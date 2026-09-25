A magyar válogatott pénteken 20.45-től Ukrajnával játszik a Puskás Arénában, ezzel megkezdi szereplését a Nemzetek Ligája új idényében. Az MLSZ összesítése szerint az európai válogatottak közül egyedül Gibraltár ellen nem játszott még Magyarország, azok közül pedig, amelyekkel már találkoztunk, Ukrajna ellen telt el a legtöbb idő az utolsó mérkőzés óta: 34 év.

A magyar válogatott eddigi mindkét meccsét megnyerte Ukrajna ellen

Fotó: MLSZ

Magyar segítséggel indult el az ukrán válogatott története

Az Ukrán Labdarúgó-szövetség már 1991 márciusában megalakult, még hónapokkal azelőtt, hogy Ukrajna kikiáltotta volna függetlenségét. Az önálló válogatott első mérkőzésére azonban csak a következő évben került sor – a magyar csapat ellen.

Ebben Magyarországnak is fontos szerepe volt: 1992 elején Viktor Bannikov vezetésével ukrán sportvezetői delegáció érkezett Budapestre, hogy a Laczkó Mihály vezette MLSZ működését tanulmányozza. A kialakuló kapcsolatból született meg az első válogatott mérkőzés terve. Kanada is felvetődött lehetséges ellenfélként, végül azonban Magyarország lett Ukrajna első hivatalos riválisa.

A szervezés egyik kulcsfigurája Magyar Zoltán volt, aki többek között azt javasolta, hogy ne Kijevben, hanem Ungváron játsszák le a találkozót. Kárpátalja jelentős magyar közössége miatt a helyszín külön szimbolikus jelentőséget kapott, az Avangard Stadion pedig megtelt az eseményre. A Nemzeti Sport akkori felvezetése lényegében úgy tekintett a mérkőzésre, mint amelyen Magyarország ott lehet az önálló ukrán futball „bölcsőjénél”.

Az ukrán válogatott felkészülése eközben messze volt a mai profi körülményektől. A frissen megszervezett nemzeti csapatnak kevés ideje volt összecsiszolódni, és több külföldön futballozó ismert játékost sem tudtak hazahívni. Magyarország ezzel szemben egy összeszokottabb, Jenei Imre által irányított együttessel érkezett Ungvárra.

Sallói István az első magyar válogatott meccsén gólt lőtt

Az 1992. április 29-i történelmi találkozó első félideje még gól nélkül zárult, a fordulás után azonban Magyarország átvette az irányítást.

A magyar válogatottban ezen a mérkőzésen debütáló Sallói István szerezte meg a vezetést, majd Kiprich József kétszer is betalált. Sallói számára különösen emlékezetes maradt az este: 13 válogatottsága során ez lett az egyetlen gólja a nemzeti csapatban.