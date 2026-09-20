Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Marco Rossi döntött: Varga Barnabás helyett új játékos a magyar válogatott keretében

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Változott a magyar labdarúgó-válogatott kerete a közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzések előtt. Marco Rossi szövetségi kapitány Varga Barnabás sérülése miatt behívta az ADO Den Haag támadóját, Bárány Donátot. A 26 éves csatár éppen szombaton szerezte meg első gólját holland klubjában, most pedig a magyar válogatottban is bizonyíthat.

Az MLSZ vasárnap délelőtt jelentette be, hogy Bárány Donát is csatlakozik a magyar válogatott keretéhez. A holland élvonalban szereplő ADO Den Haag futballistájára Varga Barnabás kiesése után számít Marco Rossi.

Bárány Donát góllal bizonyított, bekerült a magyar válogatott keretébe
Bárány Donát góllal bizonyított, bekerült a magyar válogatott keretébe
Fotó: adodenhaag.nl

Varga Barnabás csütörtökön az AEK Athén Panszerraikosz ellen 8–1-re megnyert Görög Kupa-mérkőzésén duplázott, a második félidőben azonban combhajlítóizom-sérülést szenvedett. A vizsgálatok után kiderült, hogy legalább három hét kihagyás vár rá, így nem állhat a magyar válogatott rendelkezésére a szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.

Bárány számára különösen jól jött a behívó időzítése: a korábbi debreceni támadó szombaton a Cambuur ellen a 69. percben lépett pályára, majd öt perccel később megszerezte első gólját az ADO Den Haagban, 1–1-re mentve a mérkőzést. Ez mindössze a második holland bajnokija volt.

A nyáron a DVSC-től Hollandiába szerződő csatár hosszú sérülésből tért vissza: tavasszal bokaszalag-szakadást szenvedett, ezért több hónapot kihagyott. Az ADO ennek ellenére négyéves, 2030 nyaráig szóló szerződést kötött vele. Debrecenben 152 tétmérkőzésen 60 gólt szerzett és 25 gólpasszt adott.

Bárány Donát eddig kétszer szerepelt a magyar felnőttválogatottban, márciusban Szlovénia és Görögország ellen kapott lehetőséget Marco Rossitól. Első válogatott góljára még várnia kell.

A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában, majd három nappal később Észak-Írország vendége lesz. Októberben Georgia és ismét Ukrajna következik.

A magyar válogatott kerete

  • Kapusok: Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
  • Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (FC København), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabağ FK)
  • Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (FC Famalicão), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK)
  • Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Szalai József (Paksi FC)
Szalah négy évet várt erre, Sallaiék bánták az egyiptomi sztár őrült estéjét
A magyar rekordigazolás mindent elárult a Premier League legnagyob meglepetéséről
Schäfer Andrásnak pokoli estéje volt, de nem neki kell magyarázkodnia

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!