Több ismerősével is beszélt a nemzeti csapatról a magyar válogatott újonca, Doktorics Áron, aki most saját bőrén tapasztalja azt, hogy milyen befogadó közösségbe került. A Vasas 24 éves játékosa alig várja, hogy a pályán is megismerje Szoboszlai Dominikékat.

Doktorics Áron megtapasztalta, milyen befogadó közösség a magyar válogatott

Fotó: MLSZ / X

Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)

péntek, 20.45, tv: M4 Sport

A magyar labdarúgó-válogatott számára pénteken kezdődik a Nemzetek Ligája, amikor Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában. Hétfőn Észak-Írország vendége lesz, majd október másodikán Georgia lép pályára Budapesten, október 5-én pedig Ukrajna ellen zár a szlovákiai Nagyszombaton.

Doktorics Áron a magyar válogatottról

Több ismerősömmel is beszéltem a válogatottról, akik voltak már itt, mindenki azt mondta, hogy befogadó a közeg, nem kell ettől tartani és ezt most a saját bőrömön tapasztalom, hogy tényleg mindenki nagyon közvetlen. Néhány órája vagyok itt még csak, de tényleg azt érzem, hogy mindenki nagyon befogadó és jól fogadták az új játékosokat, többek között engem is

– fogalmazott Telkiben a válogatott keret öt újoncának egyike, Doktorics Áron.

Nagyon várom már, hogy a pályán is megismerjük egymást. A kerettagok nagy része magasabban jegyzett csapatokban, bajnokságokban szerepel, jó lesz velük együtt edzeni. Akkor sem leszek csalódott, ha nem lépek pályára, hiszen itt lehetek, de azért bízom benne, hogy lehetőséget kapok majd

– tette hozzá.

Csongvai Áron elmondta, a hangulat igazán jó, de a sérültek – Varga Barnabás, Sallai Roland és Callum Styles – nagy veszteséget jelentenek a nemzeti csapat számára. Aki viszont bekerült a válogatott keretébe, az már bizonyított és megérdemli, hogy a csapat tagja legyen.