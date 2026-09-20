Marco Rossi döntött: Varga Barnabás helyett új játékos a magyar válogatott keretében

Az MLSZ vasárnap délelőtt jelentette be, hogy Bárány Donát is csatlakozik a magyar válogatott keretéhez. A holland élvonalban szereplő ADO Den Haag futballistájára Varga Barnabás kiesése után számít Marco Rossi.

Bárány Donát góllal bizonyított, bekerült a magyar válogatott keretébe

Fotó: adodenhaag.nl

Varga Barnabás csütörtökön az AEK Athén Panszerraikosz ellen 8–1-re megnyert Görög Kupa-mérkőzésén duplázott, a második félidőben azonban combhajlítóizom-sérülést szenvedett. A vizsgálatok után kiderült, hogy legalább három hét kihagyás vár rá, így nem állhat a magyar válogatott rendelkezésére a szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.

Bárány számára különösen jól jött a behívó időzítése: a korábbi debreceni támadó szombaton a Cambuur ellen a 69. percben lépett pályára, majd öt perccel később megszerezte első gólját az ADO Den Haagban, 1–1-re mentve a mérkőzést. Ez mindössze a második holland bajnokija volt.

Az októberi vb-selejtezőkre készülő férfi futsalválogatottunk visszavágott az üzbégeknek az egygólos csütörtöki vereségért: szombaton jó játékkal 5-2-re legyőzte az ázsiai együttest Budaörsön. A góljainkat Kovács Máté, Suscsák Máté, Szalmás Zoltán, Magyari Csaba és Kajtár Mátyás… pic.twitter.com/HwB4MyqKau — MLSZ (@MLSZhivatalos) September 19, 2026

A nyáron a DVSC-től Hollandiába szerződő csatár hosszú sérülésből tért vissza: tavasszal bokaszalag-szakadást szenvedett, ezért több hónapot kihagyott. Az ADO ennek ellenére négyéves, 2030 nyaráig szóló szerződést kötött vele. Debrecenben 152 tétmérkőzésen 60 gólt szerzett és 25 gólpasszt adott.

Bárány Donát eddig kétszer szerepelt a magyar felnőttválogatottban, márciusban Szlovénia és Görögország ellen kapott lehetőséget Marco Rossitól. Első válogatott góljára még várnia kell.

A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja a Puskás Arénában, majd három nappal később Észak-Írország vendége lesz. Októberben Georgia és ismét Ukrajna következik.

A magyar válogatott kerete