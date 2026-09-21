Marco Rossi eredeti keretéhez képest három helyen is változtatásra kényszerült az elmúlt napokban. Előbb Varga Barnabás sérülése miatt Bárány Donát kapott meghívót, hétfőn pedig kiderült, hogy Sallai Roland és Callum Styles sem állhat a magyar válogatott rendelkezésére. Helyükre a vasasos Tóth Milán és a Puskás Akadémiában futballozó Nagy Zsolt került be.
A cserék közül ketten ráadásul góllal hívták fel magukra a figyelmet közvetlenül a válogatott összetartása előtt, de nem ők voltak az egyetlen magyar kerettagok, akik jó hétvégét zártak.
Bolla Bendegúz góllal segítette az osztrák listavezetőt
Különösen jó formában érkezhet a válogatotthoz Bolla Bendegúz: a Rapid Wien magyar válogatott játékosa végigjátszotta a WSG Tirol ellen 3–0-ra megnyert pénteki bajnokit, a 67. percben pedig ő szerezte csapata második gólját.
Egy látványos támadás végén Bolla teljesen üresen kapta meg a labdát a tizenhatoson belül, majd közelről a léc alá bombázott. Már korábban is aktív volt: veszélyes beadásai voltak, a második félidő elején pedig közel került a gólszerzéshez is.
A Rapid ezzel hét forduló után hat győzelemmel és mindössze egy vereséggel áll. A bécsiek 18 pontjukkal a hétvége végén is megőrizték az első helyet, a klubnak pedig 28 éve nem volt ilyen jó rajtja az osztrák élvonalban.
Bolla ráadásul olyan poszton érkezik jó formában, ahol fontos szerep juthat neki Rossinál. A 26 éves futballista jobb oldali szárnyvédőként és szélsőként is bevethető, a mostani idényben pedig rendszeresen kezd a Rapidban.
Bárány Donátnak öt perc kellett az első holland góljához
Bárány Donát hétvégéje még fordulatosabban alakult: a nyáron Hollandiába szerződő csatár hosszú sérülés után csak nemrég tért vissza, szombaton pedig második bajnoki mérkőzését játszotta az ADO Den Haagban.
A Cambuur ellen a 69. percben állt be, és mindössze hat perccel később már a hálóba is talált. Egy szöglet után kialakult kavarodásban került elé a labda, Bárány pedig közelről megszerezte az 1–1-es egyenlítő gólt, egyben első találatát új klubjában.
Másnap jött az újabb jó hír, legalábbis a saját szempontjából: Varga Barnabás sérülése miatt Marco Rossi behívta a Nemzetek Ligájára készülő keretbe. A korábbi debreceni támadó már kétszer szerepelt a magyar válogatottban, első góljára azonban még vár.
Varga kiesésével ráadásul a csatárposzton teljesen nyitottá vált a verseny. Báránynak Szalai Józseffel, Lukács Dániellel, Jurek Gáborral és a támadósor több posztján használható játékosokkal kell megküzdenie a lehetőségért.
Tóth Milán góllal ünnepelhette a behívót
A keret legfrissebb tagja, Tóth Milán szintén eredményesen zárta a hétvégét. A Vasas szombaton 0–2-es hátrányból fordított 4–2-re Debrecenben, a 24 éves támadó végigjátszotta a találkozót, majd a 98. percben ő állította be a végeredményt.
Tóthnak korábban is volt lehetősége betalálni, az egyik legnagyobb helyzeténél már a kapust is kicselezte, ám Guerrero a gólvonalról mentett. A hosszabbításban aztán már nem hibázott, és megszerezte idénybeli második NB I-es gólját.
Hétfőn pedig kiderült, hogy Sallai Roland sérülése miatt először kapott meghívót Marco Rossitól. A Vasas játékosa nyolc forduló alatt két góllal és egy gólpasszal járult hozzá az újonc remek bajnoki rajtjához.
Markgráf Ákos rangadót nyert, a „clean sheet” sem maradt el
Gól nélkül is akadt kiemelkedő hétvége a magyar válogatott keretében. Markgráf Ákos kezdőként játszotta végig Dánia egyik legnagyobb rangadóját: az FC Köbenhavn 1–0-ra nyert a Bröndby otthonában.
A 20 éves magyar védő a háromfős belső védelem bal oldalán kezdett, majd a hajrában ötvédős rendszerben segített megőrizni az előnyt. A Köbenhavn Andreas Cornelius 80. percben szerzett fejesével győzött, és sorozatban az ötödik bajnokiját hozta le kapott gól nélkül.
Markgráf helyzete azért is figyelemre méltó, mert mindössze 20 évesen egy olyan csapatban kap folyamatos lehetőséget, amely kilenc forduló után nyolc győzelemmel vezeti a dán bajnokságot.
Szűcs Tamás egyre fontosabb játékos Portugáliában
Szűcs Tamás helyzete is sokat változott az elmúlt két hétben. A nyáron a Famalicaóhoz igazoló középpályás az első fordulókban alig kapott lehetőséget, a Sporting CP ellen azonban először került a kezdőcsapatba, és végigjátszotta az 1–1-es döntetlent.
Carlos Carvalhal ezután sem változtatott: Szűcs szombaton a Nacional ellen ismét kezdett, újra 90 percet kapott, csapata pedig 4–0-ra nyert Madeirán. Ez volt a Famalicao első bajnoki győzelme az idényben. A magyar középpályás teljesítményét az A Bola is pozitívan értékelte.
Ez Marco Rossi számára is fontos lehet, hiszen a 21 éves játékos a középpálya több szerepkörében használható, miközben négy Nemzetek Ligája-mérkőzés következik mindössze tizenegy nap alatt.
A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, három nappal később Észak-Írország vendége lesz, majd október elején Georgia és újra Ukrajna következik. Rossi a sűrű program miatt várhatóan több játékosának is lehetőséget adhat – közülük többen kifejezetten jó formában érkeznek az összetartásra.
A magyar válogatott kerete
- Kapusok: Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
- Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabag FK)
- Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (FC Famalicao), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK)
- Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)
A magyar válogatott Nemzetek Ligája-menetrendje:
- Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 20:45 (M4 Sport)
- Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20:45 (M4 Sport)
- Október 2.: Magyarország–Georgia, 20:45 (M4 Sport)
- Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20:45 (M4 Sport)
- November 14.: Georgia–Magyarország, 18:00 (M4 Sport)
- November 17.: Magyarország–Észak-Írország, 20:45 (M4 Sport)