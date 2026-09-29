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Az Észak-Írország-Magyarország mérkőzés 0-0-s döntetlennel ért véget a Nemzetek Ligájában. A magyar válogatott belfasti mérkőzése után Schäfer András és Marco Rossi szövetségi kapitány is értékelte a látottakat.

A magyar válogatottnak meggyűlt a baja a helyenként kőkeményen futballozó északírekkel Belfastban. Az első félidő hajrájában a csapat első számú jobb oldali védője, Bolla Bendegúz durva rúgást kapott, melyet követően le is kellett cserélni. A Rapid Wien játékosa súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, de a vétkes csak sárga lapot kapott. Az esetről a találkozó után Schäfer András és Marco Rossi is szót ejtett.

A magyar válogatott védője, Bolla Bendegúz súlyosnak tűnő sérülést szenvedett
A magyar válogatott védője, Bolla Bendegúz súlyosnak tűnő sérülést szenvedett
Fotó: PAUL FAITH / AFP
  • Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 2. forduló:
  • Észak-Írország-Magyarország 0-0

A magyar válogatottat bírói tévedés sújtotta?

„Nem akarok bírózni, de egy tiszta piros lap elmaradt az első félidőben, 

reméljük, ezt majd valahogyan visszakapjuk” – mondta az Észak-Írország-Magyarország találkozó után Schäfer András, aki az M4 Sportnak a mérkőzést és a csapat teljesítményét is értékelte.

„Elszalasztott esély volt ez most. Harcos mérkőzést vártunk, azt is kaptuk. Az első félidőben nem voltunk élesek, de a másodikban már igen. Ott már kifejezetten jó volt a játékunk. Ha ezt továbbvisszük, örülni fognak a nézők. Harcias csapatok vannak ebben a csoportban, ezt a mentalitást mind a négy meccsen látni fogjuk. Nem szereztünk még gólt, a szerencse néha ellenünk van, de a góllövés előbb utóbb össze fog jönni, én nem látom negatívan a történteket” – árulta el az Union Berlin középpályása.

Hungary's midfielder #13 Andras Schafer (L) runs with the ball during the UEFA Nations League, League B, Group 2 match between Northern Ireland and Hungary at Windsor Park in Belfast, Northern Ireland on September 28, 2026. (Photo by Paul Faith / AFP)
A magyar válogatott gól nélküli döntetlent játszott az északírek otthonában
Fotó: PAUL FAITH / AFP

Marco Rossi szerint is járt volna a piros lap

A válogatott szövetségi kapitánya szerint a második félidőben jól játszottak, de még van hová feljődni.

„Nem engedtünk több területet az ellenfélnek, bár az első félidőben vétettünk hibákat. Elöl nem sikerült értékesíteni a helyzeteket. A második játékrészben karakteresebb játékot mutattunk. A statisztikák alapján nyerhettünk volna, de végül ez nem sikerült” mondta az olasz szakember, aki nem ment el szó nélkül Bolla sérülése és a vitatott bírói ítélet mellett.

„Úgy értesültem, Bollának nem tört el a csontja, de vissza kell néznünk, hogy pontosan mi történt. 

Ahogy hallottam, piros lapot is érhetett volna ez az eset. Az ukránok elleni meccseken is voltak sérüléseink. Az ellenfelek lábára lépni – az ilyen szabálytalanság piros lapot ér” 

– szögezte le Rossi, majd csapata szerepléséről is beszélt. 

Hungary's coach Marco Rossi gestures on the touchline during the UEFA Nations League, League B, Group 2 match between Northern Ireland and Hungary at Windsor Park in Belfast, Northern Ireland on September 28, 2026. (Photo by Paul Faith / AFP)
Marco Rossi szerint a magyar válogatott emberelőnybe kerülhetett volna
Fotó: PAUL FAITH / AFP

„Nem hiszem, hogy bárki számított arra, hogy két forduló után sereghajtók leszünk Grúziával. Az elvárások nagyok Magyarországon. A hozzáállás sokszor kritikus, ezt el kell fogadni. A balszerencse megfordítása az én hatáskörömön kívül esik. A srácokra ma nem lehetett panasz, persze koncentrációban még van hová fejlődni. Ami engem illet, mindig törekszem a legjobbra, de ha ez nem bizonyul elég jónak, akkor majd meglátjuk, mi történik” – utalt sejtelmesen a jövőjére Rossi.

A magyar válogatott két kör után egy ponttal áll az NL-csoportjában, a pénteki harmadik fordulóban pedig 20:45-től Georgiát fogadja a Puskás Arénában.

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