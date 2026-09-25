Péntek este az Ukrajna elleni hazai mérkőzéssel kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi csapatára nehéz feladat vár a Puskás Arénában, ráadásul a szövetségi kapitány több alapemberére, köztük Varga Barnabásra, Sallai Rolandra és Callum Stylesra sem számíthat. A Magyarország–Ukrajna mérkőzés előtt Sallói Istvánnal beszélgettünk, akinek különleges emlékei vannak a pénteki ellenfélről: 1992-ben pályára lépett Ukrajna történetének első hivatalos válogatott mérkőzésén, és gólt is szerzett. A korábbi 55-szörös válogatott játékos az Origo Sportnak elárulta, mit vár a pénteki összecsapástól, és arról is beszélt, milyen váratlan húzásra kényszerülhet Marco Rossi.
Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája
- 20:45, Tv: M4 Sport
Nem akármilyen múltra tekint vissza a magyar és az ukrán válogatott közös története. Ukrajna a Szovjetunió felbomlását követően 1992. április 29-én éppen Magyarország ellen játszotta története első hivatalos válogatott mérkőzését. Az Ungváron rendezett találkozót Magyarország 3–1-re nyerte meg, a magyar csapat egyik gólját pedig Sallói István szerezte. A mérkőzés nemcsak az ukrán futball történetében számított mérföldkőnek. Sallói számára is különleges nap volt, ugyanis azon az estén először lépett pályára a magyar válogatottban.
Egyrészt nekem az volt az első válogatottságom, nekik pedig az első mérkőzésük. Az ember ilyenkor természetesen nagyon izgatott. Egy futballista karrierjében ez fontos mérföldkő, hiszen gyerekként mindenki arról álmodik, hogy egyszer a magyar válogatottban játszhasson
– idézte fel Sallói István az Origo Sportnak.
A különleges mérkőzésnek később váratlan utóélete is lett Sallói számára. Izraeli légióskodása idején derült ki számára, hogy egyik későbbi klubtársa, Szerhij Tretyak az ukrán válogatott tagjaként ott volt az ungvári találkozón. Sallói két évig játszott együtt vele, és elmondása szerint jó barátság is kialakult közöttük.
Marco Rossi nehéz helyzetbe került az Ukrajna elleni meccs előtt
Több mint 34 évvel az ungvári találkozó után már egészen más erőviszonyok között csap össze egymással a két válogatott. Az ukrán futball azóta számos klasszist adott Európának, és a nemzeti csapat is jóval magasabb szintre jutott.
Az ukránok a világranglistán is előttünk vannak, úgyhogy ez most abszolút nem egy biztos kimenetelű mérkőzés. Két hasonló képességű csapat találkozik. Mi akkoriban jóval erősebbnek számítottunk, náluk még nem voltak olyan nagy nevek, mint később például Sevcsenko. Akkor még egészen más ukrán válogatottról beszélhettünk, mint most
– fogalmazott Sallói.
Marco Rossi dolgát több fontos hiányzó is nehezíti az ukránok ellen: Varga Barnabás, Sallai Roland és Callum Styles is kidőlt, a helyükre Bárány Donát, Tóth Milán és Nagy Zsolt került a keretbe. Különösen Varga és Sallai kiesése okozhat fejtörést a szövetségi kapitánynak a támadósor összeállításánál, Sallói István szerint pedig erre a kérdésre hamar meg kell találnia a választ az olasz szakembernek.
"A Varga Barni, Sallai-féle támadószekcióban valami váratlant kell húznia Marco Rossinak, de ezeket a helyzeteket eddig rendre megoldotta. Nagyon kíváncsi vagyok arra, ki fog játszani támadóposzton. Vannak újoncok is a keretben, és megint alakul valamennyire a válogatott."
A '92-es találkozó idején még jelentős különbség volt a két csapat között, azóta azonban sokat változott a helyzet. A pénteki összecsapás előtt Sallói a Puskás Aréna jelentette hazai pályában látja az egyik olyan tényezőt, amely a magyar csapat mellett szólhat.
Én nagyon 50–50-nek érzem a mérkőzést. Két hasonló képességű csapat találkozik. Abban bízom, hogy hazai pályán azért meg tudjuk nyerni a mérkőzést
– tette hozzá.
Sallói gratulált a volt játékosainak a meghívóhoz
A sok hiányzó ugyanakkor olyan játékosok előtt is megnyithatja az utat, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak a nemzeti csapat közelében. Sallói különösen figyeli azokat a futballistákat, akikkel korábban együtt dolgozott. Várkonyi Bencének és Gundel-Takács Bencének is gratulált a válogatott meghívóhoz.
Amikor az ember így látja a volt játékosait, az nagy öröm. Korábban ilyen volt Bolla is, aki Zalaegerszegen indította el a karrierjét. Ilyenkor kiemelt figyelemmel követem ezeket a játékosokat
– árulta el Sallói.
A kapusposzton ugyanakkor más a helyzet. Tóth Balázs az elmúlt időszakban egyre fontosabb szerepet kapott a válogatottban, miközben Gundel-Takács számára már maga a kerettagság is jelentős mérföldkő. A magyar csapat előtt ráadásul nem felkészülési találkozók, hanem fontos Nemzetek Ligája-mérkőzések állnak.
Ezek fontos mérkőzések, tétmeccsek, ezeket meg kell nyerni. Vissza szeretnénk jutni az A ligába. Éppen elég helyen kell most kísérleteznie Marco Rossinak, ezért azt sejtem, hogy kapusposzton biztosra fog menni
– zárta Sallói István.