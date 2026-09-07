Nagy változáson ment keresztül a Liverpool az új vezetőedző, Andoni Iraola vezetése alatt, aki az elmúlt hetekben megmutatta, nem fél könyörtelen döntéseket hozni. A 44 éves baszk szakember leszögezte, nem azokat a labdarúgókat fogja pályára küldeni, akik a több pénzt keresik, hanem azokat, akikről úgy gondolja, hogy segíthetnek megnyerni a meccset. A fiatal szélső, Kieran Morrison szerint Iraola azért is egy topmenedzser, mert nem tesz különbséget közte és a csapat legnagyobb sztárjai, például Szoboszlai Dominik között.

Andoni Iraola az első tétmérkőzésen után a Liverpool középpályáján és a védelemben is komoly változtatásokat eszközölt

Fotó: Owen Humphreys / PA Wire

Könyörtelen döntések Liverpoolban

Andoni Iraola Liverpoolban vezet először olyan csapatot, amely tele van világsztárokkal, ez pedig nagy kihívást jelent minden vezetőedzőnek.

Könnyű lenne Iraolának egyszerűen csak hátradőlnie, és hagynia, hogy ezek a kulcsemberek maradjanak a helyükön, de három meccs után már most megmutatja, hogy hajlandó könyörtelen döntéseket hozni

– olvasható a This Is Anfield szakírója, Jack Lusby véleménycikkében.

Változott a középpálya és a védelem is

Az első tétmeccsen a Newcastle nagyon könnyen át tudott jutni a Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch alkotta középpályán, aminek a holland áldozatául is esett. Az elmúlt két meccsen kimaradt a kezdőcsapatból, a helyét Alexis Mac Allister vette át. Hasonlóan kikikerült a csapatból Jeremie Frimpong is, akit már a Nottingham Forest elleni meccs végén a magyar középpályás váltott a jobbhátvéd poszton, majd az Ipswich ellen már Ronald Araújo kezdett a védelem szélén. Andoni Iraola ezen döntése is kifizetődő volt, az uruguayi kiemelkedő teljesítményt nyújtott, egyben taktikai rugalmasságot adott a vezetőedzőnek. A meccs végén ugyanis Araújo behúzódott középre Jérémy Jacquet és Virgil van Dijk mellé, míg Szoboszlai a jobbhátvéd szerepét vette át az ötfős védelemben.