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Hétfőn este 20:45-től a magyar labdarúgó-válogatott Belfastban lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójának 2. fordulójában. A múlt pénteki, ukránok elleni vereség miatt Marco Rossi együttese most győzelmi kényszerben lép pályára az északír csapat otthonában. A találkozó előtt a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya elmondta, hogy rendkívül fizikális összecsapást vár, amelyen nem számít sok gólra.

A magyar labdarúgó-válogatott az Ukrajna elleni, múlt pénteki mérkőzéssel megkezdte szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Első körben úgy tűnhet, hogy a magyar válogatott legfontosabb célja, hogy minél hamarabb visszajusson az A divízióba, Európa legerősebb válogatottjai közé. A mostani sorozatnak azonban ennél jóval nagyobb a tétje: az eredmények a 2028-as Európa-bajnokság selejtezős sorsolását, sőt akár egy későbbi pótselejtezős lehetőséget is befolyásolhatnak.

A magyar labdarúgó-válogatottra rendkívül nehéz mérkőzés vár Belfastban
A magyar labdarúgó-válogatottra rendkívül nehéz mérkőzés vár Belfastban
Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP
  • Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20:45
  • Október 2.: Magyarország–Georgia, 20:45
  • Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20:45

A 2028-as Eb-selejtező kiemelési sorrendjét a Nemzetek Ligája eredményei alapján alakítják ki. A december 6-i belfasti sorsoláson a csapatokat a Nemzetek Ligája csoportköre után kialakuló összesített rangsor alapján emelik ki. Vagyis ezúttal nem a FIFA-világranglista dönti el, melyik válogatott melyik kalapba kerül.

Ez magyar szempontból egyszerűen lefordítható: ha a magyar labdarúgó-válogatott első vagy második lesz a csoportjában, a második kalapból várhatja az Eb-selejtező sorsolását. Ha harmadikként vagy negyedikként zár, visszacsúszik a harmadik kalapba.

Ennek óriási jelentősége lehet, ugyanis a 2028-as Eb-selejtezőben 12 négy- vagy ötcsapatos csoportot alakítanak ki, a 12 csoportgyőztes és a nyolc legjobb második jut ki automatikusan a tornára. Egy kedvezőbb sorsolás így alapvetően meghatározhatja Magyarország esélyeit.

Győzelmi kényszerben a magyar labdarúgó-válogatott?

A magyar labdarúgó-válogatott pénteken 1–0-ra kikapott az ukrán csapattól a Puskás Arénában, ezzel Marco Rossi együttese elveszítette 2026-os veretlenségét. A csoport másik meccsén az északírek egygólos győzelmet arattak Georgiában, így kellő önbizalommal várhatják a hétfő esti összecsapást.

Nem mellesleg az északíreknek remek statisztikájuk van Belfastban. Michael O'Neill együttese a legutóbbi 11 hazai mérkőzéséből kilencet megnyert, mindezt úgy, hogy ezeken a találkozókon még gólt sem kapott.

Northern Ireland's forward Josh Magennis (R) celebrates scoring with his team-mates during the UEFA Nations League football match Austria v Northern Ireland on November 15, 2020 in Vienna. (Photo by GEORG HOCHMUTH / APA / AFP) / Austria OUT
Az északírek remekelnek hazai környezetben 
Fotó: Georg Hochmuth / APA

Ami az északírek ellen szól, hogy a keret legértékesebb játékosa, a Sunderlandban futballozó Daniel Ballard megsérült a georgiaiak elleni meccs hajrájában, így nem lesz bevethető a magyarok elleni találkozón.

Az északírek szövetségi kapitánya többnyire fiatal játékosokra számít a mostani Nemzetek Ligája-sorozatban – Tbilisziben 23,1 év volt a válogatottjának átlagéletkora –, és mint korábban elmondta: nem ijednek meg ebben a kiegyenlített négyesben, állják a kihívást a náluk magasabban jegyzett ellenfelekkel szemben is.

