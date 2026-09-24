A magyar válogatott péntek este (20.45) az ukrán csapatot fogadja a Puskás Arénában, Marco Rossinak pedig rendesen fel van adva a lecke, ugyanis sérülés miatt három kulcsjátékosát is nélkülöznie kell a szövetségi kapitánynak.
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A védelemből biztosan hiányozni fog a német Hertha BSC együttesében futballozó Dárdai Márton, aki már jó ideje szeméremcsonti panaszokkal küszködik, így az idei szezonban csak 19 percet tudott játszani a Bundesliga 2-ben. A 24 éves futballista felépülését a hírek szerint Szoboszlai Dominik segíti, aki 2021-ben már keresztülment egy hasonló sérülésen, ami miatt végül ki kellett hagynia a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságot.
Bal oldali belső védő poszton Dárdai Márton volt eddig Marco Rossi első számú választása, mögötte pedig Szalai Attila jöhetett szóba. Dárdai azonban sérülés miatt nem lehet a válogatottban, Szalai pedig nem kapott meghívót, így a keretben jelenleg egy darab bal lábas belső védő van, a dán FC København csapatában futballozó Markgráf Ákos, aki júniusban a kazahok elleni felkészülési meccsen debütált a magyar válogatottban.
Ha Rossi bal lábas belső védőben gondolkodik – ahogy az edzők többsége szokott ezen a poszton –, akkor várhatóan Markgráf fog kezdeni. Ha viszont a szövetségi kapitány máshogy dönt, akkor Csinger Márk, Szűcs Kornél, Várkonyi Bence és Csongvai Áron jöhet számításba Willi Orbán párjaként.
Soha nem látott összetételben a magyar válogatott támadósora
A szövetségi kapitánynak egyedül a középpálya összeállításában nincsenek gondjai. Az Union Berlinben futballozó Schäfer András helye biztosnak tűnik, akárcsak az AEK Athénban szereplő Vitális Miláné, aki a hétfői HLSZ-gálán megkapta az év legjobb mezőnyjátékosa díjat is.
Mellettük a csapatkapitány Szoboszlai Dominik lehet a háromfős középpálya harmadik tagja, azonban komoly esély van rá, hogy a Liverpool sztárja ezúttal a támadósorban kap majd szerepet, így a Premier League-ben szereplő Bournemouth játékosa, Tóth Alex is esélyes arra, hogy ott legyen a középpályán.
Marco Rossinak a legnagyobb fejtörést a támadósor összetétele jelentheti. Amikor Varga Barnabás megsérült az AEK Athén múlt heti kupameccsén, arra lehetett számítani, amire már többször is akadt példa a válogatottnál, mégpedig hogy Sallai Roland lesz majd a hamis 9-es.
Azonban hétfőn délelőtt érkezett a lesújtó hír, hogy a török Galatasarayban futballozó Sallai Roland combizomszakadás miatt szintén nem jöhet haza a válogatotthoz, így a szövetségi kapitány a három legveszélyesebb játékosából kettőt elveszített, ami azt jelenti, hogy
soha nem látott összetételben kell pályára küldenie a magyar válogatott támadósorát.
Nézzük hát a lehetőségeket!
Ha a csapatkapitány Szoboszlai Dominik a háromfős középpályán kap lehetőséget, akkor a támadósorban Tóth Milán, Jurek Gábor, Lukács Dániel, Redzic Damir és Szalai József lesz bevethető. Ha Rossi úgy gondolkodik, hogy Varga Barnabás profilját egy erős felépítésű támadóval kívánja pótolni, akkor a Paks csatárának, a 194 centis Szalai Józsefnek fog bizalmat szavazni. A támogatását viszont mindenképpen „rutintalan” játékosok fogják adni, hiszen Tóth Milán és Jurek Gábor sem lépett még pályára a nemzeti csapatban, míg a Salzburgban futballozó Redzic Damirnak is csak öt válogatottsága van. Ha Rossi megadja a lehetőséget a nullkilométeres játékosoknak, így nézhet ki a válogatott összeállítása:
Tóth B. – Bolla, Orbán, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Vitális, Szoboszlai – Redzic (Lukács), Szalai J., Jurek (Tóth M.).
Olyan forgatókönyv is összejöhet, hogy Rossi a középpálya helyett a támadósorba helyezi Szoboszlait, így Tóth Alex bekerülhet a kezdőbe, a Liverpool sztárja pedig közelebb játszhat a kapuhoz.
Tóth B. – Bolla, Orbán, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Vitális, Tóth A. – Redzic (Lukács), Szalai J., Szoboszlai.
Szalai József viszont még rendkívül rutintalan, akárcsak az MTK-ban futballozó Jurek Gábor vagy a Vasast erősítő Tóth Milán, így arra van a legnagyobb esély, hogy Rossi visszanyúl ahhoz, ami már nem egyszer működött, vagyis hamis 9-essel fog játszani, vérbeli támadó nélkül. Ebben az esetben Lukács Dániel kerülhet előre, aki már többször is futballozott ezen a poszton a nemzeti csapatban.
Tóth B. – Bolla, Orbán, Markgráf, Kerkez – Schäfer, Vitális, Tóth A. – Redzic, Lukács, Szoboszlai.
Persze, könnyen előfordulhat, hogy Marco Rossi ezúttal is meglep majd mindenkit, és péntek este olyan kezdőcsapatot küld pályára, amellyel egyáltalán nem számoltak az újságírók.
Az olasz–magyar szakember ezen tavaly októberben fel is húzta magát, amikor az örmények ellen 2–0-ra megnyert vb-selejtező előtt senki sem számolt azzal, hogy a gólszerző Lukács Dániel játszani fog.
„Az előrejelzéseikben sehol nem olvastam olyat, hogy Lukács lehet a kezdő. Igazam van, ugye? Nem akarok arrogánsnak tűnni, de lehet, itt az idő, hogy mindenki magába szálljon. Én vagyok az edző, önök pedig az újságírók. Ha én arra gondolok, hogy valakit beküldök a pályára, önök pedig nem is gondoltak rá, akkor talán mindenki maradhatna a kaptafájánál” – puffogott a szövetségi kapitány.
Hogy mi lesz a pénteki forgatókönyv, azt egyelőre csak a kapitány tudja, de Rossiból kiindulva simán előfordulhat, hogy ezúttal is olyat húz majd, ami meg sem fordult a fejünkben. Nem is baj, ha így történik. A lényeg, hogy nyerjen a válogatott!
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