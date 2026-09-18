Corbu Máriusz és Kristoffer Zachariassen neve is felmerülhet a jövőben a magyar labdarúgó-válogatottnál. A Ferencváros két középpályásának helyzete ugyanakkor jelentősen eltér: Corbu magyar–román kettős állampolgár, míg Zachariassen korábban már pályára lépett a norvég felnőttválogatottban. A két játékos esetleges magyar válogatottságával kapcsolatban megkerestük a Magyar Labdarúgó Szövetséget, hogy tisztázzuk, a FIFA szabályai milyen lehetőségeket biztosítanak. Az MLSZ válaszából kiderül: egyik futballista esetében sem kizárt, hogy a jövőben magára öltse a magyar válogatott mezét, ám ennek feltételei jelentősen különböznek.
Corbu esetében az ötéves szabály a döntő
Corbu Máriusz 2020-ban került a Puskás Akadémiához, majd 2024-ben a ciprusi APOEL-hez igazolt. 2026 januárjában tért vissza Magyarországra, amikor a Ferencváros szerződtette. A Fradi hivatalos bejelentése szerint a csángó származású futballista román–magyar kettős állampolgár. Korábban a román U20-as és U21-es válogatottban is szerepelt. Felmerülhetett tehát, hogy az ő esete Willi Orbánéhoz hasonlítható-e, vagy inkább ahhoz az úthoz, amelyen Nego Loic vált jogosulttá a magyar válogatottságra. Az MLSZ-től erre a következő választ kaptuk:
Corbu esetében nem tudunk olyan szülőről vagy nagyszülőről, aki Magyarországon született. Ebből fakadóan rá az 5 év folyamatos hazai igazolás szabálya vonatkozik, ezután kérelmezhető a FIFA-nál a honosítása.
Ez azért fontos, mert Corbu ugyan már 2020 és 2024 között Magyarországon futballozott, utána azonban másfél évre Ciprusra igazolt, és csak 2026 januárjában tért vissza, immár a Ferencváros játékosaként. Vagyis az MLSZ által kiemelt „öt év folyamatos hazai igazolás” miatt a korábbi magyarországi éveit nem lehet egyszerűen automatikusan hozzáadni a mostani időszakhoz.
Amennyiben mostantól megszakítás nélkül Magyarországon futballozik, az ötéves feltétel teljesítése után nyílhat meg az út a FIFA-eljárás előtt.
Fontos különbség ugyanakkor, hogy Corbu korábban csak utánpótlásszinten szerepelt a román válogatottban. A Ferencváros tájékoztatása szerint az U20-as és az U21-es nemzeti csapatban is pályára lépett, a felnőttválogatottban azonban még nincs mérkőzése. A mostani Nemzetek Ligája-mérkőzésekre ugyanakkor már meghívót kapott a román felnőttválogatott keretébe. Corbu előtt tehát nincs bezárva a magyar válogatott ajtaja – de az MLSZ tájékoztatása alapján még éveket kellene várni arra, hogy a FIFA-nál egyáltalán kérelmezhető legyen a jogosultsága.
Kristoffer Zachariassen a FIFA-szabályok szerint már lehetne magyar válogatott
A norvég középpályás 2021 nyarán szerződött a Ferencvároshoz, vagyis már több mint öt éve Magyarországon futballozik. Korábban ugyanakkor három alkalommal pályára lépett a norvég felnőttválogatottban. A rendelkezésre álló mérkőzésadatok szerint mindhárom találkozó nem hivatalos mérkőzés volt: 2021-ben Görögország, 2022-ben Írország és Finnország ellen szerepelt.
Éppen ezért azt kérdeztük az MLSZ-től, hogy ezek a norvég válogatottságok végleg kizárják-e annak lehetőségét, hogy Zachariassen egyszer magyar címeres mezben lépjen pályára. A szövetség válasza egyértelműen nyitva hagyja ezt a lehetőséget:
Zachariassen esetében kérelmezhető a FIFA-nál öt év megszakítás nélküli hazai igazolás után, ha csak nem hivatalos mérkőzésen lépett pályára norvég színekben.
Zachariassen korábbi norvég szereplése tehát önmagában nem zárja ki, hogy a jövőben Magyarországot képviselje, mivel az MLSZ tájékoztatása szerint a nem hivatalos mérkőzéseken való pályára lépés nem teszi lehetetlenné a FIFA-engedély megszerzését. A FIFA jóváhagyása ugyanakkor egyik esetben sem jelentene automatikus meghívót Marco Rossitól. Arról pedig egyelőre nincs információ, hogy Zachariassen már megszerezte-e a magyar állampolgárságot.
A magyar válogatott őszi Nemzetek Ligája-programja
- Szeptember 25., 20.45: Magyarország–Ukrajna, Puskás Aréna
- Szeptember 28., 20.45: Észak-Írország–Magyarország, Windsor Park
- Október 2., 20.45: Magyarország–Georgia, Puskás Aréna
- Október 5., 20.45: Ukrajna–Magyarország, Nagyszombat
- November 14., 18.00: Georgia–Magyarország, Tbiliszi
- November 17., 20.45: Magyarország–Észak-Írország, Puskás Aréna