Tóth Balázs számára meseszerűen alakult az előző szezon. A Kazincbarcikán született kapus kiszorította a magyar válogatott kapujából Dibusz Dénest, klubszinten pedig remekelt az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers csapatában.
Tóth Balázs hétről hétre szenzációs védéseket mutatott be a Championshipben, a 2025/26-os szezon végén pedig a Rovers szurkolói megválasztották az év játékosának is.
A magyar válogatott Tóth Balázs elveszítheti a helyét a klubcsapatában?
A szenzációs szezon után a Blackburn Rovers szeretett volna szerződést hosszabbítani a magyar válogatott kapussal, de Tóth Balázs visszadobta a klub ajánlatát, így komoly esély nyílt a távozására.
A hétszeres magyar válogatott kapusnak 2027 nyaráig van szerződése az angol klubbal, így idén nyáron még jó pénzt kaphattak volna az eladásáért. Úgy tűnt, össze is jöhet a klubváltás, ugyanis Tóth Balázs iránt élénken érdeklődött a Serie A-ban szereplő Udinese, a Bundesligában szereplő Hamburg, valamint a skót bajnoki címvédő Celtic. Sajtóhírek szerint a skót klub állt a legközelebb a magyar válogatott kapus megszerzéséhez, amit a Blackburn Rovers vezetőedzőjének nyilatkozata is alátámasztott.
„Ha egy játékos nem írja alá az új szerződést, millió más futballista van, meg kell szerezni a pénzt, amikor lehet” – mondta Tony Mowbray, a Blackburn Rovers vezetőedzője.
Ha egy kapus máshová akar menni, trófeákat nyerni és a Bajnokok Ligájában játszani, ki vagyok én, hogy lebeszéljem erről?”
– tette hozzá Mowbray, aki ezzel elismerte, hogy a skót Celtic volt a magyar kapus legfőbb kérője, hiszen az Udinese és a Hamburg nem szerepel a Bajnokok Ligájában.
Igaz, a skót csapat sem, ugyanis a Bajnokok Ligája playoffkörében csúfosan elhasalt. A Celtic ugyanis a párharc első mérkőzésén 3–0-ra legyőzte az osztrák LASK Linz csapatát Glasgow-ban, a visszavágón viszont innen sem sikerült kiharcolnia a BL-szereplést, így a skót csapat végül csak az Európa-liga alapszakaszába jutott be, ami jóval kevesebb bevétellel jár.
Talán pont ennek is köszönhető, hogy a Celtic végül nem vette meg Tóth Balázst, akinek így maradnia kellett az angol másodosztályban.
Szeptember 1-jén Tóth Balázs kimaradt a Blackburn Lincoln City elleni bajnokijának keretéből. A kapus hiányzásának hátterében azonban nem az esetleges klubváltás, hanem egy combsérülés állt. Négy nappal később a magyar kapus a Preston elleni idegenbeli meccset is kihagyta, szeptember 8-án viszont már leülhetett a kispadra a Sheffield United elleni találkozón, amelyet 2–1-re elveszített a Blackburn. A nyári átigazolási hercehurca után attól lehetett tartani, hogy Tóth Balázs esetleg elveszítheti helyét a csapatában, azonban Tony Mowbray hangsúlyozta, hogy a szerződéshosszabbítási ajánlat visszadobása nincs hatással Tóth Balázs játszatására.
Balázs egy nagyszerű ember, remek srác, nagyon jó emberi kapcsolatot ápolok a játékosaimmal. Tisztában vagyok vele, hogy nem fogja aláírni az új szerződést. Kapott ajánlatokat, de úgy döntött, nem fogadja el őket. Hogy ez hova vezet bennünket? Én azt jeleztem a klub felé, hogy amíg itt vagyunk, a legerősebb csapatot szeretném pályára küldeni, amíg mást nem mondanak”
– mondta a Blackburn Rovers edzője, aki szeptember 12-én már a kezdőbe jelölte Tóth Balázst a Millwall ellen 3–1-re megnyert hazai mérkőzésre.
A 29 éves kapus hétvégén is kezdett a Portsmouth otthonában 2–2-re végződő találkozón, így meccshiány nélkül érkezik a válogatotthoz.
Tóth Balázsnak aggódnia kell a riválisai miatt?
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya ezúttal a 28 éves Gundel-Takács Bencét, valamint a 21 éves Pécsi Ármint hívta meg a keretbe.
Annak kevés a valószínűsége, hogy a Zalaegerszeg válogatott szinten nullkilométeres kapusát egy tétmeccsen dobná be a mély vízbe a szövetségi kapitány, Pécsi Ármin viszont remekel az osztrák Hartbergben, így akár konkurenciát is jelenthet Tóth Balázsnak.
A hétszeres válogatott kapus a minap hosszabb interjút adott a Nemzeti Sportnak, amelyben elmondta, hogy elégedett, amiért a Blackburn Roversben és a magyar válogatottban is első számú kapus lehet.
„Egyáltalán nincs rajtam nyomás, talán akkor volt, amikor még csak vártam rá, hogy magamra ölthessem a címeres mezt. Keményen kell dolgoznom azért, hogy egyrészt megtarthassam a pozíciómat, másrészt hogy fejlődjek. Nap mint nap azért küzdök, hogy jobb legyek. Szeretném minden pillanatát élvezni annak az időnek, amelyet a válogatottban tölthetek. Főleg igaz ez a hazai meccseinkre, amelyeken fantasztikus hangulatban játszhatunk a szurkolóink előtt” – mondta Tóth Balázs, aki hangsúlyozta azt is, hogy a mostaninál úgy érzi, sokkal jobb teljesítményre is képes lehet.
Tóth Balázsnak jelenleg nincs miért aggódnia, mert Dibusz Dénes hiányában nincs mögötte olyan tapasztalt kapus, aki komoly nyomást helyezhetne rá. Azonban a 29 éves kapus a legutóbbi válogatott-összetartáson is leszögezte, nem érzi úgy, hogy bérelt helye lenne a kapuban.
A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, szeptember 28-án Belfastban játszik az északír csapattal, október 2-án Georgiát fogadja a Puskás Arénában, október 5-én pedig Nagyszombaton Ukrajna ellen lép pályára.
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