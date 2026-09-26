A magyar válogatott Ukrajna, Georgia és Észak-Írország társaságában szerepel a Nemzetek Ligája B-ligájának második csoportjában. Magyarország az előző kiírás után került vissza a második vonalba, miután az A-ligában Németország és Hollandia mögött harmadik lett, majd a Törökország elleni osztályozót elveszítette. A cél most az azonnali visszajutás, ám nem ez az egyetlen ok, amiért különösen fontosak a következő tétmérkőzések.

A magyar válogatott az Eb-re való kijutást is megalapozhatja a sikeres Nemzetek Ligája-szerepléssel

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Az első hely automatikus feljutást ér

Az UEFA közvetlenül a sorozat rajtja előtt megváltoztatta a feljutás és a kiesés rendszerét. Erre azért volt szükség, mert 2028-tól a jelenlegi négy helyett három, egyaránt 18 csapatos ligából áll majd a Nemzetek Ligája – megszűnik a D liga. Emiatt több, a februári sorsolás idején még érvényes szabály is módosult.

A B-ligában a négy csoportelső automatikusan feljut az A-ligába. A második helyezettek 2027 márciusában oda-visszavágós osztályozót játszanak az A-liga négy csapatával. A harmadik helyezettek biztosan maradnak a B-ligában, a csoportutolsók pedig a C-liga második helyezettjeivel vívnak osztályozót.

Magyarország számára tehát az első hely jelentené a legegyszerűbb utat vissza az elitbe, míg a második hely újabb két mérkőzést hozna az A-ligás tagságért.

Az Eb-selejtező sorsolása is ezen múlik

A magyar válogatott szempontjából azonban ennél is fontosabb lehet, hogy a Nemzetek Ligája eredményei alapján alakítják ki a 2028-as Eb-selejtező kiemelési sorrendjét.

A december 6-i belfasti sorsoláson a csapatokat a Nemzetek Ligája csoportköre után kialakuló összesített rangsor alapján emelik ki. Vagyis ezúttal nem a FIFA-világranglista dönti el, melyik válogatott melyik kalapba kerül.

Ez magyar szempontból egyszerű képletre fordítható le: ha Magyarország első vagy második lesz a csoportjában, a második kalapból várhatja az Eb-selejtező sorsolását. Ha harmadikként vagy negyedikként zár, visszacsúszik a harmadik kalapba.

Ennek óriási jelentősége lehet: a 2028-as Eb-selejtezőben 12 négy- vagy ötcsapatos csoportot alakítanak ki, a 12 csoportgyőztes és a nyolc legjobb második jut ki automatikusan a tornára. Egy kedvezőbb sorsolás így alapvetően meghatározhatja Magyarország esélyeit.