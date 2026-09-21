Megérkeztek Telkibe a magyar labdarúgó-válogatott tagjai, hogy felkészüljenek a Nemzetek Ligája rajtjára. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Szoboszlai Dominik egy 53 éves Cadillac Eldoradóval gurult be a nemzeti csapat főhadiszállására, de nem csak a csapatkapitány keltett feltűnést, Bolla Bendegúz és Lukács Dániel is extravagáns szettben érkezett.
- Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)
- péntek, 20.45, tv: M4 Sport
Újra együtt a magyar labdarúgó-válogatott tagjai
A magyar válogatott számára pénteken kezdődik az Nemzetek Ligája. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában, majd hétfőn már Észak-Írország vendége lesz. Ezt követően egy újabb hazai mérkőzés következik, Georgia ellen október másodikán, az első etapot pedig az október 5-i, Ukrajna elleni idegenbeli találkozó zárja, amelynek a szlovákiai Nagyszombat ad otthont.
A nemzeti csapat játékosai hétfőn érkeztek meg Telkibe, hogy megkezdjék a felkészülést a találkozókra. Bár Szoboszlai Dominik nagy figyelmet kapott azáltal, hogy Lamborghinije helyett egy 1973-as évjáratú Cadillac Eldoradóval gurult be az edzőközpontba, a ruhák tekintetében most nem a csapatkapitány volt a legfeltűnőbb.
A Liverpool középpályása a korábbi extravagáns öltözékeivel ellentétben ezúttal egy farmernadrágban és egy hozzáillő barna öltönykabátban jelent meg. Sokkal feltűnőbb volt most Bolla Bendegúz és Lukács Dániel ruhája is. Míg előbbi egy összefirkált mintával ellátott, Suavo London melegítőszettet vett fel, addig utóbbi egy virágmintás, Desigual kabátot és egy hozzá illő nadrágot választotta magának.