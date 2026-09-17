Hiába remekel hétről hétre a Vasasban Urblík József, és hiába látnák sokan szívesen Marco Rossi csapatában, a 29 éves középpályás nem öltheti magára a magyar válogatott mezét. A magyar állampolgársággal is rendelkező futballista esetében ugyanis van egy olyan körülmény, amely végleg bezárta előtte a nemzeti csapat kapuját.

Urblík József nem lehet magyar válogatott

Fotó: Balogh Lászó / Vasas FC

Marco Rossi keze meg van kötve, a FIFA szabálya mindent eldöntött

Marco Rossi kedden kihirdette a magyar labdarúgó-válogatott 26 fős keretét a szeptember végén és október elején sorra kerülő Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. Az olasz szakember öt újoncnak is meghívót küldött, Urblík József neve azonban nem szerepelt a listán, amitől a szurkolók teljesen kiakadtak a közösségi médiában.

A Vasas középpályása pedig teljesítményével alaposan felhívta magára a figyelmet. Az újonc angyalföldiek vezére az idény eddigi hét bajnoki mérkőzésén három gólt szerzett és öt gólpasszt adott. Szinte minden támadás rajta fut keresztül, ráadásul a labdaérintések, valamint a progresszív és a támadóharmadba adott passzok tekintetében is kiemelkedő mutatókkal rendelkezik. Urblík azonban hiába teljesít remekül, a FIFA szabályzata miatt nem szerepelhet a magyar válogatottban.

A FIFA jelenlegi szabályzata szerint Urblík József nem lehet magyar válogatott. Ha egy játékos 21 éves kora után pályára lép egy adott ország U21-es együttesében, úgy azt követően már nem képviselhet más országot. Emiatt kizárt, hogy ő a magyar labdarúgó-válogatottban pályára tudjon lépni a jövőben

– mondta Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke az M4 Sportnak.

Urblík a felvidéki Bártfán született, magyar állampolgársággal is rendelkezik. Pályafutása korábbi szakaszában négyszer szerepelt a szlovák U17-es, majd ugyancsak négy alkalommal az U21-es válogatottban. Utóbbi szereplései közül azonban az egyikre már a 21. születésnapja után került sor, és a válogatott tájékoztatása szerint éppen ez zárja ki annak lehetőségét, hogy később Magyarországot képviselje.

Minden esetet külön meg kell vizsgálni, mert eléggé összetett a FIFA országváltással kapcsolatos szabályzata, hiszen függ a szülők, nagyszülők születési helyétől, illetve az is fontos szempont, hogy valaki megszakítás nélkül öt évig játsszon az adott országban. Corbu Máriusznál pont ez a hibapont, hiszen volt egy féléves megszakítása, így nem egyhuzamban játszik öt éve Magyarországon

– fogalmazott.

Loic Nego esete azért alakult másként. Az egykori magyar válogatott labdarúgó korábban szerepelt a francia korosztályos válogatottakban, ám ezt még a 21. születésnapja előtt tette, így később lehetősége nyílt arra, hogy a magyar nemzeti csapatot képviselje.