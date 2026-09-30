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Marco Rossi együttese csak egy pontot szerzett a Nemzetek Ligája szeptemberi mérkőzésein. A magyar válogatott az ukránok és az északírek ellen is küzdelmes meccset játszott, a két ellenfél stílusa nem igazán feküdt a csapatnak. A nemzeti együttes korábbi kiválósága, Garaba Imre szerint mindkét mérkőzést meg kellett volna nyerni, a riválisok keményebb játéka pedig nem érhette meglepetésként a magyar csapatot.

A magyar válogatott a Puskás Arénában 1-0-ra kikapott Ukrajnától, Belfastban pedig 0-0-s döntetlent játszott Észak-Írország ellen. Marco Rossi együttese a két szeptemberi Nemzetek Ligája-meccsen mindössze egyetlen pontot gyűjtött, október 2-án viszont Georgia ellen hazai pályán javíthat. A nemzeti csapat egykori hátvédje, Garaba Imre az Origo Sportnak elárulta, csalódásként élte meg az ukránok és az északírek elleni eredményeket. A korábbi klasszis labdarúgó őszintén vallott arról, hogy milyen játékot várt volna el a csapattól.

A magyar válogatottnak az északírekkel is meggyűlt a baja
A magyar válogatottnak az északírekkel is meggyűlt a baja
Fotó: PAUL FAITH / AFP

Garaba Imre szerint a magyar válogatottat nem érhette meglepetés

Kicsit csalódott vagyok. Sokkal határozottabb játékot várnék el, főleg a hazai mérkőzéseken, de ez természetesen igaz az idegenbeli találkozókra is. Talán rányomta a bélyegét a teljesítményre az is, hogy hiányzott két-három meghatározó emberünk. Ennek ellenére én sokkal határozottabb és gólerősebb játékot várnék el a csapattól” – mondta az Origo Sportnak a Budapest Honvéd legendája, aki szerint az északírek keményebb stílusa nem érhette meglepetésként a válogatottat.

A magyar válogatottban rengeteg olyan játékos szerepel, aki külföldön játszik, tehát hozzá lehetne szokni ehhez a stílushoz. Nem gondolnám, hogy ez újdonság számukra. Fel kell venni azt a ritmust, amelyhez a külföldi bajnokságokban hozzászoktak. Gondolok itt például az angol vagy a német bajnokságra. Nem hinném, hogy az ukránok vagy az északírek sokkal agresszívebbek, keményebbek vagy határozottabbak lennének annál, mint amivel a játékosaink külföldön találkoznak. 

Tehát erre nem lehet hivatkozni, ez vele jár a játékkal. Az meg sem fordulhat egy válogatott futballista fejében, hogy ő nincs hozzászokva az intenzívebb játékhoz” 

– tette hozzá a korábbi 82-szeres válogatott védő az Észak-Írország-Magyarország meccs kapcsán.

Northern Ireland's defender #05 Trai Hume (L) vies with Hungary's defender #11 Milos Kerkez (R) during the UEFA Nations League, League B, Group 2 match between Northern Ireland and Hungary at Windsor Park in Belfast, Northern Ireland on September 28, 2026. (Photo by Paul Faith / AFP)
Garaba Imre szerint a magyar válogatottat nem érhette váratlanul az északírek keménysége
Fotó: PAUL FAITH / AFP

Garaba Imre szerint ezen a két meccsen a támadójáték nem volt megfelelő, Varga Barnabás és Sallai Roland hiányzott a csapatból, őket pedig a helyetteseik nem tudták megfelelően pótolni. A négyszeres magyar bajnok futballista a Schäfer András és Marco Rossi által is hiányolt piros lapról, valamint a bíráskodásról is elmondta a véleményét.

Ha az ember megnéz egy angol, német, francia vagy olasz első osztályú mérkőzést, akkor azt látja, hogy a játékvezetők hozzáállása egy kicsit más, mint Magyarországon. 

Itthon, az NB I-ben talán gyorsabban fújnak be szabadrúgást egy-egy szituáció után, mint egy válogatott mérkőzésen, 

vagy egy külföldi bajnokságban. Ehhez is hozzá lehet szokni, és ehhez is lehet alkalmazkodni. A mi játékosaink közül ráadásul sokan külföldön futballoznak, ott pedig nem magyar bírókkal találkoznak. A külföldi játékvezetők másképpen ítélik meg a test-test elleni játékot” – szögezte le az 1980-as évek klasszis védője.

French football player Yannick Stopyra (R) fights for the ball against his Hungarian opponent Imre Garaba (back), during the World Cup match between France and Hungary, 09 June 1986 in Leon. The 1986 FIFA World Cup was the thirteenth edition of the tournament, which is held every four years. Held in Mexico from 31 May to 29 June, it was won by Argentina, led by the 25-year-old Diego Maradona, who was at the peak of his career.  (Photo by AFP)
Garaba Imre (6-os mezben) szerint az NB I-ben kevésbé engedik a bírók a kemény játékot
Fotó: AFP

Garaba Imre szerint nem hibázott a bíró

Garaba Imre együttérzését fejezte ki Bolla Bendegúz sérülésével kapcsolatban, ugyanakkor a megítélése szerint nem döntött rosszul Ricardo de Burgos játékvezető, amiért nem adott piros lapot az északírek játékosának, Isaac Price-nak.

Nem éreztem azt, hogy szándékosság lett volna benne. Odament, ütközött. Sajnos benne van a játékban, hogy ebből sérülés alakul ki. Az ilyen férfias ütközésekből fel kell venni a versenyt, oda kell állni keményen. Akkor a játékvezető is másképpen fog ítélni, és nem úgy tűnik majd, hogy ellenünk fújja le a legtöbb szituációt. Lehet, hogy egyszer-kétszer tévedett a bíró, ez is benne van, de én nem éreztem azt, hogy szándékosan ellenünk fújt volna.

Azt sem gondolom, hogy az északírek olyan nagyon durván futballoztak volna. Nekik ez a játékstílusuk. 

A britek kemények, majdnem azt mondanám, hogy kis túlzással már-már rögbit játszanak” – tette hozzá Garaba Imre, aki sajnálja, hogy a válogatott elveszített öt pontot, mivel szerinte az ukránok és az északírek elleni is győzni kellett volna.

Hungary's midfielder #14 Bendeguz Bolla is taken off on a stretcher after picking up an injury during the UEFA Nations League, League B, Group 2 match between Northern Ireland and Hungary at Windsor Park in Belfast, Northern Ireland on September 28, 2026. (Photo by Paul Faith / AFP)
A magyar válogatott védője, Bolla Bendegúz rendkívül balszerencsés volt az északírek elleni meccsen
Fotó: PAUL FAITH / AFP

Marco Rossi együttese döcögősen kezdte szereplését a Nemzetek Ligájában, de hamarosan újabb mérkőzések várnak a csapatra, melyeken esély nyílhat a javításra. Szoboszlai Dominikék október 2-án Georgiát fogadják, három nappal később pedig ismét Ukrajna ellen lépnek pályára.

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