Tóth Balázs számára meseszerűen alakult az előző szezon. A Kazincbarcikán született kapus kiszorította a magyar válogatott kapujából Dibusz Dénest, klubszinten pedig remekelt az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers csapatában.

Tóth Balázs már Cristiano Ronaldo ellen is védhetett a magyar válogatottban

Fotó: Csudai Sándor

Tóth Balázs hétről hétre szenzációs védéseket mutatott be a Championshipben, a 2025/26-os szezon végén pedig a Rovers szurkolói megválasztották az év játékosának is.

A magyar válogatott Tóth Balázs elveszítheti a helyét a klubcsapatában?

A szenzációs szezon után a Blackburn Rovers szeretett volna szerződést hosszabbítani a magyar válogatott kapussal, de Tóth Balázs visszadobta a klub ajánlatát, így komoly esély nyílt a távozására.

A hétszeres magyar válogatott kapusnak 2027 nyaráig van szerződése az angol klubbal, így idén nyáron még jó pénzt kaphattak volna az eladásáért. Úgy tűnt, össze is jöhet a klubváltás, ugyanis Tóth Balázs iránt élénken érdeklődött a Serie A-ban szereplő Udinese, a Bundesligában szereplő Hamburg, valamint a skót bajnoki címvédő Celtic. Sajtóhírek szerint a skót klub állt a legközelebb a magyar válogatott kapus megszerzéséhez, amit a Blackburn Rovers vezetőedzőjének nyilatkozata is alátámasztott.

„Ha egy játékos nem írja alá az új szerződést, millió más futballista van, meg kell szerezni a pénzt, amikor lehet” – mondta Tony Mowbray, a Blackburn Rovers vezetőedzője.

Ha egy kapus máshová akar menni, trófeákat nyerni és a Bajnokok Ligájában játszani, ki vagyok én, hogy lebeszéljem erről?”

– tette hozzá Mowbray, aki ezzel elismerte, hogy a skót Celtic volt a magyar kapus legfőbb kérője, hiszen az Udinese és a Hamburg nem szerepel a Bajnokok Ligájában.

Igaz, a skót csapat sem, ugyanis a Bajnokok Ligája playoffkörében csúfosan elhasalt. A Celtic ugyanis a párharc első mérkőzésén 3–0-ra legyőzte az osztrák LASK Linz csapatát Glasgow-ban, a visszavágón viszont innen sem sikerült kiharcolnia a BL-szereplést, így a skót csapat végül csak az Európa-liga alapszakaszába jutott be, ami jóval kevesebb bevétellel jár.

Talán pont ennek is köszönhető, hogy a Celtic végül nem vette meg Tóth Balázst, akinek így maradnia kellett az angol másodosztályban.