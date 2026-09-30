A magyar válogatott a Puskás Arénában 1-0-ra kikapott Ukrajnától, Belfastban pedig 0-0-s döntetlent játszott Észak-Írország ellen. Marco Rossi együttese a két szeptemberi Nemzetek Ligája-meccsen mindössze egyetlen pontot gyűjtött, október 2-án viszont Georgia ellen hazai pályán javíthat. A nemzeti csapat egykori hátvédje, Garaba Imre az Origo Sportnak elárulta, csalódásként élte meg az ukránok és az északírek elleni eredményeket. A korábbi klasszis labdarúgó őszintén vallott arról, hogy milyen játékot várt volna el a csapattól.

A magyar válogatottnak az északírekkel is meggyűlt a baja

Fotó: PAUL FAITH / AFP

Garaba Imre szerint a magyar válogatottat nem érhette meglepetés

„Kicsit csalódott vagyok. Sokkal határozottabb játékot várnék el, főleg a hazai mérkőzéseken, de ez természetesen igaz az idegenbeli találkozókra is. Talán rányomta a bélyegét a teljesítményre az is, hogy hiányzott két-három meghatározó emberünk. Ennek ellenére én sokkal határozottabb és gólerősebb játékot várnék el a csapattól” – mondta az Origo Sportnak a Budapest Honvéd legendája, aki szerint az északírek keményebb stílusa nem érhette meglepetésként a válogatottat.

„A magyar válogatottban rengeteg olyan játékos szerepel, aki külföldön játszik, tehát hozzá lehetne szokni ehhez a stílushoz. Nem gondolnám, hogy ez újdonság számukra. Fel kell venni azt a ritmust, amelyhez a külföldi bajnokságokban hozzászoktak. Gondolok itt például az angol vagy a német bajnokságra. Nem hinném, hogy az ukránok vagy az északírek sokkal agresszívebbek, keményebbek vagy határozottabbak lennének annál, mint amivel a játékosaink külföldön találkoznak.

Tehát erre nem lehet hivatkozni, ez vele jár a játékkal. Az meg sem fordulhat egy válogatott futballista fejében, hogy ő nincs hozzászokva az intenzívebb játékhoz”

– tette hozzá a korábbi 82-szeres válogatott védő az Észak-Írország-Magyarország meccs kapcsán.

Garaba Imre szerint a magyar válogatottat nem érhette váratlanul az északírek keménysége

Fotó: PAUL FAITH / AFP

Garaba Imre szerint ezen a két meccsen a támadójáték nem volt megfelelő, Varga Barnabás és Sallai Roland hiányzott a csapatból, őket pedig a helyetteseik nem tudták megfelelően pótolni. A négyszeres magyar bajnok futballista a Schäfer András és Marco Rossi által is hiányolt piros lapról, valamint a bíráskodásról is elmondta a véleményét.