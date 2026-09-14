64 éves korában elhunyt a West Ham United legendás kapusa, Ludek Miklosko. A cseh hálóőrt 'Szelíd Óriásként' emlegették, 2021-ben rákot diagnosztizáltak nála, miután egy csomót talált a csípőjén. A cseh válogatott korábbi kapusa 2024 decemberében úgy döntött, nem veteti alá magát kemoterápiának, inkább megpróbálja a lehető legjobb életminőséget élvezni utolsó napjaiban.
A West Ham közleményében így fogalmazott:
„A West Ham United minden tagját mélyen megrázta Ludek Miklosko halála. Bátran küzdött a rák ellen. A rendkívül népszerű egykori kapus, akit a szurkolóink szeretettel Ludónak neveztek, 1990 és 1997 között első számú kapusként 373 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben. Hihetetlen hatást gyakorolt a klubra, a szurkolók nagyon szerették, és egy dalt is költöttek róla: "A nevem Ludek Miklosko, Moszkva közeléből jöttem, a West Ham kapusa vagyok"
Miklosko a csehszlovákiai Prostěejovban született, az RH Cheb csapatánál kezdte a karrierjét, majd 1982-ben az akkori cseh bajnok Banik Ostravához igazolt. 1989 decemberében próbajátékra utazott a West Hamhez, és 1990 februárjában 300 000 fontért véglegesen a londoni klubhoz szerződött - írja a Daily Star.
Ludek Miklosko fia jelentette be a halálhírt
A West Ham United közzétette Martin Miklosko, a futballista fiának nyilatkozatát:
„Mély fájdalommal jelentjük be, hogy édesapám, Ludek, a rákkal folytatott bátor és kitartó küzdelem után elhunyt. Anyám és a családom nevében szeretnék őszintén megköszönni a szurkolóknak és a West Ham United minden tagjának azokat a jókívánságokat, gondolatokat és imákat, amelyeket édesapámnak küldtek betegsége alatt. Ezek hatalmas vigaszt jelentettek számára a rákkal vívott küzdelme során, és erőt adott neki ahhoz, hogy ne adja fel, és addig harcoljon, ameddig csak tud.”