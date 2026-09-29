A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi szerint az Ukrajna ellen 1-0-ra elveszített Nemzetek Ligája mérkőzésen Redzic Damir és Tóth Rajmund lábára is ráléptek, ami kiállítást ér. Schäfer András pedig arról beszélt, hogy az Észak-Írország elleni 0-0- alkalmával is elmaradt egy piros lap. A 27 éves labdarúgó reméli, hogy valamilyen formában visszakapja majd ezt a nemzeti együttes.

A magyar válogatott Tóth Rajmunddal szemben szabálytalankodó ukrán Oleksandr Nazarenko "csak" második sárga lappal jutott a kiállítás sorsára

Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press

Elmaradt piros lapok a magyar válogatott mérkőzésein?

Schäfer András az Észak-Írország-Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés után fogalmazott úgy:

Nem akarok bírózni, de egy tiszta piros lap elmaradt az első félidőben, reméljük, ezt majd valahogyan visszakapjuk.

A magyar labdarúgó-válogatott 27 éves középpályása Isaac Price megmozdulását ítélte meg úgy, hogy kiállítást ért volna – ezt ide kattintva, a találkozó rövid összefoglalójának elején tudod megnézni. A 23 éves északír játékos az első félidőben úgy eltalálta Bolla Bendegúz lábát, hogy hordágyon kellett vitték kórházba a stadionból.

Úgy hallottam, hogy valószínűleg semmilyen csontja nem tört el, de nem vagyok abban biztos, hogy mi is történt, vissza kell néznem. De ahogy hallgattam, amit a csapattársak mondtak, ez akár piros lapot is ért volna. És az ukránok elleni mérkőzésen ugye elszenvedtünk két olyan sérülést, amely úgy állt elő, hogy Redzicnek és Tóth Rajminak a lábára ráléptek. Tehát vannak egyébként nemzetközi szinten szabályok, egy ellenfél lábára taposni az kiállítást ér

– fogalmazott az északírek elleni mérkőzés után Marco Rossi szövetségi kapitány, aki szerint tehát további két piros lap is elmaradt a magyar válogatott utóbbi Nemzetek Ligája-mérkőzésein.

Mint ismert, az ukránok elleni mérkőzésen történt tömegjelenet előtt Tóth Rajmunddal szemben szabálytalankodó Oleksandr Nazarenko ugyan végül a kiállítás sorsára jutott, de csak második sárga lappal, mert 20 perccel korábban már egyszer figyelmeztette őt a játékvezető. Ez a mozdulat a mérkőzés rövid összefoglalójának végén látható:

Ami pedig a Damir Redzic elleni szabálytalanságot illet, az ukrán Oleh Ocheretko még csak sárga lapot sem kapott azért, hogy már a hatodik percben úgy eltalálta a magyar labdarúgó lábát – ezt ide kattintva, a teljes mérkőzésről készült felvételen, 1:08:55-nél tudod megnézni –, hogy hetekig nem léphet pályára bokasérülés miatt.