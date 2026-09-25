A magyar válogatott a FIFA-világranglistán hat hellyel van az ukrán csapat mögött, azonban Andrea Maldera csapatában több nagy hiányzó is volt, így Marco Rossi együttesének piaci értéke jóval magasabb volt. A magyar válogatott szövetségi kapitánya viszont hangsúlyozta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón, hogy nem szabad lebecsülni az ukrán csapatot.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya egy pillanatra sem becsülte le az ukrán csapatot

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

„Mi sokszor bizonyítottuk már, hogy soha nem a két csapat értéke dönti el a meccset, így maximális tisztelettel kell pályára lépnünk” – mondta az olasz–magyar szakember, aki hangsúlyozta, hogy a győzelmet nem ígérheti meg, de azt igen, hogy a csapata az elsőtől az utolsó percig mindent bele fog adni.

Csongvai először kezdett, Sallait és Vargát Lukács és Redzic pótolta a magyar válogatottban

Nagy hiányzói a magyar válogatottnak is voltak: Dárdai Márton szeméremcsonti panaszok miatt nem állhatott rendelkezésre, Varga Barnabás combizomsérülést szenvedett, Sallai Roland pedig combizomszakadás miatt nem térhetett haza a nemzeti csapathoz.

Marco Rossinak így muszáj volt megkevernie a lapokat. Dárdai helyén Csinger Márk kezdett, Sallai Rolandot Redzic Damir helyettesítette, Varga Barnabást pedig Lukács Dániel próbálta pótolni a támadósorban. Ezen felül bekerült a kezdőcsapatba a francia Saint-Étienne csapatában futballozó Csongvai Áron is, aki először kezdett a magyar válogatottban.

A mérkőzés gyászszünettel kezdődött a szeptember 3-án elhunyt Martos Győző emlékére, aki a Ferencváros örökös bajnokaként egy bajnoki címet, valamint négy Magyar Kupa-trófeát nyert. A 77 éves korában elhunyt legenda 1975-ben tagja volt a Dinamo Kijev ellen KEK-döntőt játszó csapatnak.

A Ferencváros örökös bajnokára, Martos Győzőre emlékeztek a kezdősípszó előtt

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A találkozót a magyarok kezdték aktívabban, többet volt a labda a mieinknél, de komoly helyzetet nem sikerült kidolgozni. A mérkőzés első sárga lapját is a mieink kapták: egy eladott labda után Vladiszlav Vanat lódult meg a bal szélen, a mögötte loholó Schäfer András viszont csak lerántani tudta az ukrán támadót, így azonnal megkapta a sárga lapot Jarred Gillett játékvezetőtől.

A 11. percben szépségdíjas találattal szerezhetett volna vezetést a magyar válogatott.

Szoboszlai Dominik jobbról benyesett labdáját Schäfer fejelte Lukács irányába, aki félfordulatból kapura húzta a labdát, de balszerencséjére az a jobb oldali keresztlécen csattant.