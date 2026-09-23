Az Európai Labdarúgó-szövetség kijelölte a pénteken 20.45-kor kezdődő Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzés játékvezetői csapatát. A találkozót az Angliát képviselő Jarred Gillett vezeti, asszisztensei Neil Davies és Nick Greenhalgh lesznek, míg a negyedik játékvezető Robert Jones. A VAR-szobában a skót Andrew Dallas dolgozik, segítője Peter Bankes lesz.

Jarred Gillett vezeti a Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzést

Fotó: Alessio Morgese/NurPhoto/AFP

Nemrég súlyos hibát követett el a Magyarország–Ukrajna meccs bírója

A 39 éves játékvezető 2021 óta vezet mérkőzéseket a Premier League-ben, a mostani idényben azonban máris akadt egy jelentős, utólag hivatalosan is hibásnak minősített döntése.

Az augusztus 31-i, egygólos vendégsikerrel végződött Aston Villa–Arsenal bajnoki hosszabbításában Ian Maatsen hátulról szabálytalankodott Bruno Guimaraessel szemben a tizenhatoson belül. Gillett továbbengedte a játékot, a VAR pedig nem küldte ki a monitorhoz. A Premier League kulcsfontosságú játékvezetői döntéseket vizsgáló független testülete később 5–0-s szavazással mondta ki, hogy az Arsenalnak tizenegyest kellett volna kapnia. A szakértők szerint Maatsennek ráadásul a második sárga lapját is fel kellett volna mutatni, így az Aston Villa játékosát ki kellett volna állítani.

Nem ez volt Gillett első vitatott döntése az elmúlt időszakban: az előző idény Crystal Palace–Bournemouth mérkőzésén a VAR azt javasolta neki, hogy vizsgálja felül Marcos Senesi esetét egy lehetséges kiállítás miatt. Gillett a felvétel megtekintése után sem változtatott az eredeti döntésén, a Premier League független panelje azonban később úgy ítélte meg, hogy tévedett.

A hibák ellenére Gillett említésre méltó Premier League-rutinnal rendelkezik, a múlt héten pedig a Milan–Benfica találkozón az Európa-ligában is bemutatkozott vezetőbíróként. A nyári világbajnokságon még kizárólag a VAR-szobában dolgozott.

Marco Rossi együttese pénteken 20.45-kor, a Puskás Arénában kezdi meg a Nemzetek Ligája 2026–2027-es kiírását Ukrajna ellen.