A 20-szoros magyar válogatott Dárdai Mártonra nem számíthat Marco Rossi a nemzeti csapat soron következő Nemzetek Ligája-mérkőzésein. Az olasz–magyar szakember együttesében kulcsszerepe van Dárdai Pál középső fiának, akinek egyelőre borzalmasan alakul az idei szezonja.

A magyar válogatott csapatkapitánya segíti Dárdai Márton felépülését

Fotó: Stefan Koops / NurPhoto via AFP

Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 20:45

Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20:45

Október 2.: Magyarország–Georgia, 20:45

Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20:45

A 24 éves játékos legutóbb márciusban lépett pályára a magyar válogatottban a görögök elleni felkészülési mérkőzésen, a júniusi találkozókra viszont már nem kapott meghívót a szövetségi kapitánytól. A szeptemberi kerethirdetéskor aztán kiderült, hogy Marco Rossi azért nem számíthat Dárdaira, mert a bal lábas belső védő szeméremcsonti panaszokkal küszködik.

Szoboszlai Dominik segíti a magyar válogatott kulcsemberét

A magyar válogatott Dárdai Márton számára a legrosszabbkor jött a sérülés, ugyanis a Hertha BSC klubrekordot jelentő hat győzelemmel kezdte a Bundesliga 2 küzdelmeit, így százszázalékos teljesítménnyel vezeti a tabellát – mindezt úgy, hogy a magyar játékosnak csak 19 perc jutott ebben az elképesztő sikersorozatban.

Dárdai Márton annak ellenére, hogy kevés lehetőséget kapott a Herthában, meghívót kapott a válogatottba Marco Rossitól, de a német Bild értesülései szerint a játékos lemondta a szereplést a nemzeti csapatban.

A német lap értesülései szerint Dárdai már az előző szezon vége óta makacs szeméremcsonti problémákkal küszködik, ezért később is kezdte meg a felkészülést az új idényre. A fájdalom azonban a mai napig nem szűnt meg teljesen, így Stefan Leitl, a Hertha edzője eddig csak korlátozottan számíthatott Dárdaira, aki mindössze négy alkalommal állt be csereként, összesen 19 percnyi játékidőt kapva.

Dárdai Márton csapata szárnyak a Bundesliga 2-ben Fotó: Andreas Gora / dpa Picture-Alliance via AFP

A berlini klub szeretne megoldást találni Dárdai Márton sérülésére, ezért a bal lábas védő Münchenbe utazik, hogy egy specialistánál kivizsgáltassa magát. Ezt követően Ausztriába utazik további kezelésekre, mindezt szorosan egyeztetve a Hertha orvosi stábjával.

A szeméremcsonti problémák specialistáját állítólag Szoboszlai Dominik, a Liverpool sztárjátékosa ajánlotta Dárdai Mártonnak. A magyar válogatott csapatkapitánya maga is megszenvedte ezt a sérülést még 2021-ben.

Szoboszlai Dominik 2021 januárjában 36 millió euróért igazolt az osztrák Salzburgtól az RB Leipzighez, ezzel Dzsudzsák Balázs rekordját megdöntve minden idők legdrágább magyar futballistája lett. Szoboszlai azonban már Salzburgban is szeméremcsont-gyulladással küszködött, a rehabilitációja pedig annyira elhúzódott, hogy az első lipcsei fél évében egyetlen meccsen sem tudott pályára lépni, és a 2021-es, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságot is ki kellett hagynia.