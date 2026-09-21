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Újabb sérülések nehezítik Marco Rossi dolgát a Nemzetek Ligája előtt. A magyar válogatott keretéből Sallai Roland és Callum Styles is kiesett.

Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Styles sem csatlakozik a magyar válogatott keretéhez – közölte hétfő délelőtt a Magyar Labdarúgó-szövetség. Marco Rossi szövetségi kapitány a két kieső játékos helyére Nagy Zsoltot és Tóth Milánt hívta be.

Sallai Roland sérülés miatt kikerült a magyar válogatott keretéből
Sallai Roland sérülés miatt kikerült a magyar válogatott keretéből 
Fotó: Burak Basturk / Middle East Images via AFP

Ismét változott a magyar válogatott kerete 

Varga Barnabás már korábban megsérült, így ő sem állhat Marco Rossi rendelkezésére a közelgő Nemzetek Ligája-mérkőzéseken. A támadó helyére Bárány Donát került be a válogatott keretébe. 

Idő közben Sallai Roland és Callum Styles is megsérült, kiesésükkel újabb változtatásokra kényszerült a szövetségi kapitány. Helyükre Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia játékosa, valamint Tóth Milán, a Vasas támadója kapott meghívót.

Tóth Milán jó formában érkezhet a válogatotthoz: a 24 éves játékos az NB I mostani idényében nyolc mérkőzésen két gólt szerzett és egy gólpasszt adott. Legutóbb a Debrecen otthonában aratott 4–2-es Vasas-győzelem során is eredményes volt.

A magyar válogatott kerete

  • Kapusok: Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
  • Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (FC København), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia) , Szűcs Kornél (FK Vojvodina), Várkonyi Bence (Qarabağ FK)
  • Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (FC Famalicão), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK)
  • Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg), Tóth Milán (Vasas), Szalai József (Paksi FC)

A magyar válogatott Nemzetek Ligája-menetrendje:

  • Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna, 20:45 (M4 Sport)
  • Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország, 20:45 (M4 Sport)
  • Október 2.: Magyarország–Georgia, 20:45 (M4 Sport)
  • Október 5.: Ukrajna–Magyarország, 20:45 (M4 Sport)
  • November 14.: Georgia–Magyarország, 18:00 (M4 Sport)
  • November 17.: Magyarország–Észak-Írország, 20:45 (M4 Sport)
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