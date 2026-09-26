A magyar válogatott Ukrajna, Georgia és Észak-Írország társaságában szerepel a Nemzetek Ligája B-ligájának második csoportjában. Magyarország az előző kiírás után került vissza a második vonalba, miután az A-ligában Németország és Hollandia mögött harmadik lett, majd a Törökország elleni osztályozót elveszítette. A cél most az azonnali visszajutás, ám nem ez az egyetlen ok, amiért különösen fontosak a következő tétmérkőzések.
Az első hely automatikus feljutást ér
Az UEFA közvetlenül a sorozat rajtja előtt megváltoztatta a feljutás és a kiesés rendszerét. Erre azért volt szükség, mert 2028-tól a jelenlegi négy helyett három, egyaránt 18 csapatos ligából áll majd a Nemzetek Ligája – megszűnik a D liga. Emiatt több, a februári sorsolás idején még érvényes szabály is módosult.
A B-ligában a négy csoportelső automatikusan feljut az A-ligába. A második helyezettek 2027 márciusában oda-visszavágós osztályozót játszanak az A-liga négy csapatával. A harmadik helyezettek biztosan maradnak a B-ligában, a csoportutolsók pedig a C-liga második helyezettjeivel vívnak osztályozót.
Magyarország számára tehát az első hely jelentené a legegyszerűbb utat vissza az elitbe, míg a második hely újabb két mérkőzést hozna az A-ligás tagságért.
Az Eb-selejtező sorsolása is ezen múlik
A magyar válogatott szempontjából azonban ennél is fontosabb lehet, hogy a Nemzetek Ligája eredményei alapján alakítják ki a 2028-as Eb-selejtező kiemelési sorrendjét.
A december 6-i belfasti sorsoláson a csapatokat a Nemzetek Ligája csoportköre után kialakuló összesített rangsor alapján emelik ki. Vagyis ezúttal nem a FIFA-világranglista dönti el, melyik válogatott melyik kalapba kerül.
Ez magyar szempontból egyszerű képletre fordítható le: ha Magyarország első vagy második lesz a csoportjában, a második kalapból várhatja az Eb-selejtező sorsolását. Ha harmadikként vagy negyedikként zár, visszacsúszik a harmadik kalapba.
Ennek óriási jelentősége lehet: a 2028-as Eb-selejtezőben 12 négy- vagy ötcsapatos csoportot alakítanak ki, a 12 csoportgyőztes és a nyolc legjobb második jut ki automatikusan a tornára. Egy kedvezőbb sorsolás így alapvetően meghatározhatja Magyarország esélyeit.
A csoportelsőség még egy esélyt adhat az Eb-re
Az első hely azonban a másodikhoz képest egy további fontos előnnyel is járhat.
A 2028-as Európa-bajnokság selejtezőinek végén pótselejtezőt is rendeznek. Ide nemcsak azok a csoportmásodikok kerülhetnek, amelyek nem jutnak ki közvetlenül, hanem a 2026–2027-es Nemzetek Ligája legjobban rangsorolt olyan csoportgyőztesei is, amelyek az Eb-selejtezőből más módon nem kvalifikálták magukat.
A rendszer különlegességét a négy házigazda – Anglia, Írország, Skócia és Wales – adja. Mindannyian részt vesznek a selejtezőben, de két helyet fenntartanak a legjobb olyan rendezőknek, amelyek nem kvalifikálnak közvetlenül. Attól függően, hány ilyen helyre lesz szükség, végül kettő, három vagy négy Eb-részvétel dőlhet el a pótselejtezőn.
Ezért a B-liga megnyerése nem jelentene biztos Eb-pótselejtezőt, de rendkívül értékes biztonsági hálót adhatna. Ha a 2027-es selejtezősorozat rosszul alakulna, egy Nemzetek Ligája-csoportgyőzelem még nyithat egy második utat az Európa-bajnokság felé.
Ezért számít minden pont a magyar válogatottnak
A magyar válogatottnak ráadásul sűrű programban kell megalapoznia a jó szereplést. Az első négy fordulót mindössze 11 nap alatt rendezik: az Ukrajna elleni találkozót az észak-írországi vendégjáték követi, majd Georgia érkezik Budapestre, végül ismét Ukrajna lesz az ellenfél. A csoportkör novemberben a georgiai idegenbeli és az Észak-Írország elleni hazai mérkőzéssel zárul.
A tét tehát jóval nagyobb annál, hogy Magyarország két év múlva az A- vagy a B-ligában szerepel-e. Az első két hely második kalapot érhet az Eb-selejtező sorsolásán, a csoportgyőzelem pedig ezen felül automatikus A-ligás feljutást és egy lehetséges pótselejtezős mentőövet is jelenthet. A mostani hat mérkőzés így már a 2028-as Európa-bajnokságra vezető út fontos része.