül a férfi-, női és akadémiai csapat mezének elejére. A megállapodás ezzel lezárja a Standard Chartered 17 éves korszakát.

A Liverpool nagy bejelentést tett, Szoboszlai Dominikék mezén a következő szezontól már más felirat lesz látható
A Liverpool nagy bejelentést tett, Szoboszlai Dominikék mezén a következő szezontól már más felirat lesz látható
Fotó: Michael Driver / NurPhoto via AFP

A Liverpoolnak új főszponzora lesz

A This Is Anfield beszámolója szerint az ötéves szerződés szezononként mintegy 60 millió fontot érhet, vagyis teljes értéke elérheti a 300 millió fontot. 

Ez jelentős növekedés a Standard Chartered jelenlegi, nagyjából 50 millió fontos éves megállapodásához képest, és Premier League-rekordnak számít.

A Liverpool és a Standard Chartered együttműködése 2010-ben kezdődött, és az elmúlt másfél évtizedben a klub történetének egyik legsikeresebb időszakát kísérte végig. A bank azonban nem távozik teljesen: 2027-től globális partnerként marad a Liverpool mellett.

A Turkish Airlines számára szintén kiemelt jelentőségű az üzlet. A légitársaság korábban olyan európai sztárklubokkal is együttműködött, mint a Barcelona vagy a Borussia Dortmund, ám a Liverpool lesz az első olyan klub, amelynek mezén főszponzorként jelenik meg.

A megállapodás különleges szimbolikát is hordozhat, hiszen a Liverpool egyik legemlékezetesebb sikere, a 2005-ös Bajnokok Ligája-győzelem éppen Isztambulban született. A klub kereskedelmi ereje közben tovább növekszik: a Liverpool a 2025 májusával zárult pénzügyi évben rekordnak számító, 703 millió fontos bevételt ért el.

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