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A hétvégén 32 csapatra szűkült a mezőny. A labdarúgó MOL Magyar Kupa 4. fordulójának sorsolását hétfőn tartották.

A hétvégén játszották a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulóját, amely után 32 csapatra szűkült a mezőny. A 4. forduló sorsolását hétfőn este tartották, a címvédő Ferencváros harmadosztályú ellenfelet kapott.

A Fradi címvédőként szerepelt a Magyar Kupa 2027/28-as idényében
A Fradi címvédőként szerepelt a Magyar Kupa 2027/28-as idényében
Fotó: fradi.hu

Nincs kiemelés ebben a szakaszban, és minden párharcban az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó a Magyar Kupa 4. fordulójában. A forduló hivatalos játéknapja október 28., szerda, de a pontos időbeosztás később készül el. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer 15 perc hosszabbítás következik, majd, ha szükséges, a tizenegyesek döntenek.

A döntőt május 8-án a Puskás Arénában játsszák.

A Magyar Kupa 4. fordulójának sorsolása:

ZTE-ETO FC

Bicskei TC (NB III)-Ferencváros

Kozármisleny (NB II)-Soroksár SC (NB II)

Csepel SC (NB III)-Debrecen

Diósgyőri VTK (NB II)-Puskás Akadémia

Pécsi MFC (NB III)-Kisvárda

Ózd-Sajóvölgye (NB III)-Nyíregyháza

Kaposvári Rákóczi (NB III)-FC Ajka (NB II)

Gyirmót FC Győr (NB II)-Kispest-Honvéd FC

Cigánd (NB III)-Paks

Szentlőrinc (NB II)-Vasas

Monor SE (NB III)-MTK

FC Sopron (NB III)-Szolnoki MÁV FC (NB III)

FC Tiszaújváros (NB III)-Kecskeméti TE (NB II) 

ESMTK (NB III)-Haladás FC (NB III)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)-Újpest
 

Nehezen bírt az NB III-as Doroggal, de továbbjutott az Újpest
30 másodperc alatt eldöntötte a kupameccset a Ferencváros, kiütés lett a vége

 

 

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