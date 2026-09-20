Marco Rossi döntött: Varga Barnabás helyett új játékos a magyar válogatott keretében

Az MLSZ vasárnap délelőtt jelentette be, hogy Bárány Donát is csatlakozik a magyar válogatott keretéhez. A holland élvonalban szereplő ADO Den Haag futballistájára Varga Barnabás kiesése után számít Marco Rossi.
Varga Barnabás csütörtökön az AEK Athén Panszerraikosz ellen 8–1-re megnyert Görög Kupa-mérkőzésén duplázott, a második félidőben azonban combhajlítóizom-sérülést szenvedett. A vizsgálatok után kiderült, hogy legalább három hét kihagyás vár rá, így nem állhat a magyar válogatott rendelkezésére a szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.
Bárány számára különösen jól jött a behívó időzítése: a korábbi debreceni támadó szombaton a Cambuur ellen a 69. percben lépett pályára, majd öt perccel később megszerezte első gólját az ADO Den Haagban, 1–1-re mentve a mérkőzést. Ez mindössze a második holland bajnokija volt.
A nyáron a DVSC-től Hollandiába szerződő csatár hosszú sérülésből tért vissza: tavasszal bokaszalag-szakadást szenvedett, ezért több hónapot kihagyott. Az ADO ennek ellenére négyéves, 2030 nyaráig szóló szerződést kötött vele. Debrecenben 152 tétmérkőzésen 60 gólt szerzett és 25 gólpasszt adott.
Bárány Donát eddig kétszer szerepelt a magyar felnőttválogatottban, márciusban Szlovénia és Görögország ellen kapott lehetőséget Marco Rossitól. Első válogatott góljára még várnia kell.
A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában, majd három nappal később Észak-Írország vendége lesz. Októberben Georgia és ismét Ukrajna következik.
A magyar válogatott kerete
- Kapusok: Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
- Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (FC København), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabağ FK)
- Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (FC Famalicão), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK)
- Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Szalai József (Paksi FC)