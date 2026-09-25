A magyar válogatott a FIFA-világranglistán hat hellyel van az ukrán csapat mögött, azonban Andrea Maldera csapatában több nagy hiányzó is volt, így Marco Rossi együttesének piaci értéke jóval magasabb volt. A magyar válogatott szövetségi kapitánya viszont hangsúlyozta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón, hogy nem szabad lebecsülni az ukrán csapatot.
„Mi sokszor bizonyítottuk már, hogy soha nem a két csapat értéke dönti el a meccset, így maximális tisztelettel kell pályára lépnünk” – mondta az olasz–magyar szakember, aki hangsúlyozta, hogy a győzelmet nem ígérheti meg, de azt igen, hogy a csapata az elsőtől az utolsó percig mindent bele fog adni.
Csongvai először kezdett, Sallait és Vargát Lukács és Redzic pótolta a magyar válogatottban
Nagy hiányzói a magyar válogatottnak is voltak: Dárdai Márton szeméremcsonti panaszok miatt nem állhatott rendelkezésre, Varga Barnabás combizomsérülést szenvedett, Sallai Roland pedig combizomszakadás miatt nem térhetett haza a nemzeti csapathoz.
Marco Rossinak így muszáj volt megkevernie a lapokat. Dárdai helyén Csinger Márk kezdett, Sallai Rolandot Redzic Damir helyettesítette, Varga Barnabást pedig Lukács Dániel próbálta pótolni a támadósorban. Ezen felül bekerült a kezdőcsapatba a francia Saint-Étienne csapatában futballozó Csongvai Áron is, aki először kezdett a magyar válogatottban.
A mérkőzés gyászszünettel kezdődött a szeptember 3-án elhunyt Martos Győző emlékére, aki a Ferencváros örökös bajnokaként egy bajnoki címet, valamint négy Magyar Kupa-trófeát nyert. A 77 éves korában elhunyt legenda 1975-ben tagja volt a Dinamo Kijev ellen KEK-döntőt játszó csapatnak.
A találkozót a magyarok kezdték aktívabban, többet volt a labda a mieinknél, de komoly helyzetet nem sikerült kidolgozni. A mérkőzés első sárga lapját is a mieink kapták: egy eladott labda után Vladiszlav Vanat lódult meg a bal szélen, a mögötte loholó Schäfer András viszont csak lerántani tudta az ukrán támadót, így azonnal megkapta a sárga lapot Jarred Gillett játékvezetőtől.
A 11. percben szépségdíjas találattal szerezhetett volna vezetést a magyar válogatott.
Szoboszlai Dominik jobbról benyesett labdáját Schäfer fejelte Lukács irányába, aki félfordulatból kapura húzta a labdát, de balszerencséjére az a jobb oldali keresztlécen csattant.
A 19. percben újabb hatalmas helyzetet hagyott ki a magyar válogatott. Szoboszlai gyűjtött be egy lecsorgó labdát a kapu előtt, majd tökéletes labdát centerezett középre Bolla Bendegúznak, akinek csak az üres kapuba kellett volna belsőznie, de hét méterről kapu fölé lőtt.
Egy perccel később az ukránok is megkapták az első sárga lapjukat. Schäfer önfeláldozó módon ment bele egy párharcba, fejjel akarta elvinni a labdát, de az ukrán Volodimir Brazsko magasra emelte a lábát, és fejbe rúgta a magyar középpályást.
A folytatásban is a mieinknél volt többet a labda, de a nagy helyzetek sokáig elmaradtak. A következőre egészen a 38. percig kellett várni. Ekkor egy labdaszerzés után Szoboszlai indult meg a kapu felé, kijátszotta a labdát a bal szélen felfutó Kerkez Milosnak, de a középre lőtt labdáját egy ukrán védő kirúgta a kapu torkából.
Másfél perccel később az ukránoknak is volt lehetőségük a gólszerzésre. Brazsko kapott egy visszakészített labdát, 17 méterről kapásból lőtt, de a bevetődő Csongvai Áron óriásit blokkolt.
A mieink kapuja azonban nem szabadult fel, a 42. percben az ukránok sokkolták a Puskás Aréna magyar szurkolóit.
Heorhij Szudakov balról betekert labdájára Danilo Szikan teljesen egyedül robbant be, és hat méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu bal oldalába (0–1).
Marco Rossi a szünetben kettőt cserélt, nem mellesleg két olyan játékost küldött pályára, akik utólag kaptak meghívót a válogatottba. A középpályás Vitális Milánt a Vasas támadója, Tóth Milán váltotta, míg Lukács Dániel helyére Bárány Donát érkezett a második félidőre.
