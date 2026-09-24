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A labdarúgók barátnői, menyasszonyai, feleségei minden bizonnyal személyesen szurkolnak majd a Puskás Arénában. A magyar válogatott előbb Ukrajnát, majd a jövő héten Georgiát fogadja Budapesten a Nemzetek Ligájában.

Minden sikeres férfi mögött áll egy nő – tartja a mondás, és ez a magyar válogatott labdarúgók esetében sincs másképp. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata négy Nemzetek Ligája-mérkőzést is játszik a következő napokban, pénteken Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában, hétfőn Észak-Írországban vendégeskedik, majd Georgia ellen lép pályára Budapesten, végül ismét az ukránok ellen játszik a szlovákiai Nagyszombaton. A hazai találkozókon a több tízezer magyar drukker mellett a labdarúgók legnagyobb szurkolói – a barátnők, menyasszonyok, feleségek – is minden bizonnyal személyesen buzdítják majd a nemzeti csapat játékosait.

A magyar válogatott labdarúgó-mérkőzése a Puskás Arénában
A magyar válogatott labdarúgók barátnői, menyasszonyai, feleségei minden bizonnyal személyesen szurkolnak majd a Puskás Arénában
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A magyar válogatott első mérkőzése:

  • Magyarország-Ukrajna
  • péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Szoboszlai Dominik és felesége, Borka

Szoboszlai Dominik két éve jegyezte el Buzsik Borkát, az esküvőre pedig tavaly került sor. A magyar válogatott csapatkapitányának és feleségének azóta már egy gyermeke is született.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik
Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik boldog házasságban élnek
Fotó: Kurucz Árpád

Tóth Balázs és menyasszonya, Laura

Tóth Balázs és Laura évek óta egy párt alkot, és már az esküvőre készülnek, miután a magyar válogatott kapusa júnisban megkérte az orvosként sikeres lány kezét.

Csinger Márk és párja, Laura

Csinger Márk évekkel ezelőtt szeretett bele a korábbi ifjúsági Európa-bajnok kézilabdázóba, Kürthi Laurába, akivel a magyar válogatott védő azóta is boldog párkapcsolatban él.

Osváth Attila és menyasszonya, Eufrozina

Osváth Attila régóta egy párt alkot szerelmével, aki az évek alatt két gyermekkel ajándékozta meg. A magyar válogatott védő idén júniusban kérte meg Eufrozina kezét.

Schäfer András és felesége, Luca

Schäfer András és felesége tavaly mondták ki egymásnak a boldogító igent, miután a magyar válogatott középpályás egy évvel korábban megkérte párja kezét.

Tóth Alex és párja, Mira

Tóth Alex és párja több mint egy éve alkotnak egy párt, és bár lánykérésről még nem érkezett hír, a fiatalok idén már egy esküvői hangulatú fotózáson is részt vettek.

Vitális Milán és felesége, Gréta

Vitális Milán és felesége tavaly házasodtak össze, egy évvel azután, hogy a magyar válogatott középpályása megkérte Gréta kezét.

Bárány Donát és menyasszonya, Nikolett

Bárány Donát évek óta egy párt alkot a menyasszonyával, a lánykérésre pedig tavaly került sor. A magyar válogatott támadó és Nikolett jövőre tervezik az esküvőt.

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