Virgil van Dijk számára a világbajnokság csalódást keltő lezárása után vált kérdésessé a folytatás. A hollandok már a torna nyolcaddöntőjét megelőző körben búcsúztak, Ronald Koeman pedig távozott a szövetségi kapitányi posztról. Xavi augusztusi kinevezése új helyzetet teremtett, a Barcelona legendája személyesen egyeztetett a Liverpool csapatkapitányával a folytatásról.

A Liverpool sztárja a vb-kudarc után rendkívül csalódott volt

Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

A Liverpool csapatkapitánya meggondolta magát

A beszélgetés végül meghozta az áttörést: Van Dijk elfogadta a meghívót, így továbbra is ő lehet a holland védelem egyik vezére. A rutinos sztárnak ráadásul különleges célja is lehet a következő időszakban. A BL-győztes klasszis eddig 96 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban, vagyis már csak négy mérkőzés választja el a 100-as válogatottsági mérföldkőtől.

Virgil van Dijk has been named in the latest Netherlands squad after speculation he could retire from international football | @IanDoyleSport https://t.co/7WNKQuoAsg — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) September 18, 2026

Az új holland kapitány első keretében Van Dijk mellett három Liverpool-játékos is helyet kapott: Ryan Gravenberch, Cody Gakpo és a visszahívott Jeremie Frimpong.

Xavi együttese szeptember végén a Nemzetek Ligája A osztályában Németország és Szerbia ellen lép pályára, majd október elején Görögországgal is megmérkőzik, aztán jön a szerbek elleni hazai meccs. Ha Van Dijk mind a négy találkozón pályára lép, 100-szoros válogatottnak mondhatja majd magát.

A németek elleni rangadó előtt azonban a holland védőnek még a Liverpool színeiben is lesz egy fontos meccse, Andoni Iraola együttese vasárnap délután a Bournemouth otthonába látogat a Premier League-ben.