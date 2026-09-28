A magyar labdarúgó-válogatott az Ukrajna elleni, múlt pénteki mérkőzéssel megkezdte szereplését a Nemzetek Ligája B divíziójában. Első körben úgy tűnhet, hogy a magyar válogatott legfontosabb célja, hogy minél hamarabb visszajusson az A divízióba, Európa legerősebb válogatottjai közé. A mostani sorozatnak azonban ennél jóval nagyobb a tétje: az eredmények a 2028-as Európa-bajnokság selejtezős sorsolását, sőt akár egy későbbi pótselejtezős lehetőséget is befolyásolhatnak.

A magyar labdarúgó-válogatottra rendkívül nehéz mérkőzés vár Belfastban

Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20:45

Október 2.: Magyarország–Georgia, 20:45

Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20:45

A 2028-as Eb-selejtező kiemelési sorrendjét a Nemzetek Ligája eredményei alapján alakítják ki. A december 6-i belfasti sorsoláson a csapatokat a Nemzetek Ligája csoportköre után kialakuló összesített rangsor alapján emelik ki. Vagyis ezúttal nem a FIFA-világranglista dönti el, melyik válogatott melyik kalapba kerül.

Ez magyar szempontból egyszerűen lefordítható: ha a magyar labdarúgó-válogatott első vagy második lesz a csoportjában, a második kalapból várhatja az Eb-selejtező sorsolását. Ha harmadikként vagy negyedikként zár, visszacsúszik a harmadik kalapba.

Ennek óriási jelentősége lehet, ugyanis a 2028-as Eb-selejtezőben 12 négy- vagy ötcsapatos csoportot alakítanak ki, a 12 csoportgyőztes és a nyolc legjobb második jut ki automatikusan a tornára. Egy kedvezőbb sorsolás így alapvetően meghatározhatja Magyarország esélyeit.

Győzelmi kényszerben a magyar labdarúgó-válogatott?

A magyar labdarúgó-válogatott pénteken 1–0-ra kikapott az ukrán csapattól a Puskás Arénában, ezzel Marco Rossi együttese elveszítette 2026-os veretlenségét. A csoport másik meccsén az északírek egygólos győzelmet arattak Georgiában, így kellő önbizalommal várhatják a hétfő esti összecsapást.

Nem mellesleg az északíreknek remek statisztikájuk van Belfastban. Michael O'Neill együttese a legutóbbi 11 hazai mérkőzéséből kilencet megnyert, mindezt úgy, hogy ezeken a találkozókon még gólt sem kapott.

Az északírek remekelnek hazai környezetben

Fotó: Georg Hochmuth / APA

Ami az északírek ellen szól, hogy a keret legértékesebb játékosa, a Sunderlandban futballozó Daniel Ballard megsérült a georgiaiak elleni meccs hajrájában, így nem lesz bevethető a magyarok elleni találkozón.