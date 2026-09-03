Luka Kulenovic Kanadában született, de egy Banja Lukához közeli kis településen ismerkedett meg a labdarúgással – olvasható a győri klub honlapján. 19 éves korában került az FK Zeljeznicar Banja Luka csapatához, ahol fiatal kora ellenére hamar alapemberré vált a bosnyák másodosztályban. A 2018/2019-es szezonban 28 mérkőzésen 13 gólt szerzett, ami nem maradt észrevétlen a horvát élvonalban szereplő Osijek számára sem.

Luka Kulenovic az előző szezonban a Feyenoord elleni bajnokin is betalált

Fotó: Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP

Az eszékieknél azonban csak a második csapatban kapott helyet, így a 2020/2021-es idény kezdetén visszatért a bosnyák másodosztályba. Az FK Rudar Prijedor együttesével az érkezését követő szezonban megnyerte a bajnokságot, a feljutás után pedig a csapattal tartott az élvonalba. Az első osztályban 25 mérkőzésen egy gólt szerzett.

Luka Kulenovic, a 190 centiméter magas erőcsatár

Az igazi áttörést egy hazáján belüli klubváltás hozta meg számára. A szintén élvonalbeli FK Sloga Meridian csapatában ugyanis remekül sikerült a 2022/2023-as idénye, amikor 17 mérkőzésen hat gólt szerzett. A sikeres szezon után újabb klub- és országváltás következett: a háromszoros cseh bajnok Slovan Liberec tartott igényt a szolgálataira. Új csapatában hamar alapemberré vált, és 29 mérkőzésen hét gólt szerzett a bajnokságban. Ez a teljesítmény és a pályán mutatott karakter pedig remek belépőt biztosított Kulenovic számára a topbajnokságok előszobájába, a holland élvonalba.

A 2024/2025-ös szezon kezdetén csatlakozott a kiesés ellen harcoló Heracles Almelo együtteséhez. A csapat játékstílusa és tempója remekül illett a csatár képességeihez. Első hollandiai szezonjában Kulenovic 27 találkozón tíz gólt szerzett, és két gólpasszt is kiosztott. Emellett a bosnyák válogatottba is meghívót kapott, amelyben három alkalommal lépett pályára. A 2025/2026-os idényben sem apadt különösebben a góltermése csapata gyengébb szereplése ellenére: 32 mérkőzésen hat gólt lőtt, és négy gólpasszt osztott ki az Eredivisie-ben.

Kulenovic az előző szezonban csapatával búcsúzott az első osztálytól, a holland másodosztályban pedig a most futó idényben is pályára lépett két mérkőzésen. A folytatás azonban már Győrben lesz, hiszen a bajnoki címvédő kölcsönszerződés keretében megszerezte a 190 centis bosnyák válogatott támadót.