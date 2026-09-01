A KVC Westerlo honlapján arról nem tesznek említést, mennyit fizettek az olasz Parma csapatának a magyar válogatott védőért, a Transfermarkt azonban 500 ezer eurós átigazolási összegről ír. Ez azért is remek üzlet lehet, mert Balogh Botond piaci értékét 2,5 millió euróra taksálják.

Balogh Botond legutóbb egy éve lépett pályára a magyar válogatottban

Fotó: Mirkó István

A Sopronban született védő szülővárosából került az MTK akadémiájára, majd 2019 augusztusában az olasz Parma U19-es csapatához igazolt. A magyar védő végigjárta a ranglétrát az olasz klubnál, amelynek színeiben 2020. október 31-én be is mutatkozott a Serie A-ban, az Internazionale elleni összecsapáson.

A magyar válogatott védő Belgiumban építheti újra magát

Balogh Botond összesen 73 mérkőzésen lépett pályára a Parma együttesében – ebből 32 alkalommal a Serie A-ban –, a tavaly nyáron kinevezett Carlos Cuesta azonban nem számolt vele, így az előző idényt a török Kocaelispor csapatánál töltötte kölcsönben, amelynek színeiben 25 mérkőzésen lépett pályára.

A 24 éves védő 2021. november 12-én mutatkozott be a magyar válogatottban, a San Marino ellen 4–0-ra megnyert világbajnoki selejtezőn. A 189 centiméter magas játékos legutóbb 2025 júniusában lépett pályára a nemzeti csapatban, a svédek ellen 2–0-ra elveszített barátságos mérkőzésen.

Ready to strengthen the back line. 🛡️ pic.twitter.com/5Yhpe2BcrC — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) September 1, 2026

Balogh Botond legutóbb tavaly novemberben, az írek ellen 3–2-re elveszített világbajnoki selejtezőn volt tagja a magyar válogatott keretének, azóta azonban Marco Rossi nem küldött neki meghívót. A belga bajnokságban a jobb lábas középső védő most újra felépítheti magát.

A KVC Westerlo honlapján azt is kiemelik róla, hogy a nemzetközi futball legmagasabb szintjén is szerzett tapasztalatot. Érkezésével olyan védővel erősödik a csapat, aki tapasztalatot, győztes mentalitást és stabilitást hozhat a védekezésbe.