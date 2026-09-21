Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Styles sem csatlakozik a magyar válogatott keretéhez – közölte hétfő délelőtt a Magyar Labdarúgó-szövetség. Marco Rossi szövetségi kapitány a két kieső játékos helyére Nagy Zsoltot és Tóth Milánt hívta be.

Sallai Roland sérülés miatt kikerült a magyar válogatott keretéből

Fotó: Burak Basturk / Middle East Images via AFP

Ismét változott a magyar válogatott kerete

Varga Barnabás már korábban megsérült, így ő sem állhat Marco Rossi rendelkezésére a közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken. A támadó helyére Bárány Donát került be a válogatott keretébe.

Idő közben Sallai Roland és Callum Styles is megsérült, kiesésükkel újabb változtatásokra kényszerült a szövetségi kapitány. Helyükre Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa, valamint Tóth Milán, a Vasas támadója kapott meghívót.

Tóth Milán jó formában érkezhet a válogatotthoz: a 24 éves játékos az NB I mostani idényében nyolc mérkőzésen két gólt szerzett és egy gólpasszt adott. Legutóbb a Debrecen otthonában aratott 4–2-es Vasas-győzelem során is eredményes volt.

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers) Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (FC København), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) , Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabağ FK)

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (FC København), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) , Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabağ FK) Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (FC Famalicão), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK)

Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (FC Famalicão), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK) Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg), Tóth Milán (Vasas), Szalai József (Paksi FC)