A magyar válogatott pénteken 20.45-től Ukrajnával játszik a Puskás Arénában, ezzel megkezdi szereplését a Nemzetek Ligája új idényében. Az MLSZ összesítése szerint az európai válogatottak közül egyedül Gibraltár ellen nem játszott még Magyarország, azok közül pedig, amelyekkel már találkoztunk, Ukrajna ellen telt el a legtöbb idő az utolsó mérkőzés óta: 34 év.
Magyar segítséggel indult el az ukrán válogatott története
Az Ukrán Labdarúgó-szövetség már 1991 márciusában megalakult, még hónapokkal azelőtt, hogy Ukrajna kikiáltotta volna függetlenségét. Az önálló válogatott első mérkőzésére azonban csak a következő évben került sor – a magyar csapat ellen.
Ebben Magyarországnak is fontos szerepe volt: 1992 elején Viktor Bannikov vezetésével ukrán sportvezetői delegáció érkezett Budapestre, hogy a Laczkó Mihály vezette MLSZ működését tanulmányozza. A kialakuló kapcsolatból született meg az első válogatott mérkőzés terve. Kanada is felvetődött lehetséges ellenfélként, végül azonban Magyarország lett Ukrajna első hivatalos riválisa.
A szervezés egyik kulcsfigurája Magyar Zoltán volt, aki többek között azt javasolta, hogy ne Kijevben, hanem Ungváron játsszák le a találkozót. Kárpátalja jelentős magyar közössége miatt a helyszín külön szimbolikus jelentőséget kapott, az Avangard Stadion pedig megtelt az eseményre. A Nemzeti Sport akkori felvezetése lényegében úgy tekintett a mérkőzésre, mint amelyen Magyarország ott lehet az önálló ukrán futball „bölcsőjénél”.
Az ukrán válogatott felkészülése eközben messze volt a mai profi körülményektől. A frissen megszervezett nemzeti csapatnak kevés ideje volt összecsiszolódni, és több külföldön futballozó ismert játékost sem tudtak hazahívni. Magyarország ezzel szemben egy összeszokottabb, Jenei Imre által irányított együttessel érkezett Ungvárra.
Sallói István az első magyar válogatott meccsén gólt lőtt
Az 1992. április 29-i történelmi találkozó első félideje még gól nélkül zárult, a fordulás után azonban Magyarország átvette az irányítást.
A magyar válogatottban ezen a mérkőzésen debütáló Sallói István szerezte meg a vezetést, majd Kiprich József kétszer is betalált. Sallói számára különösen emlékezetes maradt az este: 13 válogatottsága során ez lett az egyetlen gólja a nemzeti csapatban.
Ukrajna–Magyarország 1–3, 1992. április 29.
A hajrában azonban megszületett az ukrán futball egyik történelmi pillanata is. Ivan Hecko szabadrúgásból szépített, ezzel ő szerezte az önálló ukrán válogatott történetének legelső gólját.
Nem akart beállni, aztán történelmet írt a magyarok ellen
Hecko története különösen érdekessé teszi a találkozót. Évekkel később elmesélte, hogy kifejezetten mérges volt Viktor Prokopenko szövetségi kapitányra, amiért nem került be a kezdőcsapatba. Bár Dnyipropetrovszkban született, futballistaként Ungváron nőtt fel, ezért úgy érezte, a helyi közönség előtt neki kezdőként kellett volna pályára lépnie.
Amikor elküldték melegíteni, még az időt is húzta, és saját bevallása szerint nem sok kedve volt beállni. Végül mégis pályára küldték – majd szabadrúgásból ő szerezte Ukrajna történetének első válogatott gólját.
Ukrajna harmadik meccsét is Magyarország ellen játszotta
Az első találkozót követően Ukrajna az Egyesült Államokkal játszott 0–0-s döntetlent, majd következett története harmadik hivatalos válogatott mérkőzése – ismét Magyarország ellen.
A „visszavágót” 1992. augusztus 26-án, Nyíregyházán rendezték. Ezúttal az ukránok kerültek előnybe Jurij Gudimenko góljával, Magyarország azonban a hajrában fordítani tudott: Kovács Kálmán egyenlített, majd Nagy Tibor szabadrúgásból szerezte meg a 2–1-es győzelmet. Fischer Pál korábban tizenegyest is hibázott. A magyar csapatot ezen a mérkőzésen is Jenei Imre irányította.
Magyarország–Ukrajna 2–1, 1992. augusztus 26.
Nemzetközi szinten is villantak
Miközben egymással 1992 óta egyáltalán nem találkozott a két válogatott, Ukrajna az elmúlt több mint három évtizedben kiemelkedő nemzetközi eredményeket ért el. Egy világbajnokságon és négy Európa-bajnokságon szerepelt, a közelmúltban rendezett vb-re pedig a Svédország elleni pótselejtezős veresége miatt nem jutott ki.
A mostani keretben is akad nemzetközi klasszis: Illja Zabarnij például Bajnokok Ligája-győztesként érkezik Budapestre, ahol májusban már pályára lépett a Paris Saint-Germain színeiben az Arsenal ellen.
Huszonöt évvel később visszatértek Ungvárra
Az első mérkőzés emléke Ukrajnában sem merült feledésbe: 2017-ben, a találkozó 25. évfordulóján Ungváron veteránválogatottak részvételével idézték fel a történelmi találkozót. A mérkőzés előtt emléktáblát avattak az Avangard Stadionban, majd az ukrán legendák 3–1-re nyertek a magyarok ellen.
A jubileumi meccsre több olyan futballista is visszatért, aki az 1992-es találkozó részese volt, a magyar és ukrán szövetség vezetői pedig együtt emlékeztek meg arról, milyen szerepet játszott Magyarország az ukrán válogatott történetének indulásában. Néhány hónappal később Budapesten is találkoztak a két ország legendái.
Pénteken viszont az A-válogatottaké lesz a főszerep, 34 év várakozás után ismét összecsap egymással a két nemzet. A közös történet eddig két magyar győzelmet, Ukrajna legelső válogatott gólját és számos különlegességet hozott – a következő fejezetet már a Puskás Arénában írják.