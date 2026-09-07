Nagy változáson ment keresztül a Liverpool az új vezetőedző, Andoni Iraola vezetése alatt, aki az elmúlt hetekben megmutatta, nem fél könyörtelen döntéseket hozni. A 44 éves baszk szakember leszögezte, nem azokat a labdarúgókat fogja pályára küldeni, akik a több pénzt keresik, hanem azokat, akikről úgy gondolja, hogy segíthetnek megnyerni a meccset. A fiatal szélső, Kieran Morrison szerint Iraola azért is egy topmenedzser, mert nem tesz különbséget közte és a csapat legnagyobb sztárjai, például Szoboszlai Dominik között.
Könyörtelen döntések Liverpoolban
Andoni Iraola Liverpoolban vezet először olyan csapatot, amely tele van világsztárokkal, ez pedig nagy kihívást jelent minden vezetőedzőnek.
Könnyű lenne Iraolának egyszerűen csak hátradőlnie, és hagynia, hogy ezek a kulcsemberek maradjanak a helyükön, de három meccs után már most megmutatja, hogy hajlandó könyörtelen döntéseket hozni
– olvasható a This Is Anfield szakírója, Jack Lusby véleménycikkében.
Változott a középpálya és a védelem is
Az első tétmeccsen a Newcastle nagyon könnyen át tudott jutni a Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch alkotta középpályán, aminek a holland áldozatául is esett. Az elmúlt két meccsen kimaradt a kezdőcsapatból, a helyét Alexis Mac Allister vette át. Hasonlóan kikikerült a csapatból Jeremie Frimpong is, akit már a Nottingham Forest elleni meccs végén a magyar középpályás váltott a jobbhátvéd poszton, majd az Ipswich ellen már Ronald Araújo kezdett a védelem szélén. Andoni Iraola ezen döntése is kifizetődő volt, az uruguayi kiemelkedő teljesítményt nyújtott, egyben taktikai rugalmasságot adott a vezetőedzőnek. A meccs végén ugyanis Araújo behúzódott középre Jérémy Jacquet és Virgil van Dijk mellé, míg Szoboszlai a jobbhátvéd szerepét vette át az ötfős védelemben.
A Liverpool kezdőcsapatai:
- a Newcastle ellen: Alisson - Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez - Szoboszlai, Gravenberch - Ngumoha, Wirtz, Gakpo - Isak
- a Nottingham Forest ellen: Alisson - Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez - Szoboszlai, Mac Allister - Munoz, Wirtz, Gakpo - Isak
- az Ipswich ellen: Alisson - Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez - Szoboszlai, Mac Allister - Munoz, Wirtz, Gakpo - Isak
Andoni Iraola nem tesz különbséget
A szakíró megemlítette, hogy felmerültek olyan kérdések, miszerint Szoboszlai Dominik – aki az Instagram-életrajzában is kiemeli, hogy középpályás – a nyáron aláírt szerződéshosszabbítását követően vajon mennyire szívesen játszik más poszton? Bár ezek tényleg csak feltételezések, Jack Lusby emlékeztetett:
Andoni Iraola nem törődik a csapaton belüli egóval, ahogy azt a fiatal szélső, Kieran Morrison is megjegyezte a felkészülési időszakban.
A 19 éves labdarúgó azt nyilatkozta, nincs különbség aközött, ahogy Andoni Iraola például Szoboszlai Dominiknak mondja meg, mit csináljon a pályán, és aközött, ahogy neki.
Ugyanannyi energiát fektet bele. Felteszek neki egy kérdést, és ő 20 percig magyarázza. Ő egy topmenedzser
– fogalmazott a felkészülési időszakban Morrison.
A pénz helyett a győzelem számít
A Liverpoolnak Bradley Barcola, Alexander Isak és Florian Wirtz személyében már három olyan játékosa is van, akik több mint 100 millió fontért igazoltak az Anfieldre.
Nem fogom azt nézni, hogy ki keres több vagy kevesebb pénzt, hogy ki került többe vagy kevesebbe nekünk. Azokat a játékosokat fogom pályára küldeni, akikről úgy gondolom, hogy segíthetnek megnyerni a meccset
– tette világossá Andoni Iraola.