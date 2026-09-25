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Péntek este háromnegyed kilenctől a magyar labdarúgó-válogatott az ukrán csapatot fogadja a Nemzetek Ligája B divíziójának első fordulójában. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya nem volt könnyű helyzetben a kezdőcsapat kijelölését illetően, hiszen három kulcsemberét is nélkülöznie kellett. Az olasz–magyar szakember bő egy órával a kezdés előtt kihirdette csapatát, amely tartogat meglepetéseket.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya nem volt könnyű helyzetben a csapatösszeállítást illetően, mivel sérülés miatt Dárdai Márton, Sallai Roland és Varga Barnabás sem állhatott a nemzeti csapat rendelkezésére. Különösen Sallai és Varga hiánya aggasztó, mivel Szoboszlai Dominik mellett ők ketten a válogatott legveszélyesebb támadói.

Varga Barnabás és Sallai Roland sérülésével a magyar válogatott két legveszélyesebb támadója esett ki
Varga Barnabás és Sallai Roland sérülésével a magyar válogatott két legveszélyesebb támadója esett ki
Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

A szövetségi kapitány azonban a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a hiányzók pótlásában nem a problémát, sokkal inkább a lehetőséget látja.

„Ebből most további motivációt meríthetünk. Soha nem siránkozom a hiányzóink miatt, most sem fogok. Pozitív módon kell reagálni, különben nincs esélyünk a győzelemre” – mondta Marco Rossi.

Lukács és Redzic is kezd a magyar válogatottban

Bő egy órával a mérkőzés előtt a szövetségi kapitány kihirdette kezdőcsapatát. A sérült Dárdai Márton helyét Csinger Márk veszi át a védelemben, Sallai Roland helyén RedzicDamir futballozik majd, Varga Barnabást pedig a Puskás Akadémia támadója, Lukács Dániel helyettesíti majd. 

A magyar válogatott kezdőcsapata:
Tóth B. – Bolla, Orbán, Csinger, Kerkez – Csongvai, Schäfer, Vitális – Szoboszlai  – Redzic, Lukács D.

Az ukrán válogatott kezdőcsapata:
Riznik – Krupszkij, Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko – Ocseretyko, Brazsko, Szudakov – Cihankov, Szikan, Vanat.

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