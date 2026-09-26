A futball törvényéről beszélt Marco Rossi a péntek esti Magyarország-Ukrajna mérkőzés után. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a válogatott 1-0-s vereséggel kezdte a Nemzetek Ligáját. A szövetségi kapitány kiemelte, ha a nagy helyzeteket kihagyod, akkor az megbosszulja magát – és ez történt péntek este. Az olasz szakember azt mondta a labdarúgóinak, nem akar miattuk és maga miatt sem szégyenkezni, mindig feltartott fejjel akar levonulni a pályáról, az ukránok elleni mérkőzés után pedig senki nem panaszkodhat a játékosok hozzállására.

Marco Rossi szövetségi kapitány a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája-mérkőzésen

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)

0-1 (D. Sikan 42')

A magyar válogatott vélhetően teljesen más mérkőzést vívott volna, ha a vezetést Lukács Dániel szerzi meg, már a 11. percben, de a 30 éves támadó lövése a kapufán csattant. Sőt, végül az ukránok találtak be először, miután a 42. percben Danilo Sikan üresen maradt középen és Tóth Balázs kapujába fejelve előnyhöz juttatta a vendégeket. Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának erre pedig nem volt válasza.

Marco Rossi a Magyarország-Ukrajna mérkőzésről

Nem panaszkodhatok a csapat hozzállását illetően. Pozitív volt, hogy mi akartuk diktálni a játékot, nem engedtünk területet az ellenfélnek. A gól is abszolút elkerülhető lett volna. Viszont négy-öt ajtó-ablak helyzetet kihagytunk és a futball törvénye, ha kihagyod ezeket a ziccereket, akkor vereséget szenvedsz

– fogalmazott a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Marco Rossi.

A szövetségi kapitány Varga Barnabás és Sallai Roland hiányáról elmondta, sajnálatos módon helyettük nem tud ugyanolyan kézségekkel bíró játékosokat behívni keretbe.

Én mindig elismertem, amikor szerencsések voltunk, de volt a 2024-es írek elleni felkészülési mérkőzés, amikor a végén gólt kaptunk, és onnantól kezdve a bírói döntések, a pályán lejátszódott szituációk, mind olyanok voltak, amikor nem állt mellénk a szerencse. És most Varga és Sallai kiesése is ide sorolható

– mondta Marco Rossi, aki szerint csak úgy tudják elkerülni, hogy a következő mérkőzéseken még jobban megszenvedjék a két alapember hiányát, ha a saját fegyvereikkel küzdenek a pályán.

És ezt is fogjuk tenni! Én azt mondtam a srácoknak, nem akarok miattuk és magam miatt sem szégyenkezni, feltartott fejjel akarok levonulni a pályáról, a mostani hozzállásunkra pedig senki nem panaszkodhat

– tette hozzá az olasz szakember.