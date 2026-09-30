A magyar válogatott a Puskás Arénában 1-0-ra kikapott Ukrajnától, Belfastban pedig 0-0-s döntetlent játszott Észak-Írország ellen. Marco Rossi együttese a két szeptemberi Nemzetek Ligája-meccsen mindössze egyetlen pontot gyűjtött, október 2-án viszont Georgia ellen hazai pályán javíthat. A nemzeti csapat egykori hátvédje, Garaba Imre az Origo Sportnak elárulta, csalódásként élte meg az ukránok és az északírek elleni eredményeket. A korábbi klasszis labdarúgó őszintén vallott arról, hogy milyen játékot várt volna el a csapattól.
Garaba Imre szerint a magyar válogatottat nem érhette meglepetés
„Kicsit csalódott vagyok. Sokkal határozottabb játékot várnék el, főleg a hazai mérkőzéseken, de ez természetesen igaz az idegenbeli találkozókra is. Talán rányomta a bélyegét a teljesítményre az is, hogy hiányzott két-három meghatározó emberünk. Ennek ellenére én sokkal határozottabb és gólerősebb játékot várnék el a csapattól” – mondta az Origo Sportnak a Budapest Honvéd legendája, aki szerint az északírek keményebb stílusa nem érhette meglepetésként a válogatottat.
„A magyar válogatottban rengeteg olyan játékos szerepel, aki külföldön játszik, tehát hozzá lehetne szokni ehhez a stílushoz. Nem gondolnám, hogy ez újdonság számukra. Fel kell venni azt a ritmust, amelyhez a külföldi bajnokságokban hozzászoktak. Gondolok itt például az angol vagy a német bajnokságra. Nem hinném, hogy az ukránok vagy az északírek sokkal agresszívebbek, keményebbek vagy határozottabbak lennének annál, mint amivel a játékosaink külföldön találkoznak.
Tehát erre nem lehet hivatkozni, ez vele jár a játékkal. Az meg sem fordulhat egy válogatott futballista fejében, hogy ő nincs hozzászokva az intenzívebb játékhoz”
– tette hozzá a korábbi 82-szeres válogatott védő az Észak-Írország-Magyarország meccs kapcsán.
Garaba Imre szerint ezen a két meccsen a támadójáték nem volt megfelelő, Varga Barnabás és Sallai Roland hiányzott a csapatból, őket pedig a helyetteseik nem tudták megfelelően pótolni. A négyszeres magyar bajnok futballista a Schäfer András és Marco Rossi által is hiányolt piros lapról, valamint a bíráskodásról is elmondta a véleményét.
„Ha az ember megnéz egy angol, német, francia vagy olasz első osztályú mérkőzést, akkor azt látja, hogy a játékvezetők hozzáállása egy kicsit más, mint Magyarországon.
Itthon, az NB I-ben talán gyorsabban fújnak be szabadrúgást egy-egy szituáció után, mint egy válogatott mérkőzésen,
vagy egy külföldi bajnokságban. Ehhez is hozzá lehet szokni, és ehhez is lehet alkalmazkodni. A mi játékosaink közül ráadásul sokan külföldön futballoznak, ott pedig nem magyar bírókkal találkoznak. A külföldi játékvezetők másképpen ítélik meg a test-test elleni játékot” – szögezte le az 1980-as évek klasszis védője.
Garaba Imre szerint nem hibázott a bíró
Garaba Imre együttérzését fejezte ki Bolla Bendegúz sérülésével kapcsolatban, ugyanakkor a megítélése szerint nem döntött rosszul Ricardo de Burgos játékvezető, amiért nem adott piros lapot az északírek játékosának, Isaac Price-nak.
„Nem éreztem azt, hogy szándékosság lett volna benne. Odament, ütközött. Sajnos benne van a játékban, hogy ebből sérülés alakul ki. Az ilyen férfias ütközésekből fel kell venni a versenyt, oda kell állni keményen. Akkor a játékvezető is másképpen fog ítélni, és nem úgy tűnik majd, hogy ellenünk fújja le a legtöbb szituációt. Lehet, hogy egyszer-kétszer tévedett a bíró, ez is benne van, de én nem éreztem azt, hogy szándékosan ellenünk fújt volna.
Azt sem gondolom, hogy az északírek olyan nagyon durván futballoztak volna. Nekik ez a játékstílusuk.
A britek kemények, majdnem azt mondanám, hogy kis túlzással már-már rögbit játszanak” – tette hozzá Garaba Imre, aki sajnálja, hogy a válogatott elveszített öt pontot, mivel szerinte az ukránok és az északírek elleni is győzni kellett volna.
Marco Rossi együttese döcögősen kezdte szereplését a Nemzetek Ligájában, de hamarosan újabb mérkőzések várnak a csapatra, melyeken esély nyílhat a javításra. Szoboszlai Dominikék október 2-án Georgiát fogadják, három nappal később pedig ismét Ukrajna ellen lépnek pályára.
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