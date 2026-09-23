A magyar válogatott Ukrajna ellen kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligája 2026–2027-es kiírásában. A szeptember 25-i Magyarország-Ukrajna mérkőzés előtt az ukrán sajtóban már azt boncolgatják, mi szólhat a saját csapatuk mellett. A 24 Kanal összeállítása erős üzenetként is felfogható a magyarok számára, hiszen az ukrán keret összértéke jelentősen meghaladja Marco Rossi együtteséét. Van azonban, amiben a magyar válogatott áll jobban: a két csapat legértékesebb játékosa toronymagasan Szoboszlai Dominik, és Kerkez Milos is az élmezőnyben szerepel. A két Liverpool-sztár így alaposan árnyalja a két válogatott közötti különbséget.

Szoboszlai Dominiket emelték ki a Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája meccs előtt

Fotó: Paul Ellis / AFP

Magyarország-Ukrajna Nemzetek Ligája

20:45, Tv: M4 Sport

A Transfermarkt becslése szerint az ukrán keret összértéke 262,4 millió euró, míg a magyar válogatott játékosait 186,6 millió euróra taksálják. Ez 75,8 millió eurós különbség Ukrajna javára. Az összevetésnél ugyanakkor fontos, hogy Andrea Maldera 30, Marco Rossi pedig 25 játékost hívott meg.

Magyarország-Ukrajna: Szoboszlai és Kerkez lehet a döntő

Ha azonban az egyéni értékeket nézzük, már egészen más kép rajzolódik ki. A két válogatott legértékesebb futballistája Szoboszlai Dominik, a Liverpool magyar középpályását 100 millió euróra becsülik. Az ukránok legdrágább játékosa, a Paris Saint-Germain védője, Illja Zabarnij 40 millió euróval követi. A harmadik helyen ismét magyar futballista áll. Kerkez Milos piaci értékét 35 millió euróra teszik. Nem véletlen, hogy az ukrán lap is külön kiemeli a két Liverpool-játékost, akik jelentősen árnyalják az összérték alapján kirajzolódó ukrán fölényt.

Az oldal szerint az ukránok előnye elsősorban a keret mélységében mutatkozik meg. Anatolij Trubin, Vitalij Mikolenko és Heorhij Szudakov egyaránt 25 millió eurót ér, míg Viktor Cihankov és Vlagyiszlav Vanat értékét 15-15 millió euróra becsülik. A magyarok közül Szoboszlai és Kerkez mellett a 12 millió euróra taksált Tóth Alex került az élmezőnybe.