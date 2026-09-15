Véget ért a kísérletezés időszaka, ismét tétmérkőzések várnak a magyar válogatottra. A nemrégiben a nyári klubváltásokról beszélő Marco Rossi kedden kora délután bejelentette, kikre számít a 2026–2027-es Nemzetek Ligája első négy fordulójában.

Jurek Gábor is bekerült a magyar válogatott keretébe

Fotó: mtkbudapest.hu

A magyar csapat a B-divízió 2. csoportjában Ukrajnával, Georgiával és Észak-Írországgal szerepel, az új versenynaptár miatt pedig az első négy találkozót rendkívül sűrű programban, mindössze tizenegy nap alatt rendezik meg.

A 26 fős keretben több újonc is szerepel, különösen a támadósorban érzékelhető a változás: az NB I góllövőlistájának első két helyezettje, a hétgólos Jurek Gábor, valamint az őt hat találattal követő Szalai József is először kapott meghívót.

Kapusok: Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers) Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (FC København), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabağ FK)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (FC København), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabağ FK) Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (FC Famalicão), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK)

Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (FC Famalicão), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK) Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Szalai József (Paksi FC), Varga Barnabás (AEK)

A magyar válogatott legutóbb júniusban lépett pályára, akkor két felkészülési mérkőzéssel hangolt az őszi tétmeccsekre. A mieink előbb a Puskás Arénában Varga Barnabás duplájával 2–1-re legyőzték Finnországot, majd Debrecenben Kazahsztán ellen 0–1-ről fordítva 3–1-re nyertek. A második találkozón Schäfer András mellett a válogatottban akkor debütáló Tóth Rajmund is gólt szerzett.

Szeptemberben azonban már pontokért futballozik Rossi együttese. A Nemzetek Ligája-rajton, szeptember 25-én Ukrajna érkezik a Puskás Arénába, három nappal később pedig Belfastban, a Windsor Parkban Észak-Írország lesz az ellenfél.