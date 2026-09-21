Marco Rossi eredeti keretéhez képest három helyen is változtatásra kényszerült az elmúlt napokban. Előbb Varga Barnabás sérülése miatt Bárány Donát kapott meghívót, hétfőn pedig kiderült, hogy Sallai Roland és Callum Styles sem állhat a magyar válogatott rendelkezésére. Helyükre a vasasos Tóth Milán és a Puskás Akadémiában futballozó Nagy Zsolt került be.

Bolla Bendegúz jó formában érkezett meg a magyar válogatotthoz

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A cserék közül ketten ráadásul góllal hívták fel magukra a figyelmet közvetlenül a válogatott összetartása előtt, de nem ők voltak az egyetlen magyar kerettagok, akik jó hétvégét zártak.

Bolla Bendegúz góllal segítette az osztrák listavezetőt

Különösen jó formában érkezhet a válogatotthoz Bolla Bendegúz: a Rapid Wien magyar válogatott játékosa végigjátszotta a WSG Tirol ellen 3–0-ra megnyert pénteki bajnokit, a 67. percben pedig ő szerezte csapata második gólját.

Egy látványos támadás végén Bolla teljesen üresen kapta meg a labdát a tizenhatoson belül, majd közelről a léc alá bombázott. Már korábban is aktív volt: veszélyes beadásai voltak, a második félidő elején pedig közel került a gólszerzéshez is.

A Rapid ezzel hét forduló után hat győzelemmel és mindössze egy vereséggel áll. A bécsiek 18 pontjukkal a hétvége végén is megőrizték az első helyet, a klubnak pedig 28 éve nem volt ilyen jó rajtja az osztrák élvonalban.

Bolla ráadásul olyan poszton érkezik jó formában, ahol fontos szerep juthat neki Rossinál. A 26 éves futballista jobb oldali szárnyvédőként és szélsőként is bevethető, a mostani idényben pedig rendszeresen kezd a Rapidban.

Bárány Donátnak öt perc kellett az első holland góljához

Bárány Donát hétvégéje még fordulatosabban alakult: a nyáron Hollandiába szerződő csatár hosszú sérülés után csak nemrég tért vissza, szombaton pedig második bajnoki mérkőzését játszotta az ADO Den Haagban.

A Cambuur ellen a 69. percben állt be, és mindössze hat perccel később már a hálóba is talált. Egy szöglet után kialakult kavarodásban került elé a labda, Bárány pedig közelről megszerezte az 1–1-es egyenlítő gólt, egyben első találatát új klubjában.