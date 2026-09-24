A magyar válogatott péntek este (20.45) az ukrán csapatot fogadja a Puskás Arénában, Marco Rossinak pedig rendesen fel van adva a lecke, ugyanis sérülés miatt három kulcsjátékosát is nélkülöznie kell a szövetségi kapitánynak.

Varga Barnabás a magyar válogatott egyik legfontosabb játékosa

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 20:45

Magyarország–Ukrajna, 20:45 Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20:45

Észak-Írország–Magyarország, 20:45 Október 2.: Magyarország–Georgia, 20:45

Magyarország–Georgia, 20:45 Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20:45

A védelemből biztosan hiányozni fog a német Hertha BSC együttesében futballozó Dárdai Márton, aki már jó ideje szeméremcsonti panaszokkal küszködik, így az idei szezonban csak 19 percet tudott játszani a Bundesliga 2-ben. A 24 éves futballista felépülését a hírek szerint Szoboszlai Dominik segíti, aki 2021-ben már keresztülment egy hasonló sérülésen, ami miatt végül ki kellett hagynia a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságot.

Bal oldali belső védő poszton Dárdai Márton volt eddig Marco Rossi első számú választása, mögötte pedig Szalai Attila jöhetett szóba. Dárdai azonban sérülés miatt nem lehet a válogatottban, Szalai pedig nem kapott meghívót, így a keretben jelenleg egy darab bal lábas belső védő van, a dán FC København csapatában futballozó Markgráf Ákos, aki júniusban a kazahok elleni felkészülési meccsen debütált a magyar válogatottban.

Markgráf Ákos mostanra alapember lett a København csapatában

Fotó: Martin Slyvest / Ritzau Scanpix via AFP

Ha Rossi bal lábas belső védőben gondolkodik – ahogy az edzők többsége szokott ezen a poszton –, akkor várhatóan Markgráf fog kezdeni. Ha viszont a szövetségi kapitány máshogy dönt, akkor Csinger Márk, Szűcs Kornél, Várkonyi Bence és Csongvai Áron jöhet számításba Willi Orbán párjaként.

Soha nem látott összetételben a magyar válogatott támadósora

A szövetségi kapitánynak egyedül a középpálya összeállításában nincsenek gondjai. Az Union Berlinben futballozó Schäfer András helye biztosnak tűnik, akárcsak az AEK Athénban szereplő Vitális Miláné, aki a hétfői HLSZ-gálán megkapta az év legjobb mezőnyjátékosa díjat is.

Mellettük a csapatkapitány Szoboszlai Dominik lehet a háromfős középpálya harmadik tagja, azonban komoly esély van rá, hogy a Liverpool sztárja ezúttal a támadósorban kap majd szerepet, így a Premier League-ben szereplő Bournemouth játékosa, Tóth Alex is esélyes arra, hogy ott legyen a középpályán.