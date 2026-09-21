Megérkeztek Telkibe a magyar labdarúgó-válogatott tagjai, hogy felkészüljenek a Nemzetek Ligája rajtjára. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Szoboszlai Dominik egy 53 éves Cadillac Eldoradóval gurult be a nemzeti csapat főhadiszállására, de nem csak a csapatkapitány keltett feltűnést, Bolla Bendegúz és Lukács Dániel is extravagáns szettben érkezett.

A magyar labdarúgó-válogatott tagjai megérkeztek Telkibe, hogy együtt készüljenek a Nemzetek Ligájára

Fotó: Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)

péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Újra együtt a magyar labdarúgó-válogatott tagjai

A magyar válogatott számára pénteken kezdődik az Nemzetek Ligája. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában, majd hétfőn már Észak-Írország vendége lesz. Ezt követően egy újabb hazai mérkőzés következik, Georgia ellen október másodikán, az első etapot pedig az október 5-i, Ukrajna elleni idegenbeli találkozó zárja, amelynek a szlovákiai Nagyszombat ad otthont.

A nemzeti csapat játékosai hétfőn érkeztek meg Telkibe, hogy megkezdjék a felkészülést a találkozókra. Bár Szoboszlai Dominik nagy figyelmet kapott azáltal, hogy Lamborghinije helyett egy 1973-as évjáratú Cadillac Eldoradóval gurult be az edzőközpontba, a ruhák tekintetében most nem a csapatkapitány volt a legfeltűnőbb.