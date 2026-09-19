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Virgil van Dijk mégsem int búcsút a holland válogatottnak. A Liverpool 35 éves védője az idei világbajnokság után komolyan fontolgatta, hogy befejezi pályafutását a nemzeti csapatban, ám az új szövetségi kapitánnyal, Xavival folytatott beszélgetése után megváltoztatta a döntését.

Virgil van Dijk számára a világbajnokság csalódást keltő lezárása után vált kérdésessé a folytatás. A hollandok már a torna nyolcaddöntőjét megelőző körben búcsúztak, Ronald Koeman pedig távozott a szövetségi kapitányi posztról. Xavi augusztusi kinevezése új helyzetet teremtett, a Barcelona legendája személyesen egyeztetett a Liverpool csapatkapitányával a folytatásról.

A Liverpool sztárja a vb-kudarc után rendkívül csalódott volt
A Liverpool sztárja a vb-kudarc után rendkívül csalódott volt
Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

A Liverpool csapatkapitánya meggondolta magát

A beszélgetés végül meghozta az áttörést: Van Dijk elfogadta a meghívót, így továbbra is ő lehet a holland védelem egyik vezére. A rutinos sztárnak ráadásul különleges célja is lehet a következő időszakban. A BL-győztes klasszis eddig 96 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban, vagyis már csak négy mérkőzés választja el a 100-as válogatottsági mérföldkőtől.

Az új holland kapitány első keretében Van Dijk mellett három Liverpool-játékos is helyet kapott: Ryan Gravenberch, Cody Gakpo és a visszahívott Jeremie Frimpong. 

Xavi együttese szeptember végén a Nemzetek Ligája A osztályában Németország és Szerbia ellen lép pályára, majd október elején Görögországgal is megmérkőzik, aztán jön a szerbek elleni hazai meccs. Ha Van Dijk mind a négy találkozón pályára lép, 100-szoros válogatottnak mondhatja majd magát.

A németek elleni rangadó előtt azonban a holland védőnek még a Liverpool színeiben is lesz egy fontos meccse, Andoni Iraola együttese vasárnap délután a Bournemouth otthonába látogat a Premier League-ben.

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