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A magyar labdarúgó-válogatott hétfőn este Belfastban lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójának 2. fordulójában. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya akár újoncot is avathat az északírek elleni mérkőzésen.

Péntek este a magyar válogatott 1-0-s vereséget szenvedett a Puskás Arénában az ukrán csapattól. Marco Rossi, a nemzeti csapat kapitánya két újoncot is avatott a találkozón: a szünetben beállt Tóth Milán, a Vasas támadója, után pedig a góllövőlista éllovasa, az MTK Budapestben futballozó Jurek Gábor is lehetőséget kapott. 

Tóth Milán az ukránok elleni NL-meccsen mutatkozott be a magyar válogatottban
Tóth Milán az ukránok elleni NL-meccsen mutatkozott be a magyar válogatottban
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP
  • Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20:45
  • Október 2.: Magyarország–Georgia, 20:45
  • Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20:45

Marco Rossi újoncot avathat a magyar válogatottban

Az már vasárnap kiderült, hogy az ukránok elleni Nemzetek Ligája-meccsen megsérült Redzic Damir, valamint Tóth Rajmund és Szalai József sem utazott a válogatottal Belfastba, ez pedig lecsökkentette Marco Rossi variációs lehetőségeit. 

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) hivatalos honlapjára felkerült a magyar válogatott kerete, amelyben két újonc is helyet kapott. Az ukránok elleni találkozóra nem került be a keretbe az azeri Qarabagban futballozó Várkonyi Bence, valamint Doktorics Áron, a Vasas balhátvédje. Most azonban mindkét játékos tagja a magyar keretnek, így az olasz-magyar szakember akár újabb újoncoknak is lehetőséget adhat a belfasti összecsapáson. 

A magyar válogatott kerete:
kapusok: Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Pécsi Ármin (Hartberg), Gundel-Takács Bence (ZTE FC)
védők: Willi Orbán (RB Leipzig), Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabag FK)
középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (FC Famalicao), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Vitális Milán (AEK Athén), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)
támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Milán (Vasas)

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