Tóth Milán jól szállt be a meccsbe, a 49. percben egy sárga lapot is kiharcolt, miután elhúzott a bal szélen, a jobbhátvéd Illja Krupszkij pedig csak elkaszálni tudta.
A folytatásban a mieink óriási intenzitással futballoztak, érezhetően feljebb kapcsoltak egy sebességi fokozattal, az 55. percben pedig majdnem össze is jött az egyenlítés.
Egy szép akció végén Tóth Milán kapott Bollától egy remekül lekészített labdát, a Vasas támadója nyolc méterről lőhetett, de rosszul találta el a labdát, ami pont az ukrán kapus kezében kötött ki.
A 62. percben Marco Rossi újabb újoncot avatott a válogatottban. Redzic Damir helyére pályára küldte Jurek Gábort, az MTK Budapest támadóját, aki hét találattal vezeti az NB I-es góllövőlistát.
A cserék után még inkább támadó szellemű lett a magyar válogatott, az ukrán csapat pedig teljesen beszorult a kapuja elé, és úgy tűnt, bármikor jöhet az egyenlítés. Persze ez a taktika a veszélyt is magában hordozta, ugyanis a mieink a félpályáig feltolták a védekezésüket, ez pedig feküdt az ukránok kontrajátékának.
A 73. percben Bolla jobb oldali beadására Bárány érkezett, aki hét méterről fejelhetett, de nem talált kaput. A magyar támadó lökés miatt tizenegyest reklamált, de nem történt szabálytalanság, ugyanis csak a háta mögött érkező Schäferrel ütközött össze.
A 77. percben az ukránok óriási lépést tehettek volna a győzelem felé. A leshatárról kilépő Ihor Krasznopir került ziccerbe, eltolta a labdát a kivetődő Tóth Balázs mellett, majd megpróbált az üres kapuba lőni, azonban a magyar válogatott kapusa egy elképesztő reflexmozdulattal bele tudott kapni a labdába, ezzel meccsben tartotta a csapatot.
A hajrára Marco Rossi már lapot húzott 19-re. A középhátvéd Csinger Márk helyére a középpályás Szűcs Tamást küldte pályára, hogy ezzel is még inkább támadóbbá tegye együttesét.
A 86. percben egyenlíthetett volna a magyar válogatott.
A csereként beállt Jurek került lövőhelyzetbe, megcsinált egy cselt a tizenhatoson belül, majd tíz méterről lőtt. A kísérlete viszont megpattant egy lábon, a léc alá tartó labdát pedig Dmitro Riznik ki tudta tornázni.
A hosszabbításban a mieink mentek előre az egyenlítésért, azonban a 92. percben a csereként beállt Olekszandr Nazarenko hátulról elkaszálta Tóth Rajmundot, amiért megkapta a második sárga lapját. A történet viszont nem ért véget, ugyanis Viktor Cihankov valamin összekapott Szoboszlai Dominikkel, aminek heves szóváltás, majd pedig egy hatalmas tömegjelenet lett a vége.
A fennmaradó néhány percben a mieink még mentek előre az egyenlítésért, de komoly helyzetet már nem tudtak kidolgozni, így az ukránok egygólos győzelmet arattak a Puskás Arénában.
Nemzetek Ligája, B divízió, 2-es csoport, 1. forduló:
Magyarország–Ukrajna 0–1 (0–1)
Budapest, Puskás Aréna
Játékvezető: Jarred Gillett (ausztrál)
Magyarország: Tóth B. – Bolla, Orbán, Csinger (Szűcs, 84.), Kerkez – Csongvai (Tóth R., 66.), Schäfer, Vitális (Tóth M., 46.) – Szoboszlai – Redzic (Jurek, 62.), Lukács D. (Bárány, 46.) Szövetségi kapitány: Marco Rossi.
Ukrajna: Riznik – Krupszkij (Bondar, 59.), Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko – Ocseretyko, Brazsko (Nazarina, 46.), Szudakov (Drambajev, 90+1.) – Cihankov, Szikan (Krasznopir, 66.), Vanat (Nazarenko, 59.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera
gólszerző: Szikan (42.)
sárga lap: Schäfer (5.), Bárány (82.), Szoboszlai (90+3.), Kerkez (90+4.) ill. Brazsko (20.), Krupszkij (49.), Nazarenko (71.), Cihankov (90+4.), Matvijenko (90+4.)
kiállítva: Nazarenko (90+2.)
A csoport másik mérkőzésén az északírek a 99. percben lőtt góllal nyerni tudtak az örmények otthonában, így kedvező helyzetből várhatják a magyarok elleni, hétfő esti belfasti összecsapást.
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