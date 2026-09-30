Nem akármilyen játékvezetőt kapott a magyar labdarúgó-válogatott a következő Nemzetek Ligája-mérkőzésre. A péntek esti Magyarország–Georgia összecsapást a rutinos szerb bíró, Szrdjan Jovanovics vezeti a Puskás Arénában. A 40 éves játékvezető neve az elmúlt években nemcsak rangos nemzetközi mérkőzések, hanem óriási viták és botrányok miatt is bekerült a sportsajtóba. Mats Hummels egy vitatott BL-ítélete után fakadt ki rá, hazájában a Crvena zvezdával alakult ki komoly konfliktusa, idén pedig előbb egy vizespalackkal dobták meg, majd néhány nappal a Magyarország–Georgia mérkőzés előtt egy újabb elképesztő jelenet főszereplője lett.
- Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája
- Péntek, 20:45, Tv: M4 Sport
Szrdjan Jovanovics vezeti a Magyarország–Georgia meccset
Szrdjan Jovanovics 2015 óta nemzetközi játékvezető, pályafutása során pedig a legmagasabb szinten is rendszeresen kapott feladatokat. Vezetett Bajnokok Ligája-mérkőzéseket, 2021-ben a tokiói olimpián is közreműködött, valamint U21-es Európa-bajnoki döntőt is rábíztak. A Magyarország–Georgia meccs játékvezetőjének karrierje ugyanakkor korántsem volt mentes a vitatott esetektől.
Az egyik legnagyobb visszhangot a 2024 februárjában rendezett PSV Eindhoven–Borussia Dortmund Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő hozta. A Dortmund 1–0-s vezetésénél Jovanovics tizenegyest ítélt a hollandoknak, miután Mats Hummels becsúszva szerelte Malik Tillmant. A német világbajnok ugyan eltalálta a labdát, de ezt követően az ellenfelével is ütközött. Jovanovics büntetőt adott, a VAR pedig nem változtatta meg a döntést. Luuk de Jong értékesítette a tizenegyest, a találkozó pedig 1–1-es döntetlennel zárult.
Hummels a lefújás után valósággal nekiment a játékvezető döntésének. A német világbajnok „viccnek” nevezte a megítélt tizenegyest, és kijelentette, hogy szerinte „nulla százalékban volt büntető” az eset. Hozzátette, előbb egyértelműen a labdát találta el, és csak ezután történt minimális kontakt Tillmannel. Hummels szerint még a PSV játékosai is nevettek a történteken, majd a VAR-t is keményen bírálta, mondván, hihetetlennek tartja, hogy videóbíró mellett ilyen döntések születhetnek.
A pénteki találkozóra kijelölt játékvezető hazájában is többször került a figyelem középpontjába. A szerb rekordbajnok Crvena zvezda korábban nyíltan támadta a játékvezetőt az ítéletei miatt, Jovanovics pedig hosszú időn keresztül nem vezetett mérkőzést a belgrádi csapatnak. A korábbi magyar sajtóbeszámolók szerint a klub és a játékvezető közötti konfliktus valóságos médiaháborúvá fajult.
Idén tavasszal egy egészen más jellegű botrány közepén találta magát
Egy szerb bajnoki mérkőzés hajrájában a lelátóról bedobott vizespalack nyakon találta Jovanovicsot, aki ezt követően lefújta, illetve félbeszakította a találkozót. És még ez sem volt az utolsó emlékezetes eset Szrdjan Jovanoviccsal kapcsolatban.
Szeptemberben a Radnik Surdulica–Partizan szerb bajnoki mérkőzésen Jovanovics kiállította Milan Vukoticsot. A Partizan játékosa előbb reklamálásért kapott sárga lapot, majd a folytatódó vita után megkapta a másodikat is. A találkozó azonban nem pusztán a piros lap miatt kavart vihart: a televíziós felvételek alapján úgy tűnt, hogy Jovanovics a levonuló játékos felé trágár megjegyzést tett. Az esetről több szerb lap is beszámolt.
Ismerik a magyarok a szerb bírót
A szerb játékvezetőnek nem ez lesz az első találkozása a magyar válogatottal. Mint arról korábban az Origo Sport is beszámolt, tavaly októberben ő vezette a Portugália–Magyarország világbajnoki selejtezőt, amelyen Marco Rossi együttese 2–2-es döntetlent ért el Lisszabonban: Szoboszlai Dominik a 91. percben mentett pontot a magyar csapatnak. A georgiai felnőttválogatottnak ugyanakkor most először vezet mérkőzést Jovanovics. A találkozón Uros Sztojkovics és Milos Szimovics lesz a két asszisztense, a negyedik játékvezető pedig Novak Szimovics. A VAR-szobában Momcsilo Markovics dolgozik majd, munkáját Jelena Cvetkovics segíti.