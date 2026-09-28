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Marco Rossi rendhagyó kezdőcsapatot állított össze. A magyar válogatottból többen is sérülés miatt hiányoztak, így az északírek elleni találkozón a szövetségi kapitány Szűcs Tamást és Jurek Gábort is a kezdőcsapatba jelölte.

A magyar válogatott az ukránok elleni balszerencsés vereséggel kezdte szereplését a Nemzetek Ligájában, de sok idő nem maradt a búslakodásra, hiszen hétfő este már az északírek otthonában várt fontos meccs Marco Rossi együttesére.

A magyar válogatott sok helyzetet dolgozott ki az ukránok ellen, de a szerencsével is hadilábon állt
A magyar válogatott sok helyzetet dolgozott ki az ukránok ellen, de a szerencsével is hadilábon állt
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
  • Észak-Írország-Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • hétfő, 20.45, tv: M4 Sport

Észak-Írország-Magyarország: így kezd a magyar válogatott

A magyar csapatból sérülés miatt Varga Barnabás, Callum Styles, Sallai Roland és Redzic Damir is kidőlt, így Marco Rossi kénytelen volt némileg felforgatott kezdőcsapatot pályára küldeni. Az olasz szakember az ukránok elleni meccshez képest két helyen változtatott, a kezdőbe Szűcs Tamás és Jurek Gábor is bekerült. Utóbbi helyett talán sokan Bárány Donátra számítottak, de Rossi az MTK játékosának szavazott bizalmat. Íme, a magyar válogatott kezdőcsapata: 

Tóth B. – Bolla, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Csongvai, Szűcs – Szoboszlai – Lukács, Jurek.

Az északír válogatott szövetségi kapitánya, Michael O'Neill ebben az összeállításban küldte pályára csapatát: Charles P. – Atcheson, McNair, Brown –Hume, Charles S., Garbraith, Devenny – Kelly, Price – Donley.

Az Észak-Írország-Magyarország mérkőzés hétfő este 20:45-kor kezdődik Belfastban, a találkozót a baszk Ricardo de Burgos Bengoetxea vezeti.

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