64 éves korában elhunyt a West Ham United legendás kapusa, Ludek Miklosko. A cseh hálóőrt 'Szelíd Óriásként' emlegették, 2021-ben rákot diagnosztizáltak nála, miután egy csomót talált a csípőjén. A cseh válogatott korábbi kapusa 2024 decemberében úgy döntött, nem veteti alá magát kemoterápiának, inkább megpróbálja a lehető legjobb életminőséget élvezni utolsó napjaiban.

Ludek Miklosko 64 évesen hunyt el

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A West Ham közleményében így fogalmazott:

„A West Ham United minden tagját mélyen megrázta Ludek Miklosko halála. Bátran küzdött a rák ellen. A rendkívül népszerű egykori kapus, akit a szurkolóink szeretettel Ludónak neveztek, 1990 és 1997 között első számú kapusként 373 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben. Hihetetlen hatást gyakorolt a klubra, a szurkolók nagyon szerették, és egy dalt is költöttek róla: "A nevem Ludek Miklosko, Moszkva közeléből jöttem, a West Ham kapusa vagyok"

It is with deep and profound sadness that West Ham United announces the passing of legendary former goalkeeper and coach, Luděk Mikloško.



Rest in peace Luděk, our beloved, inspirational goalkeeper and gentle giant of a man. pic.twitter.com/DDqjCbcHZQ — West Ham United (@WestHam) September 14, 2026

Miklosko a csehszlovákiai Prostěejovban született, az RH Cheb csapatánál kezdte a karrierjét, majd 1982-ben az akkori cseh bajnok Banik Ostravához igazolt. 1989 decemberében próbajátékra utazott a West Hamhez, és 1990 februárjában 300 000 fontért véglegesen a londoni klubhoz szerződött - írja a Daily Star.

Ludek Miklosko fia jelentette be a halálhírt

A West Ham United közzétette Martin Miklosko, a futballista fiának nyilatkozatát:

„Mély fájdalommal jelentjük be, hogy édesapám, Ludek, a rákkal folytatott bátor és kitartó küzdelem után elhunyt. Anyám és a családom nevében szeretnék őszintén megköszönni a szurkolóknak és a West Ham United minden tagjának azokat a jókívánságokat, gondolatokat és imákat, amelyeket édesapámnak küldtek betegsége alatt. Ezek hatalmas vigaszt jelentettek számára a rákkal vívott küzdelme során, és erőt adott neki ahhoz, hogy ne adja fel, és addig harcoljon, ameddig csak tud.”