A magyar válogatott 1-0-s hazai vereséggel kezdte szereplését a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese rengeteg helyzetet dolgozott ki az ukránok ellen a Puskás Arénában, ám a szerencsével is hadilábon állt a balhéval véget ért összecsapáson. Szoboszlai Dominikékra a második fordulóban sem várt könnyű feladat, a magyar csapat a kemény riválisnak számító északírek otthonában készült győzelemre. Rossi két helyen változtatott az ukránok elleni kezdőcsapatán, Vitális Milán helyett ezúttal Szűcs Tamás, a megsérült Redzic Damir helyett pedig Jurek Gábor került be a kezdőbe.

Szoboszlai Dominik természetesen ott volt a magyar válogatott kezdőjében

Fotó: PAUL FAITH / AFP

Észak-Írország-Magyarország (Nemzetek Ligája)

hétfő, 20.45, tv: M4 Sport

Észak-Írország-Magyarország: a magyar válogatott alapembere megsérült

A magyar válogatott kezdte fölényben a meccset, az északírek azonban erőteljes letámadással próbálták zavarba hozni a védelmet. A 11. percben lövésig is eljutottak a hazaiak, de Csingerék sikeresen blokkoltak a 16-oson belül. A 14. percben Hume veszélyeztetett 24 méterről, kísérlete azonban nem találta el Tóth Balázs kapuját. A magyar csapat első lehetősége Jurek előtt adódott, az MTK játékosa szinte álló helyzetből lőtt, az északír védők így szögletre tudtak menteni.

Az első fél óra nem hozott túl sok izgalmat, a hazaiak zártan védekezek, lövőhelyzetig nehezen tudtak eljutni Szoboszlaiék. A 30. percben az északírek vezettek veszélyes kontrát, melynek végén Tóth Balázsnak kellett védenie Kelly ravasz emelését.

Az akció során Bollát rúgta meg keményen Price, a Rapid Wien védőjét le is kellett cserélnie Rossinak.

Kemény ellenfélnek bizonyult az északír válogatott

Fotó: PAUL FAITH / AFP

A 36. percben egy nagy bedobást követően alakult ki veszélyes jelenet a magyar kapu előtt, de nem lett belőle gól, a felsőléc mentett. Rossi együttese nehezen találta a rést az északír védelmen, Bolla Bendegúzt pedig az ápolása után hordágyon vitték le, a 26 éves játékosnak komoly fájdalmai voltak. A szünet előtt Csingert találta el könyökkel Donley, aki meg is kapta a sárga lapot a durvaságáért. Az északírek stílusa nem igazán ízlett a mieinknek – a hazaiak Lukácsot is alaposan meggyötörték –, a félidőben nem esett gól a meccsen.