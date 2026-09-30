Nem akármilyen játékvezetőt kapott a magyar labdarúgó-válogatott a következő Nemzetek Ligája-mérkőzésre. A péntek esti Magyarország–Georgia összecsapást a rutinos szerb bíró, Szrdjan Jovanovics vezeti a Puskás Arénában. A 40 éves játékvezető neve az elmúlt években nemcsak rangos nemzetközi mérkőzések, hanem óriási viták és botrányok miatt is bekerült a sportsajtóba. Mats Hummels egy vitatott BL-ítélete után fakadt ki rá, hazájában a Crvena zvezdával alakult ki komoly konfliktusa, idén pedig előbb egy vizespalackkal dobták meg, majd néhány nappal a Magyarország–Georgia mérkőzés előtt egy újabb elképesztő jelenet főszereplője lett.

Szrdjan Jovanovics vezeti a Magyarország–Georgia meccset Fotó: BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix

Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája

Péntek, 20:45, Tv: M4 Sport

Szrdjan Jovanovics vezeti a Magyarország–Georgia meccset

Szrdjan Jovanovics 2015 óta nemzetközi játékvezető, pályafutása során pedig a legmagasabb szinten is rendszeresen kapott feladatokat. Vezetett Bajnokok Ligája-mérkőzéseket, 2021-ben a tokiói olimpián is közreműködött, valamint U21-es Európa-bajnoki döntőt is rábíztak. A Magyarország–Georgia meccs játékvezetőjének karrierje ugyanakkor korántsem volt mentes a vitatott esetektől.

Az egyik legnagyobb visszhangot a 2024 februárjában rendezett PSV Eindhoven–Borussia Dortmund Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő hozta. A Dortmund 1–0-s vezetésénél Jovanovics tizenegyest ítélt a hollandoknak, miután Mats Hummels becsúszva szerelte Malik Tillmant. A német világbajnok ugyan eltalálta a labdát, de ezt követően az ellenfelével is ütközött. Jovanovics büntetőt adott, a VAR pedig nem változtatta meg a döntést. Luuk de Jong értékesítette a tizenegyest, a találkozó pedig 1–1-es döntetlennel zárult.

Hummels a lefújás után valósággal nekiment a játékvezető döntésének. A német világbajnok „viccnek” nevezte a megítélt tizenegyest, és kijelentette, hogy szerinte „nulla százalékban volt büntető” az eset. Hozzátette, előbb egyértelműen a labdát találta el, és csak ezután történt minimális kontakt Tillmannel. Hummels szerint még a PSV játékosai is nevettek a történteken, majd a VAR-t is keményen bírálta, mondván, hihetetlennek tartja, hogy videóbíró mellett ilyen döntések születhetnek.