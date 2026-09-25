Péntek este az Ukrajna elleni hazai mérkőzéssel kezdi meg szereplését a Nemzetek Ligájában a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi csapatára nehéz feladat vár a Puskás Arénában, ráadásul a szövetségi kapitány több alapemberére, köztük Varga Barnabásra, Sallai Rolandra és Callum Stylesra sem számíthat. A Magyarország–Ukrajna mérkőzés előtt Sallói Istvánnal beszélgettünk, akinek különleges emlékei vannak a pénteki ellenfélről: 1992-ben pályára lépett Ukrajna történetének első hivatalos válogatott mérkőzésén, és gólt is szerzett. A korábbi 55-szörös válogatott játékos az Origo Sportnak elárulta, mit vár a pénteki összecsapástól, és arról is beszélt, milyen váratlan húzásra kényszerülhet Marco Rossi.

Sallói István szerint két hasonló képességű csapat találkozik a mag Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája meccsen Fotó: Mediaworks

Magyarország–Ukrajna Nemzetek Ligája

20:45, Tv: M4 Sport

Nem akármilyen múltra tekint vissza a magyar és az ukrán válogatott közös története. Ukrajna a Szovjetunió felbomlását követően 1992. április 29-én éppen Magyarország ellen játszotta története első hivatalos válogatott mérkőzését. Az Ungváron rendezett találkozót Magyarország 3–1-re nyerte meg, a magyar csapat egyik gólját pedig Sallói István szerezte. A mérkőzés nemcsak az ukrán futball történetében számított mérföldkőnek. Sallói számára is különleges nap volt, ugyanis azon az estén először lépett pályára a magyar válogatottban.

Egyrészt nekem az volt az első válogatottságom, nekik pedig az első mérkőzésük. Az ember ilyenkor természetesen nagyon izgatott. Egy futballista karrierjében ez fontos mérföldkő, hiszen gyerekként mindenki arról álmodik, hogy egyszer a magyar válogatottban játszhasson

– idézte fel Sallói István az Origo Sportnak.

A különleges mérkőzésnek később váratlan utóélete is lett Sallói számára. Izraeli légióskodása idején derült ki számára, hogy egyik későbbi klubtársa, Szerhij Tretyak az ukrán válogatott tagjaként ott volt az ungvári találkozón. Sallói két évig játszott együtt vele, és elmondása szerint jó barátság is kialakult közöttük.

Marco Rossi nehéz helyzetbe került az Ukrajna elleni meccs előtt

Több mint 34 évvel az ungvári találkozó után már egészen más erőviszonyok között csap össze egymással a két válogatott. Az ukrán futball azóta számos klasszist adott Európának, és a nemzeti csapat is jóval magasabb szintre jutott.

Az ukránok a világranglistán is előttünk vannak, úgyhogy ez most abszolút nem egy biztos kimenetelű mérkőzés. Két hasonló képességű csapat találkozik. Mi akkoriban jóval erősebbnek számítottunk, náluk még nem voltak olyan nagy nevek, mint később például Sevcsenko. Akkor még egészen más ukrán válogatottról beszélhettünk, mint most

– fogalmazott Sallói.