Michael O'Neill egyébként tavasszal 15 mérkőzésen beugróként irányította az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers csapatát, amelyben Tóth Balázst, a magyar válogatott kapusát az év játékosának választották.

Balázs nagyon jó kapus és remek srác. Többször nagyszerű teljesítményt nyújtott a Blackburnnél, de ismerjük a hibáit is. Remélem, nehéz estéje lesz” 

mondta az északír szövetségi kapitány, aki hangsúlyozta, hogy csapatára ezúttal sokkal nehezebb feladat vár, mint pénteken.

Tóth Balázs a magyar válogatott első számú kapusa
Tóth Balázs a magyar válogatott első számú kapusa
Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

A magyar labdarúgó-válogatott győzelmi kényszerben lép pályára Belfastban, mert ha ezúttal is pontokat veszít, már nagyon korán jelentős hátrányba kerülhet a feljutást illetően. Marco Rossi legnagyobb feladata most is az lesz, hogy megtalálja a sérülés miatt hiányzó Varga Barnabás és Sallai Roland megfelelő pótlását. Ráadásul az olasz-magyar szakember gondjai sokasodtak, ugyanis az ukránok elleni meccs után Redzic Damir, a Red Bull Salzburg támadója is távozott a válogatottól sérülés miatt.

A szövetségi kapitány szerint az északírek teljesen más stílusban futballoznak, mint az ukránok, így kemény, fizikális mérkőzésre számít, amelyen a magyar válogatott játékosainak a rögzített helyzetekre is kiemelten kell majd figyelniük.

„Teljesen más meccsre számítunk, mint az ukránok ellen. Az ukránok próbálták kihozni a labdát, kombinatív focit játszottak. Itt most szerintem a fizikalitás fog dominálni. Az írekhez hasonlóan ők is próbálják kihasználni a szabadrúgásokat és a szögleteket, illetve a nagy bedobásokat is” – jellemezte az ellenfelet Bárány Donát, akinek a véleményére Marco Rossi is rácsatlakozott.

Teljesen más stílusban játszanak, mint az ukránok. A múltat magunk mögött hagytuk, és próbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból. Csak előre nézünk” 

mondta a szövetségi kapitány, aki megjegyezte, hogy a rögzített helyzetekre nagyon kell majd figyelniük a játékosoknak.

A magyar válogatott legutóbb 2015-ben lépett pályára Belfastban, akkor is Michael O'Neill irányította az északír csapatot.

„A szövetségi kapitányuk személye állandó. Ebből fakadóan jellegzetes, jól meghatározható stílusa van a csapatnak, a játékosok nagy része pedig az angol másodosztályban játszik, amely sokak szerint Európa egyik legerősebb bajnoksága. Nagyon nagy intenzitásra és kemény párharcokra lehet számítani. Biztos, hogy nehéz meccs lesz, de ezt eddig is tudtuk. Meg kell próbálnunk elvinni a három pontot Belfastból” – vélekedett Marco Rossi.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya
Marco Rossi nem vár sokgólos meccset Belfastban
Fotó: Mehmet Murat Onel / Anadolu via AFP

Rossi azt is elmondta, hogy a magyar válogatott kezdőcsapatában lesznek változások.

„Szinte kötelező ilyenkor rotálni a játékosokat. Egy-egy összetartás sokszor kórháznak tűnik a sérülések miatt. Szinte biztosan lesznek változások, de nem túl sok” – árulta el.

A szövetségi kapitány végezetül kiemelte, hogy a védekezésre mindkét csapat nagy hangsúlyt fektet, így akár egy gól is eldöntheti a meccset. Ezt legutóbb a mieink is megtapasztalhatták Ukrajna ellen, úgyhogy túl sok gólra nem számít a találkozón.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata:
Tóth B. – Osváth, Csinger, Orbán, Kerkez – Schäfer, Vitális, Csongvai – Szoboszlai, Tóth A. – Jurek.

 

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