A magyar válogatott hétfő délelőtt átmozgató sétán vett részt Belfastban – számolt be róla közösségi oldalán az MLSZ, amely képeket is közzétett Szoboszlai Dominikékről. A program már az esti Nemzetek Ligája-mérkőzésre való ráhangolódást szolgálta.

A magyar válogatott hétfő délelőtt átmozgató sétán vett részt Belfastban Fotó: MLSZ

A magyar válogatott már hangolódik a hétfő esti összecsapásra

Marco Rossi csapata pénteken 1–0-s vereséggel kezdte a sorozatot Ukrajna ellen a Puskás Arénában, így Észak-Írország otthonában már különösen fontos lenne a pontszerzés. A házigazdák ezzel szemben győzelemmel rajtoltak: Georgiában 1–0-ra nyertek, Shea Charles a 99. percben szerezte a találkozó egyetlen gólját. Az Észak-Írország–Magyarország találkozót hétfőn 20.45-től rendezik a belfasti Windsor Parkban. A magyarok ezt követően pénteken Georgiát fogadják a Puskás Arénában, majd október 5-én, hétfőn Ukrajna ellen lépnek pályára Nagyszombatban.