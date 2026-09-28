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Átmozgató sétával kezdte a mérkőzés napját Belfastban Marco Rossi együttese. A magyar válogatott hétfő este Észak-Írország vendégeként javíthat a Nemzetek Ligájában az Ukrajna elleni vereség után.

A magyar válogatott hétfő délelőtt átmozgató sétán vett részt Belfastban – számolt be róla közösségi oldalán az MLSZ, amely képeket is közzétett Szoboszlai Dominikékről. A program már az esti Nemzetek Ligája-mérkőzésre való ráhangolódást szolgálta.

A magyar válogatott hétfő délelőtt átmozgató sétán vett részt Belfastban
A magyar válogatott hétfő délelőtt átmozgató sétán vett részt Belfastban Fotó: MLSZ

A magyar válogatott már hangolódik a hétfő esti összecsapásra

Marco Rossi csapata pénteken 1–0-s vereséggel kezdte a sorozatot Ukrajna ellen a Puskás Arénában, így Észak-Írország otthonában már különösen fontos lenne a pontszerzés. A házigazdák ezzel szemben győzelemmel rajtoltak: Georgiában 1–0-ra nyertek, Shea Charles a 99. percben szerezte a találkozó egyetlen gólját. Az Észak-Írország–Magyarország találkozót hétfőn 20.45-től rendezik a belfasti Windsor Parkban. A magyarok ezt követően pénteken Georgiát fogadják a Puskás Arénában, majd október 5-én, hétfőn Ukrajna ellen lépnek pályára Nagyszombatban.

Galéria: Belfast utcáin tűntek fel a magyar válogatott játékosai – galéria
Fotó: MLSZ
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