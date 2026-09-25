Minden Nemzetek Ligája-mérkőzéshez úgy állnak az ukránok, mintha háborúba mennének – erről a magyar élvonal legsikeresebb külföldi játékosa, Igor Nicsenko beszélt az Origo Sportnak a pénteki Magyarország-Ukrajna találkozó előtt. A Herszonban született korábbi labdarúgó szerint a vendégek a Szerhij Rebrov-éra után most olyan helyzetben vannak, hogy mindegy kivel játszanak, nem számítanak gyenge ellenfélre. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata ellen viszont kifejezetten nehéz meccsre készülnek.

Igor Nicsenko elmondta véleményét a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája-találkozóról

Fotó: HUSZÁR GÁBOR

Magyarország-Ukrajna (Nemzetek Ligája)

péntek, 20.45, tv: M4 Sport

Igor Nicsenko az NB I történetének legsikeresebb ukrán játékosa, aki 255 magyar élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára, és ezeken a találkozókon 97 gólt szerzett. A Ferencvárossal és a Dunaferrel is magyar bajnoki címet szerzett, az 1995/96-os szezonban pedig ő lőtte a legtöbb gólt a bajnokságban, 18-at. Azóta sem volt ennél eredményesebb légiós gólkirálya az élvonalnak.

Igor Nicsenko a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája-találkozóról

A Herszonban született korábbi labdarúgó elmondása szerint az ukránok a Szerhij Rebrov-éra után most olyan helyzetben vannak, hogy mindegy kivel játszanak, nem számítanak könnyű ellenfélre. Mint ismert, a Ferencvárost 2018 és 2021 között irányító szakember azután mondott le a szövetségi kapitányi posztról, hogy a nemzeti csapatnak nem sikerült kijutnia az idei világbajnokságra.

Az ukránok most bárki ellen lépnek pályára, ugyanúgy állnak a meccshez, 100 százalékot akarnak beletenni. Miközben a katonáik a fronton harcolnak, nekik lehetőségük van képviselniük az országot. Úgyhogy ők úgy mennek neki minden meccsnek, mintha háborúba mennének

– nyilatkozta az Origo Sportnak Igor Nincsenko. Ukrajnában a legfőbb beszédtéma a magyarok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt, mégis hogyan állítja majd össze csapatát az új szövetségi kapitány, Andrea Maldera.

Az ukránok kerete elég bő, de hogy az új szövetségi kapitány kinek ad majd bizalmat, nehéz megmondani. Vannak olyan sztárok, akik már benne vannak a korban, de fiatal tehetségekből sincs hiány. Csatárposzton például van öt hasonló játékos, de a középályán is ugyanez a helyzet

– fogalmazott az NB I korábbi gólkirálya.

Illja Zabarnij a Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-győztes labdarúgója, de alig játszik a klubjában, ezért kérdés, hogy Maldera neki szavaz bizalmat, vagy inkább egy olyan labdarúgónak, aki mondjuk a Sahtar Doneckben állandóan pályán van. De ott van Andrij Jarmolenko helyzete is, aki már 36 éves, beteszi őt a kezdőbe, vagy leülteti a kispadra? Ezek mind nagy kérdések jelenleg... Ilyen szempontból a magyar válogatott előnyben van, mert Marco Rossi már ismeri minden játékosának az erősségét

– tette hozzá Nicsenko, aki jelenleg az ETO FC akadémiáján dolgozik, és mivel a magyar-ukrán meccs másnapján edzést tart a fiataloknak, személyesen nem utazik fel Budapestre megnézni a találkozót. Otthonról, a tévé előtt szurkol majd – hogy kinek?

Nehéz kérdés. Szurkolok mindkét csapatnak. Nyerjen az, aki jobban megérdemli

– válaszolta Igor Nicsenko.