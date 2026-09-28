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A labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójában Marco Rossi együttese Belfastban lépett pályára Észak-Írország ellen hétfő este. A magyar válogatottnak az első félidőben meggyűlt a baja a helyenként keményen játszó riválissal, Bolla Bendegúz súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. A második játékrész is kemény küzdelmet hozott, de gól nem esett, a találkozó 0-0-s döntetlennel ért véget.

A magyar válogatott 1-0-s hazai vereséggel kezdte szereplését a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese rengeteg helyzetet dolgozott ki az ukránok ellen a Puskás Arénában, ám a szerencsével is hadilábon állt a balhéval véget ért összecsapáson. Szoboszlai Dominikékra a második fordulóban sem várt könnyű feladat, a magyar csapat a kemény riválisnak számító északírek otthonában készült győzelemre. Rossi két helyen változtatott az ukránok elleni kezdőcsapatán, Vitális Milán helyett ezúttal Szűcs Tamás, a megsérült Redzic Damir helyett pedig Jurek Gábor került be a kezdőbe.

Szoboszlai Dominik természetesen ott volt a magyar válogatott kezdőjében
Szoboszlai Dominik természetesen ott volt a magyar válogatott kezdőjében
Fotó: PAUL FAITH / AFP
  • Észak-Írország-Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • hétfő, 20.45, tv: M4 Sport

Észak-Írország-Magyarország: a magyar válogatott alapembere megsérült

A magyar válogatott kezdte fölényben a meccset, az északírek azonban erőteljes letámadással próbálták zavarba hozni a védelmet. A 11. percben lövésig is eljutottak a hazaiak, de Csingerék sikeresen blokkoltak a 16-oson belül. A 14. percben Hume veszélyeztetett 24 méterről, kísérlete azonban nem találta el Tóth Balázs kapuját. A magyar csapat első lehetősége Jurek előtt adódott, az MTK játékosa szinte álló helyzetből lőtt, az északír védők így szögletre tudtak menteni.

Az első fél óra nem hozott túl sok izgalmat, a hazaiak zártan védekezek, lövőhelyzetig nehezen tudtak eljutni Szoboszlaiék. A 30. percben az északírek vezettek veszélyes kontrát, melynek végén Tóth Balázsnak kellett védenie Kelly ravasz emelését. 

Az akció során Bollát rúgta meg keményen Price, a Rapid Wien védőjét le is kellett cserélnie Rossinak.

Northern Ireland's defender #19 Shea Charles (L) vies with Hungary's defender #11 Milos Kerkez (R) during the UEFA Nations League, League B, Group 2 match between Northern Ireland and Hungary at Windsor Park in Belfast, Northern Ireland on September 28, 2026. (Photo by Paul Faith / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Paul Faith has been modified in AFP systems in the following manner: [Northern Ireland] instead of [Republic of Ireland]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.
Kemény ellenfélnek bizonyult az északír válogatott
Fotó: PAUL FAITH / AFP

A 36. percben egy nagy bedobást követően alakult ki veszélyes jelenet a magyar kapu előtt, de nem lett belőle gól, a felsőléc mentett. Rossi együttese nehezen találta a rést az északír védelmen, Bolla Bendegúzt pedig az ápolása után hordágyon vitték le, a 26 éves játékosnak komoly fájdalmai voltak. A szünet előtt Csingert találta el könyökkel Donley, aki meg is kapta a sárga lapot a durvaságáért. Az északírek stílusa nem igazán ízlett a mieinknek – a hazaiak Lukácsot is alaposan meggyötörték –, a félidőben nem esett gól a meccsen.

A második félidő sem hozott gólt

Hasonlóan küzdelmesen indult a második félidő, a magyar válogatott továbbra sem igazán találta az ellenszert az északírek futballjára. Rossi Tóth Alexet és Bárány Donátot is harcba küldte, ezt követően pedig jobban pörgött a magyar csapat, a Bournemouth légiósa különösen jól szállt be a játékba. A 70. percben Szoboszlai szöglete után a továbbcsúsztatott labdát Bárány fejelte a kapu felé, de a kísérlet elszállt a léc fölött. Az északírek továbbra is kőkeményen játszottak, a 77. percben Schäfer kapott nagyot, majd Tóth Balázsnak akadt ismét védenivalója.

Players clash as the half-time whistle is blown during the UEFA Nations League, League B, Group 2 match between Northern Ireland and Hungary at Windsor Park in Belfast, Northern Ireland on September 28, 2026. (Photo by Paul Faith / AFP)
Nem volt feszültségektől mentes az Észak-Írország-Magyarország meccs
Fotó: PAUL FAITH / AFP

A 80. percben az előrehúzódó Willi Orbán lövésébe vetődtek bele a hazai védők, 

a hajrára felpörögtek az események. A 88. percben Vitális ment el két szép csellel, lapos lövése azonban elkerülte a jobb alsó sarkot. Tóth Alex nem sokkal később nagyon közel állt a gólhoz, de belevetődtek a lövésébe, Schäfer pedig nem tudta már kapura küldeni az ismétlést.

Az utolsó percekben sem esett már gól, a magyar válogatott 0-0-s döntetlent játszott Belfastban, így két forduló után egy ponttal áll a csoport harmadik helyén.

Galéria: A magyar válogatott kemény meccset játszott Belfastban
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A magyar válogatott gól nélküli döntetlent játszott az északírek otthonában

Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 2. forduló:

Észak-Írország-Magyarország 0-0

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