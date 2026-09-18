Corbu Máriusz és Kristoffer Zachariassen neve is felmerülhet a jövőben a magyar labdarúgó-válogatottnál. A Ferencváros két középpályásának helyzete ugyanakkor jelentősen eltér: Corbu magyar–román kettős állampolgár, míg Zachariassen korábban már pályára lépett a norvég felnőttválogatottban. A két játékos esetleges magyar válogatottságával kapcsolatban megkerestük a Magyar Labdarúgó Szövetséget, hogy tisztázzuk, a FIFA szabályai milyen lehetőségeket biztosítanak. Az MLSZ válaszából kiderül: egyik futballista esetében sem kizárt, hogy a jövőben magára öltse a magyar válogatott mezét, ám ennek feltételei jelentősen különböznek.

Kristoffer Zachariassen már lehetne magyar válogatott

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Corbu esetében az ötéves szabály a döntő

Corbu Máriusz 2020-ban került a Puskás Akadémiához, majd 2024-ben a ciprusi APOEL-hez igazolt. 2026 januárjában tért vissza Magyarországra, amikor a Ferencváros szerződtette. A Fradi hivatalos bejelentése szerint a csángó származású futballista román–magyar kettős állampolgár. Korábban a román U20-as és U21-es válogatottban is szerepelt. Felmerülhetett tehát, hogy az ő esete Willi Orbánéhoz hasonlítható-e, vagy inkább ahhoz az úthoz, amelyen Nego Loic vált jogosulttá a magyar válogatottságra. Az MLSZ-től erre a következő választ kaptuk:

Corbu esetében nem tudunk olyan szülőről vagy nagyszülőről, aki Magyarországon született. Ebből fakadóan rá az 5 év folyamatos hazai igazolás szabálya vonatkozik, ezután kérelmezhető a FIFA-nál a honosítása.

Ez azért fontos, mert Corbu ugyan már 2020 és 2024 között Magyarországon futballozott, utána azonban másfél évre Ciprusra igazolt, és csak 2026 januárjában tért vissza, immár a Ferencváros játékosaként. Vagyis az MLSZ által kiemelt „öt év folyamatos hazai igazolás” miatt a korábbi magyarországi éveit nem lehet egyszerűen automatikusan hozzáadni a mostani időszakhoz.

Amennyiben mostantól megszakítás nélkül Magyarországon futballozik, az ötéves feltétel teljesítése után nyílhat meg az út a FIFA-eljárás előtt.

Fontos különbség ugyanakkor, hogy Corbu korábban csak utánpótlásszinten szerepelt a román válogatottban. A Ferencváros tájékoztatása szerint az U20-as és az U21-es nemzeti csapatban is pályára lépett, a felnőttválogatottban azonban még nincs mérkőzése. A mostani Nemzetek Ligája-mérkőzésekre ugyanakkor már meghívót kapott a román felnőttválogatott keretébe. Corbu előtt tehát nincs bezárva a magyar válogatott ajtaja – de az MLSZ tájékoztatása alapján még éveket kellene várni arra, hogy a FIFA-nál egyáltalán kérelmezhető legyen a jogosultsága.