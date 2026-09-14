A hétvégén játszották a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulóját, amely után 32 csapatra szűkült a mezőny. A 4. forduló sorsolását hétfőn este tartották, a címvédő Ferencváros harmadosztályú ellenfelet kapott.
Nincs kiemelés ebben a szakaszban, és minden párharcban az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó a Magyar Kupa 4. fordulójában. A forduló hivatalos játéknapja október 28., szerda, de a pontos időbeosztás később készül el. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer 15 perc hosszabbítás következik, majd, ha szükséges, a tizenegyesek döntenek.
A döntőt május 8-án a Puskás Arénában játsszák.
A Magyar Kupa 4. fordulójának sorsolása:
ZTE-ETO FC
Bicskei TC (NB III)-Ferencváros
Kozármisleny (NB II)-Soroksár SC (NB II)
Csepel SC (NB III)-Debrecen
Diósgyőri VTK (NB II)-Puskás Akadémia
Pécsi MFC (NB III)-Kisvárda
Ózd-Sajóvölgye (NB III)-Nyíregyháza
Kaposvári Rákóczi (NB III)-FC Ajka (NB II)
Gyirmót FC Győr (NB II)-Kispest-Honvéd FC
Cigánd (NB III)-Paks
Szentlőrinc (NB II)-Vasas
Monor SE (NB III)-MTK
FC Sopron (NB III)-Szolnoki MÁV FC (NB III)
FC Tiszaújváros (NB III)-Kecskeméti TE (NB II)
ESMTK (NB III)-Haladás FC (NB III)
Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)-Újpest