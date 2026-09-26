Georgia vereséggel kezdte a Nemzetek Ligája új idényét, miután hazai pályán 1–0-ra kikapott Észak-Írországtól a magyar válogatott csoportjában. A rossz rajt után a szövetség szombaton hivatalosan bejelentette, hogy Willy Sagnol távozik a georgiai válogatott éléről.

Kapitányt váltott a magyar válogatott csoportellenfele: már nem Willy Sagnol irányítja Georgiát

Fotó: Giorgi Arjevanidze/AFP

A francia szakember 2021 februárja óta irányította a nemzeti csapatot, amely 57 mérkőzést játszott a vezetésével. Sagnol nevéhez fűződik a georgiai futball történetének egyik legnagyobb sikere: a válogatott 2024-ben először jutott ki Európa-bajnokságra, majd a csoportkörből is továbbjutva a legjobb 16 közé került.

A szövetség egyúttal az utódját is megnevezte: Ramaz Szvanadze 2028 végéig kapott megbízást a felnőttválogatott élén. A georgiai szakember eddig az U21-es csapatot irányította, amellyel két Európa-bajnokságon is szerepelt. Az U21-es válogatott selejtezősorozatának utolsó három mérkőzésén Szvanadzét korábbi segítője, Giorgi Adamia helyettesíti majd.

A magyar válogatotttal is megmérkőznek

Az első meccsen vereséget szenvedő magyar csapat szeptember 28-án Észak-Írország vendégeként folytatja szereplését, míg Georgia ugyanezen a napon Ukrajnát fogadja. Marco Rossi együttese október 5-én találkozik először Szvanadze csapatával.